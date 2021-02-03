مجلس حسيني – تاريخ مولاتنا أم البنين

نزلوا بحومة كربلاء فتطالعت *** عنهم حواسرها الوحوش الحوم

وتباشر الوحش المشار أمامهم ****ان سوف يكثر شربه والمطعم

آنست أمية حين قل عديدهم ***** لطليقهم في الفتح ان يستسلموا

وقع العذاب على جيوش أمية ******.من فارس بالحرب هو معلم

عبست وجوه القوم خوف الموت **** والعباس فيهم ضاحك يتبسم

قلب اليمين على الشمال وخاض في **** الأوساط وللرؤوس يحطم

بطل تورث من ابيه شجاعة *******فيها أنوف بني الضلالة ترغم

حين نتناول سيرة شخصية معينة من الشخصيات اللامعة في سماء الإسلام وممن كان له دور مشّرف في إعلاء كلمة الجهاد والتضحية ، لا بد أن نعتمد على ثلاث مصادر، كي نتمكن من خلالها الحصول على فكرة واضحة عن أحوال المترجم له .. الأمور الثلاثة هي:..

1-القران الكريم :.يعتبر القران الكريم المصدر الموثوق في المعلومات ، سواء في العقيدة أو التشريع ، أو القصص التي وردت عن أحوال الأنبياء والشخصيات ، هذه المصادر موثقة بلا نقاش ، مثلا لو أردنا الحديث عن يوسف الصديق {ع} فلا بد أن تعتمد سورة يوسف مصدرا أساسيا لمعلوماتنا ، أو قصة نوح أو سليمان عليهم السلام .. وحين نتحدث عن أحوال رسول الله في مكة ثم المدينة ، أو نتحدث عن إيمان علي بن أبي طالب{ع} ودوره في الجهاد والعلم فيكون القران المصدر القاطع .. فلا يمكن إنكار نوم أبي الحسن {ع} في فراش النبي {ص} ليلة الهجرة ، أو تصدقه بالخاتم أثناء الصلاة ، لان هذا التاريخ مكتوب في القران ولا مجال لإنكاره .. لذلك بذل الأمويون جهدا كبيرا في استفراغ المضمون من القران الكريم . وبدلوا الأحكام . ولكنهم لم ينجحوا تماما حيث بقي اسم أمير المؤمنين {ع}....

2- الحديث النبوي الشريف. وما ورد عن أهل بيت العصمة {ع}: يعتبر الحديث الصحيح الوارد عن النبي{ص} مصدرا من مصادر التاريخ ، فالرواية التي تحدث فيها رسول الله{ص} عن معركة " مؤتة" وما جرى على زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحه الأنصاري .. ثم عدد الشهداء الذين سقطوا في تلك المعركة .. لما رجع الجيش تبين صدق النبي{ص} وما جرى في تلك المعركة .. وهذا علم لدني لا يمكن لأي إنسان أن يدعيه .. وكل الذين تحدث عنهم الرواة من وعاظ السلاطين إنهم اخبروا عن معركة أو غيرها ، ليس إلا محض افتراء أرادوا بها تلميع صور أصحابهم للتاريخ ... وللنبي {ص} أحاديث شريفة كلها جرت في عالم الواقع ... مثلا قوله للإمام علي{ع} سينبعث أشقاها فيخضب هذه من هذا ، وأشار إلى لحيته ورأسه الشريف ، وتحقق ذلك ليلة 19 رمضان عام 40 هجرية

ولو أردت تصفح الأحاديث النبوية التي تحدثت عن الغيبيات لرأيت العجب العجاب ... مثلا قوله لعمار : " يا عمار تقتلك الفئة الباغية " وقوله لأبي ذر الغفاري " تموت وحدك وتدفن وحدك ، وتحشر يوم القيامة وحدك..!! هذه حوادث غيبية في وقتها ولكنها صحت وتحققت ، وأصبح الحديث النبوي مصدراً من مصادر التاريخ التي جرت فيه الحوادث ... وأهل البيت {ع} تحدثوا عن الغيبيات بشكل تفصيلي وتحقق بحوادث تاريخية صحيحة.. قول الحسين{ع} " كأن بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء .. وقوله لابن عباس حين سأله عن سبب حمل النساء معه .. قال: شاء الله أن يراهن سبايا .. عشرات الحوادث التي تحدث بها أمير المؤمنين وأبناءه كلها تحققت وتحولت إلى واقع .. بهذا يكون الحديث النبوي مصدر من مصادر التاريخ..

