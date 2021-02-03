مجلس حسيني ـــ معنى الخبيثون للخبيثات

بسم الله الرحمن الرحيم

(الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرءون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم)(النور26).

بداية ما معنى الخبيث..؟ الجواب لكلمة خبث في معاني اللغة العربية معاني عديدة منها : وهو كل ما تكرهه النفس سواء كان مأكولا او مسموعا او عمل معين بشكل رديْ ..أو شيئاً معنوياً، فالخبيث هو كل قول باطلٍ واعتقاد باطل وكذب في المقال، وقبيح من الافعال،( خلاصة التعريف هو كل قول او عمل لا يرضاه الله يسمى خبيث. يقابله معنى عام شامل يسمى (طيب) وكلمة طيب تاتي في معنى عام كلها مباح(من الأقوال والأفعال والمعتقدات)فتكون القاعدة بين الخبيث والطيب(كل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الواجبات والمستحبات والمباحات .فلا يستوي الإيمان والكفر، ولا الطاعة والمعصية، ولا أهل الجنة وأهل النار، ولا الأعمال الخبيثة والأعمال الطيبة، ولا المال الحرام بالمال الحلال .هذه قاعدة قرآنية ورد فيها {قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ} تتحدث عن أنواع الطعام والشراب وتفصيل الحرام والحلال فيها. .اشياء يطلق عليها مصطلح خبيث كالممارسة الغير شريفة التي تمارسها النساء في المجتمع تسمى خبيثة او الرجل يسمى خبيث كقول احد ابناء الحسن(ع) لاحد اعداء الحسين(ع) يا ابن الخبيثة انت تقتل عمي الحسين. وكلمة خبث. هو ما تلفظه المعادن حين تتعرض الى الذوبان وتسمى خبث الحديد. هي مادة الاهين .الخلاصة الخبث كل مستقذر في الطبيعة مقابل الطيب.

**اختلف المفسرون في تفسير الآية المباركة , لان هناك وقائع في القران الكريم تخالف آرائهم بان "الله تعالى جعل الزوجة الخبيثة للرجل الخبيث, والطيبة للطيبين , وجعل الطيبات من النساء للطيبين, وهكذا. هذا الراي لا ينهض, تفنده قصص القران .لان هناك تعارض بين فهم المفسرين وقصص القران .ما يكون درسا اجتماعيا وثقافة دينية .

منها زوجة نوح (ع) : كانت مثالًا لانحراف الإنسان الذي يرى الخير والحق ثم ينحرف عن الحق والخير. كمن يعمل في الكعبة المشرفة او مسجد النبي(ص) او العتبات المقدسة ,ولا يتأثر بتلك الاجواء, او معمم لا يعير اهمية لقيمتها الدينية والاجتماعية ..

هذا الإنسان تتوفر عنده سبل الهداية اكثر من غيره , ربما غيره محروم منها .. ولكنه ينحرف عن الحق الذي يعيش في اجواءه .او كمن يقثسم بالله ان يصون وظيفته , ولكنه يرتشي ويخادع نفسه فيتحول من الطيب الى الخبث , ربما البعض يتصور انه يتمسك بالخير والايمان ولكنه لا تتهيأ له وسائل الانحراف, بينما الاخر اصبح يمارس الخبائث كونه يعيش في ميدان يمكنه ممارسة الخبائث فيكون في باطل وخبث يطبق بعكس ما يسمعه من القران الكريم .فلا يهتم للخير ورضا الله بل هوى نفسه .

**مثال على ذلك: ما ورد في القران الكريم عن زوجة نوح(ع) هي زوجة نبي من اولي العزم ولكن خانت زوجها في رسالته لربه فهي لم ترتكب الفاحشة -معاذ الله-، فهذا لا يكون من زوجات الأنبياء، ولكنها كانت غير مؤمنة برسالة زوجها نوح(ع)الذي ظلَّ يدعو قومه نحو 950 عامًا .. وقد ذكر الله خيانتها لسيدنا نوح(ع)في إطار ضرب مثال على الكافرين الذين ينبغي أن لا نتأثر بموقعهم وثيابهم وقربهم وعلاقتهم بالأنبياء والعلماء.

