 الصدقة واثرها على الانسان في عالم التكوين

✍️📃 الشيخ عبدالرضا البهادلي ||

نتعرض الى هذا الموضوع في عدة نقاط

▪️اولا: تعريف الصدقة : اعطاء شيء من المال او غيره الى الفقير والسائل .

▪️ثانيا : فلسفة الصدقة : ان الله خلق هذا العالم بشكل عجيب ومذهل فجعل بعضه مترابط مع البعض الاخر وبعضه يؤثر في البعض الاخر ، فالمادة تؤثر في المادة ، والامور المجردة تؤثر بالامور المجردة ،والامر المجرد يؤثر بالامر المادي ،والامر المادي يؤثر بالامر المجرد وهكذا .

ومن ضمن الامور التي لها الاثر المهم في عالم التكوين أي هذا العالم ، (الصدقة) عندما تعطى من الانسان الى السائل او الفقير . فيكون لها تأثير عجيب على حياة الانسان وحركته في الحياة .

▪️ثالثا: قبول الصدقة : الصدقة ليس له علاقة باسلام الانسان او عدم اسلامه ، فهي لها تأثير تكويني في عالم الدنيا حتى لو اعطيت من يهودي او نصراني او من الملل الاخرى . ففي هذه الرواية عن الامام الصادق عليه السلام دليل على ما قلنا وهو ان الله دفع البلاء عن اليهودي لانه اعطى الصدقة .

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: مر يهودي بالنبي (صلى الله عليه وآله) فقال: السام عليك، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): عليك، فقال أصحابه: إنما سلم عليك بالموت قال: الموت عليك، قال النبي (صلى الله عليه وآله): وكذلك رددت، ثم قال النبي (صلى الله عليه وآله): إن هذا اليهودي يعضه أسود في قفاه فيقتله قال: فذهب اليهودي فاحتطب حطبا كثيرا فاحتمله ثم لم يلبث أن انصرف فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): ضعه فوضع الحطب فإذا أسود في جوف الحطب عاض على عود فقال: يا يهودي ما عملت اليوم؟ قال: ما عملت عملا إلا حطبي هذا احتملته فجئت به وكان معي كعكتان فأكلت واحدة وتصدقت بواحدة على مسكين، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): بها دفع الله عنه. وقال: إن الصدقة تدفع ميتة السوء عن الانسان.

▪️رابعا: المجالات التي تعطى من اجلها الصدقة : كل مجالات الحياة يفيد بها الصدقة ،فهي تفيد لدفع البلاء وميتة السوء ،وتفيد لزوال المرض ، وتفيد لاستنزال الرزق ،وتفيد لتقوية الايمان ،وكذلك لدفع الحسد والعين ،وكذلك لرفع المشاكل العائلية التي تحدث في الاسر والعوائل ، وكذلك للنجاة من السفر ومتاعبه ، وكذلك تفيد للنجاح في الاعمال والتجارة ،وتفيد في فك القيود والاقفال التي يمكن ان تكون حاجزا وعقبة في عدم قضاء الحاجة .

▪️خامسا : افضل الصدقة : ان افضل الصدقة ما كانت من المال الحلال ،وكذلك من جهد الانسان وتعبه ، وكذلك افضل الصدقة الذي تريد به وجه الله تعالى ولا تريد به المدح من هذا او ذاك وصدقة السر .

▪️سادسا : نية الصدقة : نية الصدقة مهمة جدا ،فالانسان عندما يدفع الصدقة عليه ان ينوي انها صدقة لاي شيء يريد ،هل لاستنزال الرزق او لدفع البلاء او لدفع العين والحسد او لاشيء اخر من شؤون الحياة ..

▪️سابعا : تكرار الصدقة : فالصدقة حتى يكون لها تأثير قوي وشديد لا بد من تكرار الصدقة على اكثر من فقير بنفس العنوان الذي تريد ان يكون لها تأثير عليه