3-التاريخ الشخصي الذي تذكره الكتب والمصادر .: ربما لا يجد الباحث صعوبة في الأمر الأول والثاني ، كونه مذكور في القران وكتب الحديث ولكن النقطة الثالثة " في الروايات "يجابه صعوبة بسبب التلاعب بالتاريخ وتزييف اغلب تاريخنا الإسلامي " ليس في الروايات فقط ,

بل ينسحب غالبا التزييف على نصوص معاني القران أو الحديث النبوي " {هذا هو أساس التلاعب بالتاريخ}. وقد اعترف اغلب العلماء إن تاريخنا فيه نسبة كبيرة تحتاج إلى غربلة ، لأنه مملوء بافتراءات وكذب لمواقف شخصيات ليس لهم دور ،وهم غير مؤهلين لأي دور بطولي ، ولكن الأهواء السياسية دفعت الكاتب أن يسحب النار إلى قرص فلان ليجعل له صورة مقبولة في التاريخ .وهناك امثلة كثيرة , منها .

حين يقرع القران رؤوس الذين هربوا من القتال في المعارك التي اشتركوا فيها{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ}. يأتي كاتب يقول إن فلان الهارب بمنطق القران ..انه كان شجاعا مقاتلا وكان اعداء يهابونه ,وحقق انتصارات ، بينما تجده في المساند التاريخية أول الهاربين ـ ويأتي آخر يكتب عن فهمه وعلمه وعدالته ، وهو يقول عن نفسه:( كلكم افقه من فلان ويعني نفسه) والمصيبة الكبرى, ينقلون كرامات ومؤهلات لا يمتلكها بل هي لغيره ..يصيفونها أليه لغايات يعرفها القاصي والداني .( في برنامج قدمه تلفزيون القاهرة عن شخصية معروفة , يقدم ندوة دينية تاريخية عن شخص معين, وصلت به الحال ان يقول :( ان الذي قتل مرحب وقلع باب خيبر هو الخليفة الثالث عثمان ).!!

هذا يجعلنا أمام سيل من الروايات المزيفة "هذه من اكبر مشاكل الإسلام "، لان التاريخ " يؤسس عقيدة الناس" وتاريخنا ورثناه سقيما .فانقسم الناس بسبب التاريخ إلى تابعي حق وباطل .. مثلا :..يتعمد بعض الكتاب الإعراض عن شخصيات يعادلون وزنهم ذهبا لما لهم من دور في العطاء والمواقف الخالدة التي تعبر عن عظمة تلك الشخصية وموقفها من الإسلام, والمصيبة في هذا الزمان حين تتحدث بالصدق والحق, ينعتونك طائفيا , يرفضون الكلام الصحيح لانهم تعودوا على التزييف وساروا عليه .

قضية المواقف وحالاتها: ينقسم موقف الانسان في الحياة الى نوعين, موقف خاص بالإنسان نفسه فقط .. والاخر موقف عام فردي وشعبي اجتماعي.. فالموقف الخاص يتمثل في العقيدة ومدى الالتزام بها .والتضحية في سببها, ولا يمكن ان نقيس المجتمع الاسلامي بدون ( موقف التضحية)ولننظر الى تاريخ الإمام علي (ع) في الدعوة الإسلامية وفضله على المسلمين .. لان المواقف الخاصة بالانسان تنسحب فوائدها على الامة .. اليك مثال على ذلك .

المعلوم إن لكل نبي أعوان يعينونه على نشر الدعوة وكان لرسول الله (ص)، أعوان آزروه وساندوه في بداية الدعوة ،أقربهم الى نفسه الإمام علي(ع)، فقد شهد الله والنبي والناس في اخلاصه وحبه لله ولرسوله، قال رسول الله (ص): (ما قام ولا استقام ديني إلا بثلاث" مال خديجة وسيف علي بن أبي طالب). هذا لا يكون الا بموقف مع الحق ..

** القوة حين تكون بجانب الحق .تعطي ثمارها ونتائجها بقوة بالطرف الاخر اهل الباطل.ــ انظر الى يوم الخندق شاهد على قول النبي (ص) فالمسلمون ذلك اليوم كانوا منكسرين, غلب عليهم الخوف فلم يبرز لعمر بن ود غير علي ابن أبي طالب (ع). فتميز عند الله بموقفه مع الحق وقوته وشجاعته لذا اكرمه الله والرسول بعدة اوسمة .. حين خرج لعمر بن ود للقتال قال عنه المصطفى(ص) : برز الايمان كله الى الشرك كله " وجعل الله ورسوله قتاله وضربته لعمر افضل من عبادة الثقلين .