قال تعالى:﴿ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا﴾ فهي كافرة، تقول للناس عن زوجها إنه مجنون، لذلك زواجها من النبي لن ينفعها بشيء،كل إنسان مسؤول عن فعله،قال تعالى:

﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا ۞ اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾.اذن الآية لا تتوافق مع التفسير الذي يعتبر نزولها بخصوص الزوجات الخبيثات للخبيثين.

ما هي افعال امراة نوح (ع): في البداية حين تزوجها كانت مؤمنة برسالته ولكنه ارتدت بأسباب: زوجها لوط آمن بدعوة عمه إبراهيم(ع)كان لوط ابن أخيه ولما بعثه الله إلى هؤلاء القوم ليبلغهم رسالة الله كانت امرأته تسمى «واعلة» رأت لوطا يكفهم عن الباطل الذي كانوا عليه: فكانت رسالته تبليغية للانتهاء من عمل خبيث (أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء). قوم استولى الشيطان على نفوسهم فحرم عليهم الطيبات وأحل لهم الخبائث.!!

احتدم الخلاف بينه وبينهم فكروا كيف يتصرفون مع لوط عن دعوته ،ناقشوا الأمر ،علمت امرأة عجوز وشاركتهم الجلسات قالت لهم:لو أشركنا زوجة لوط معنا فيما نفعل لبطلت دعوته وضربناه في عرضه , فزودوها بالمال اللازم منهم وذهبت إلى بيت لوط والتقت بامرأته وطلبت منها شربة ماء.. وما إن أتتها بالماء , ثم استأذنتها بالدخول فأدخلتها وجلست تصب في عقلها سهام الشيطان وتسألها متظاهرة بعدم المعرفة. هل أنت متزوجة يا ابنتي أم أنك وحيدة في هذا البيت الصغير..؟ فلما أجابتها واعلة بأنها متزوجة من لوط ولديها ابنتان قالت لها يا لك من فقالت واعلة ولم أنا بائسة طالما لي زوج وبنات وهذه دار تؤويني.

اقتربت العجوز من زوجة لوط تدس في اذنها:(يا ابنتي أنت جميلة لا تدفني نفسك في هذا الفقر، ألم تدخلي بيوت الأغنياء ؟ ألم تري ما يعيشون فيه من بذخ ومتعة ونعيم.فسألتها امرأة لوط وكيف، كيف لي بالثروة والجاه وهذه حالنا فقالعت لها العجوز:إن أهل سدوم وما جاورها من قرى.. يمارسون المتعة كما يريدون.وهذه المتعة هي مصدر ثراء لمن يعاونهم .. ثم اظهرت لها قطع فضية وذهبية وتغويها .

وطلبت منها ان تدل قومها على الرجال حسن الوجوه الذين يأتون المدينة قاصدين بيت زوجها يتعرفون على دعوته. ثم دست العجوز في يدها قطعتين من الفضة وغادرت .وظلت امرأة نبي الله لوط تفكر أياما..