وفي يوم خيبر كان له الدور الأكبر بالمواقف: يتميز الإنسان عن باقي المخلوقات }القدرة على تصور الأشياء غير الحاضرة أمامه}بسبب معلومات او وصف يستطيع فيشكِّل في ذهنه صورة معية لحدث يسمعه .

في القرآن تشبيهات يغلب عليها التصوير الحسي الذي يجعل المشهد حياً متحركاً وبارزاً مشخصاً. في تفسير الحالة التي يصفها القران «إِذْ جَاؤُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتْ الأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَدِيدًا».

ــ{{" تصف الآيتان مشهداً مفزعاً حدث في غزوة الأحزاب، بسبب الحدث اصبحت العيون تنظر في كل مكان تترقب وقوع حدث كبير، والقلوب تكاد تصعد إلى الحناجر من شدة اضطرابها، والظنون تذهب بالعقول إلى ما هو أسوأ.. كانت الحرب هذه لاسباب خسارة قريش في بدر , وحصل امل بالانتصار على المسلمين في احد .. بعدها هدأت المنطقة من الحرب أكثر من سنة كاملة، إلا أن اليهود، الذين كانوا في المدينة اصبحوا طابورا داخل الدولة الاسلامية . كونهم اصحاب غدر وخيانة ودسائس لم يستكينوا من الغدر والتآمر- ورد في كتاب (الرحيق المختوم)- بعد نفيهم إلى خيبر ظلوا ينتظرون ما يحل بالمسلمين من خلال المناوشات التي كانت قائمة بين المسلمين والوثنيين،.. في بدر واحد .

وبمرور الايام صار واضحا ان دولة الاسلام تتقوى يوما بعد يوم وتوطد سلطانهم ـ تحرك اليهود وشرعوا في التآمر على المسلمين، وأخذوا يعدون العدة، لتصويب ضربة إلى المسلمين تكون قاتلة لا حياة بعدها.

تعبير قرآني فريد::: " يقول احد المختصين في اللغة العربية ,«هاتان الآيتان ضرب من التعبير القرآني الفريد ذكر ما لقيه المؤمنون من الخوف الشديد في غزوة الأحزاب قاسى المسلمون الأوائل شدائده،..

وأسهمت الصورة الفنية في نقل المستمع والقارئ يعيش فيه بشعوره وإحساسه ,ففي (زَاغَتْ الأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ) تصوير مهول لذلك الفزع والخوف ، والعادة أن لسان الخائف ينعقد ، فيفقد القدرة على الكلام، وتتابع ضربات القلب فيشعر الانسان بضيق في التنفس .فكأنما صعدت القلوب حقيقة إلى أعلى مجرى التنفـس فسدته».

{ المصيبة في شرح هذه الحادثة. .انهم لا يذكرون في الغالب عبور عمر بن ود العامري وتقريعه للمسلمين " هل من مشتاق لجنة محمد" ولا يذكرون من برز اليه وقتله.. يقولون ان الله ارسل رياح فاقتلعت خيامهم وقلبت قدورهم , فرجعوا خائبين ونصر الله المسلمين الابطال.

ـــــــ مواقف اخرى: الانسان اما ان يقف مع الحق او ضد الحق .. في ذلك الصراع لا يوجد حد وسط ." نحن نقول": اني سلم لمن سالمكم , وحرب لمن حاربكم , هذا موضوع مهم اسلط عليه الضوء .

ورد عن معركة خيبر ان رسول الله(ص) ارسل الخليفة الاول في اول حملة ثم الثاني في اليوم الذي بعده . ثم ارسل عليا (ع) في اليوم الثالث وقال {عن مالك بن أنس عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله يوم خيبر:«لأعطينَّ الراية غداً رجُلا يحبّ الله ورسوله ويُحبّه الله ورسوله كرَّار غير فرَّار يفتح الله عليه، جَبرئيل عن يمينه وميكائيل عن يساره» .

فبات المسلمون كلّهم يتمنون ذلك، فلمّا أصبَحَ قال: «أين علي؟» قالوا: أَرمد العين . قال: «آتوني به»، فلمّا أتاه قال رسول الله: «ادنُ منّي» . فدَنى منه فتفل في عينيه ومسحهما بيده فقام علي من بين يديه وكأنهُ لم يرمَد، وأعطاه الراية، فقَتَل مرحب وأخذ مدينة خيبر.. ورغم وجود عشرات المصادر التي تبين ان الامام علي(ع) قلع باب خيبر , الا ان التعليم الجامعي والتعليم في الجوامع والاجتماعات فيه تحرف واضح . من قبل اساتذة ومشايخ كبار مع شديد الاسف ( بسبب موقفهم من علي(ع) .

قالوا : {مما شاع ولم يثبت في السيرة النبوية} تترس علي بن أبي طالب(ع) بباب الحصن في غزوة خيبر، حيث لم يرد ذلك من طرق صحيحة.

قال ابن إسحاق :عن أبي رافع، مولى رسول الله (ص)قال: خرجنا مع علي بن أبي طالب(ع) حين بعثه رسول الله برايته، فلما دنا من الحصن خرج إليه أهله فقاتلهم، فضربه رجل من اليهود، فطاح تُرسه من يده، فتناول بابًا كان عند الحصن فترّس به عن نفسه، فلم يزل في يده وهو يقاتل حتى فتح الله عليه، ثم ألقاه من يده حين فرغ، فلقد رأيتني في نفرٍ سبعة معي، أنا ثامنهم، نجهد على أن نقلب ذلك الباب فما نقلبه ".ورواه الحافظ الذهبي: "رواه البكّائي عن ابن إسحاق عن أبي رافع ". وأورده ابن كثير في "البداية والنهاية" وقال: "وفي هذا الخبر جهالة وانقطاع ظاهر".

معنى الجهالة في لغة العلماء تعني بعكس العلم , وتطلق على غير شخص غير معروف. قال الذهبي في الميزان في رواية أبي جعفر الباقر (ع)عن جابر: قال عنها "هذا منكر"!! وقال الدكتور أكرم العمري: "ووردت عدة روايات تفيد تترّس علي(ع) بباب عظيم (كان عند حصن ناعم)، بعد أن أسقط يهودي ترسه من يده، وكلها روايات ضعيفة، ونفيها لا ينفي قوة علي وشجاعته،( المصدر:كتاب: ما شاع ولم يثبت في السيرة النبوية).

ـــ هذه مواقف واضحة من الكتاب نحو علي بن ابي طالب(ع) فكيف يكتبون عن زوجته ام البنين التي ازرته ووقفت معه , ووقفت مع ابناءه جميعا الى ان وافتها المنية . هذه هي المواقف الخاصة والعامة ونتائجها .

ــــــــ مقارنة بين خديجة بنت خويلد وام البنين وتشابه الادوار .من خلال المقارنة في مسألة الحياد في المواقف, خاصة في الحق والباطل غير وارده في عقيدة المسلمين ، وحين يقول إنسان: أنا محايد بين الحق وبين الباطل، يقول تعالى " فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ".ليس هناك إمكانية الحياد في مسألة الحق والباطل، اما هدى او ضلال.اليك الدليل.

خديجة الكبرى صاحبة الفضل والشرف الرفيع لها امتيازات كثيرة لا تحظى بها غيرها من النساء ..هي اول مؤمنة بالنبي (ص) وصدقته عندما كفر به الناس ,واسته بمالها عندما حرموه من المال ،وأنجبت له البنين والبنات، وكانت الرائدة أول مسلمة من النساء والرجال.

ولو بقي ولدها لنصر الاسلام وامام زمانه علي بن ابي طالب(ع). . واكراما لها ميزها الله بميزات عظيمة.. ويكفيها فخرا قول النبي(ص)

( كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون"وأنه وقع في بعض الروايات " وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد " وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ) صحيح البخاري ، المجلد 5 .. وذكر صاحب كتاب الفتح قولا : قال : لم ينبأ من النساء إلا فلانة وفلانة . " الفتح " ( 6 / 447 ) .يشرح الحديث قد علمنا يقيناً أن خديجة وفاطمة ليستا نبيتين ، وهما ممن كمل من النساء ، فيكون المراد بـ " كمل من النساء " كمال الولاية وليس كمال النبوة .قال القاضي : هذا الحديث يستدل به من يقول بنبوة النساء ونبوة آسية ومريم اما قول الجمهور أنهما ليستا نبيتين , بل هما صدِّيقتان ووليَّتان من أولياء الله تعالى .ولفظة ( الكمال ) تطلق على تمام الشيء وتناهيه في بابه .المراد هنا : التناهي في جميع الفضائل وخصال البر والتقوى .وحديث " فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا ما كان من مريم بنت عمران " . فقد ثبت بهذا أن فاطمة خير من آسية ولو كانت آسية نبية : لما كانت فاطمة خيراً منها ؛ لاٌن فاطمة ليست نبيَّة . اما فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام قال ابن القيم :الثريد مركَّب من لحم وخبز واللحم سيد الآدام ، والخبز سيد الأقوات ، فإذا اجتمعا لم يكن بعدها غاية .