بعد أن رحلت تصارع قوى الخير والشر داخلها إلى أن مالت نفسها إلى الباطل(سقطت امرأة النبي في الاختبار وأثرت الضلالة على الهدى) فكان واجبها ان تخبر القوم على من يأتي إلى زوجها من الرجال فكانت تبلغهم إن هناك رجالا حسني الوجوه جاءوا إلى بيتهم واشتدت الأزمة على نبي الله لوط الذي لم يؤمن من قومه إلا القليل وتخلت عنه الزوجة وأتى إليه أضياف واشتد قرع الباب من اهل سدوم الفاحشين يريدون أن ينالوا من ضيوف لوط ولما اشتد الأمر حدثت المفاجأة الربانية فإذا بالضيوف هم أنفسهم (رسل ربنا إلى نبيه لوط). قال رسل الله للوط (ع)افتح الباب ودعنا وإياهم، وفتح لوط الباب وذعرت زوجة لوط حين رأت قومها يندفعون بجنون نحو الضيوف. وهنا تبدى سيدنا جبريل(ع)في صورته الملائكية ونشر جناحيه وضرب بها القوم فطمس أعينهم أعماهم فأخذوا لا يدرون وسأل لوط الملائكة: هل يهلك القوم من ساعتهم،فأخبروه أن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. وأمر الملائكة لوطا بأن يسري بأهله بقطع من الليل، كل أهله يمضون معه إلا امرأته لأنها ليست من أهله. هكذا اصبحت زوجة نبلي كافرة مثلا لمن يرى ان قرب الزوجة لزوجها النبي يغني عنها شيئا , لان الخيانة اساسا لله تعالى والعمل امتثالا لوسوسة الشيطان.

زوجة فرعون من هي وكيف تزوجت فرعون.؟: كانت آسيا بنت مزاحم زوجةً قابوس بن مصعب بن معاوية فرعون مصر، وبعد موته أصبح اخوه الوليد بن مصعب بن معاوية فرعون مصر، كان اسوء من أخيه ، فتزوّج من زوجة أخيه آسيا كما ذكر(ابن الأثيرــ في الكامل في التاريخ).

اما سبب عدم ذبح فرعون لموسى(ع) جاء في قوله تعالى: "واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه" ،كانت اسيا بنت مزاحم غاية في الجمال .فتزوجها قابوس ولما مات تزوجها شقيقه الوليد فرعون موسى. لم ينجب منها رغم أن لديه 96 ولدا وبنتا, كان يحبها لجمالها ، فقالت له :انا احب هذا الطفل . واريد ان يتربى في بيتنا يبقى ابن لي".

فلم يعترض على تربية الطفل كونه غير متأكد أنه من بني إسرائيل، كما أن زوجته ترغب ذلك ,كونها لا تنجب، بالمقابل كان موسى(ع) يعلم أن فرعون ليس أبوه ولا اسيا أمه، اخبره الله أن هارون أخيه، وأمه الحقيقية المرضعة التي تعيش معهم في قصر فرعون ,فنشأ على يديها مؤمنا.

*** ظهرالايمان على تصرفات وكلام اسيا وايمانها بنبوة موسى (ع)ويوم اجتمع السّحَرَة كانت متأكدة بنصرَهُ المُبين، فكان الذين يمرّون بها يظنّون أنّها تدعو بنصر فرعون ..

** اما سبب قتلها ..يروى أن فرعون قتل الماشطة التي كانت تمشط ابنتها بعد أن قالت له متحدية: ربي وربك الله. ونتيجة لذلك قذفها في النار هي وأولادها، فلم ترض زوجته آسية لأنها أختها في الله والأخوة في الله، تنعدم فيها الطبقية بين الحرة والأمة ,فأرادت أن تنتصر لأختها في الله فقالت لفرعون: الويل لك ما أجرأك على الله. فقال لها:«هل اعتراك الجنون الذي اعترى الماشطة». فقالت: ما بي من جنون ولكني آمنت بالله رب العالمين. فدعا فرعون أمها .وقال لها: « ابنتك أصابها ما أصاب الماشطة. فأقسم لتذوق الموت أو تكفر بإله موسى، فخلت بها أمها وتوسلت أن توافق فرعون، ولكنها أبت قالت: أما أن أكفر بالله فلا والله. عندما رأى فرعون تمسكها بدينها وإيمانها بالله ..خرج على الملأ من قومه وقال لهم.