قالوا: معناه أن الثريد من كلّ الطعام أفضل , فثريد اللحم أفضل من مرقه بلا ثريد ,لنفعه , والشبع به والالتذاذ به , وتيسر تناوله , وفضل عائشة على النساء زائد كزيادة فضل الثريد على غيره من الأطعمة . وليس في هذا تصريح بتفضيلها على مريم وآسية ; لاحتمال أن المراد تفضيلها على نساء هذه الأمة . ".فلا ريب أن عائشة أعلم من فاطمة وأنفع للأمة وأدّت إلى الأمة من العلم ما لم يؤد غيرها. شرح مسلم " ( 15 / 199 ) وهي بهذا تكون افضل من جميع النساء بما فيهن نساء النبي(ص) .ونحن نقول ان افضل النساء هن ما ذكرهن النبي(ص) بالاسم وتاريخن ناصع لا لبس فيه ولم يندمن على موقف سبب سفك الدم .

اما ام البنين التي ظلمها التاريخ بسبب موقفها من ال بيت محمد (ص) يكفيها شرفا انها قدمت لدينها أبناءها الأربعة ,هذا الموقف دفعت ثمنه كثيرا حيت كتب السيئون التاريخ .. أنها أم البنين المرأة العظيمة التي تعمد الكتاب أخفاء وتهديم قبرها .. لها موقف ضد الناكثين والمارقين والقاسطين من خلال مؤازرة امير المؤمنين(ع) في كل حروبه , بالموقف او المشاركة الفعلية , ولام البنين مواقف بطولية ضد القوى المغتصبة للخلافة فهي أفضل المجاهدات بعد الزهراء وزبيب {ع}. كانت متوافقة تماما مع موقف الزهراء من الصراع من اجل ولاية امير المؤمنين (ع) وكانت تعلم بذلك الصراع وتميل مع اهلها مع اهل البيت(ع) لذا اعتبرهم الامام علي (ع) فحول العرب واصحاب النخوة والموقف ..

ـــ مواقفها التي جعلها بابا من ابواب عطاءه ورحمته ,يقول تعالى:" كُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ ۚ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا" فاعطاها الله ما قدمته لربها, { وما كان عطاء ربك محظورا} أي لا يمنعه أحد ولا يرده راد، واليك بعضا من مواقفها مع الحسين(ع).

كتبوا عن تنازلها بالاسم وفدائيتها في تاسيس المجالس على الحسين . وموقفها يوم خرج الحسين الى مكة , قاصدا العراق , ح-ين جاء الى دارها مع اخيه العباس استقبلته بالدموع..

يكلها يا ام البنين وداعت الله اليوم ماشين.. عنج انا وعباس واولادج النشمين .. لو ما رجعنا للمدينة بالسلامة .. وشفتي ضعنه ترفرف عليه العلامة .. والا انذبحنا والحرم ظلوا يتامه .. وتبقامه منازلنه من الشباب خالين ..... التفتت الى العباس ..

تكله يبني يبرغ المظلوم شيله .. والظعن يا عباس صير انت كفيله .. واخدم اخيك يا الولد خدمة جليلة .. هذا ابن المصطفى وسيد الكونين ..يكلها يا يمه ما تحتاج بهاي الوصية .. لاقسم قسم بالمصطفى وحيدر وصيه . يكلها ييمه بهاي ما تحتاج الوصية .... لاقسم قسم بالمصطفى وحيدر وصيه ... لافعل فعل في طفوف الغاضرية ... حتى لو ينفضخ راسي وتتكطع الجفين .

تصيح بصوت اه يا فكد الاحباب ... والله شموحشة يا دار الاطياب .. ولن هناك صيحة من ورا الباب انا ام عباس اجيتج لا تفزعين ... بجت زينب ونادت تلكنها .. بله وياي كومن ساعدنها .. هاي ام البنين الراح منها .. ميامين اربعة وبالحرب نشمين ... شلون ام البنين اصياح صاحت ... تصيح حسين يبني روحي راحت .. تلكنها الحرم عجت وناحت ... وزينب بالعزاءلا كسرت الصوبين ...

الشيخ عبد الحافظ البغدادي