أتعلمون آسية بنت مزاحم زوجتي إنها تعبد رباً غيري فقالوا: اقتلها. ثم نادى فرعون زبانيته وأوتدوا لها أوتاداً وشدوا يديها ورجليها ووضعوها في الحر اللاهب تحت أشعة الشمس المحرقة( وَفِرْعَوْنَ ذِي الأوْتَادِ) وضعوا على ظهرها صخرة. وفرعون ينظر اليها ويتلذذ بتعذيبها، اما اسيه كانت تنظر الى السماء وهي لا تشعر بالتعذيب ,تنظر إلى ما عند الله (ودعت الله أن يبني لها بيتاً في الجنة). }إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ»،

كشف الله لها الحجب فأطلعها على مكانها في الجنة ففرحت وضحكت وكان فرعون ينظر هذا المشهد. فقال: ألا تعجبون من جنونها إنا نعذبها وهي تضحك فقبض الله روحها إلى الجنة / عن أبي هريرة أن رسول الله(ص) قال: حسبك من نساء العالمين أربع وفي رواية كمل من الرجال كثير ومن النساء اربعة,مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. وذكر بعضهم ان للحديث تتمة : فقالوا ان النبي(ص) قال وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام.

ــــــــــــــ اعود الى اجواء الاية : هناك راي للمفسرين يقول ان الخبيثات للخبيثين دليل على طهارة زوجتي النبي " عائشة وحفصة" ولم يذكر المفسر بقية زوجات النبي(ص). لسبب كون حادثة تم سوقها بالتفسير نحو عائشة ..بدعوى أن عائشة وحفصة كانتا طيبتين صالحتين إستناداً للاية "26س النور" فقالوا تفيد الآية المباركة بعائشة وحفصة باعتبار نزولها بحق عائشة. وسبب هذا القول واضح لتبرئة الزوجتين مما ارتكبتا من جنايات وجرائر بحق النبيّ (ص) وأهل بيته (ع).

لذا حرفوا تفسير الآيات التي تقدمت من سورة النور{وهي آيات الإفك التي نزلت بحق مولاتنا مارية القبطية (ع) التي قذفتها عائشة بالزنا بولدها إبراهيم مع العبد(جريح القبطي) فنزلت آيات الإفك تنزه مارية القبطية من وصمة الزنا .اليك القصة من كتب الجمهور..

**ذكر "ابن حجر عن ابن سعد" أن مارية كانت بيضاء جميلة فأنزلها رسول الله(ص)في العالية: وكان يختلف إليها هناك كزوجة فحملت بإبراهيم ووضعته في ذي الحجة سنة ثمان، ذكرت (عمرة) عن عائشة قالت: ما عزت على امرأة كما غزت على مارية، كونها جميلة ،وكان أنزلها أول ما قدم بها في بيت الحارث بن النعمان فكانت جارتنا، فكان عامة الليل والنهار فجزعت منها فحولها إلى العالية، وكان يختلف إليها هناك، فكان ذلك أشد علينا، وهناك روايات عديدة من الجانبين , بعضها يرمي الافك على ام المؤمنين بادعئها ان مارية زانية , وروايات تقول ان الافك تبريء عائشة من الافك كما ورد في التفاسير .

**(*) الراي الثاني :ان تفسير الخبيث أو الخبيثات له ثلاثة معانٍ:

ــ المعنى الأول: إن الخبيث (هو الكلام السيء ,الكذب والفتنة والسب واشتيمة وغيرهما من الأقوال الخبيثة ) كل هذه الاقوال لا تصدر الا من الخبيث للخبيثة . بخلاف ما يصدر من الطيبين والطيبات من الأقوال المحمودة والحكم النافعة البعيدة عن القبيح من القول والخنا في الكلام.

المعنى الثاني: إن الخبيث هو الزنا الصادر من الخبيثين والخبيثات وفي مقابلهما النكاح الحلال الصادر من الطيبين والطيبات.

المعنى الثالث: إن الخبيث هو الأعمال السيئة التي تصدر من اصحاب الطينة الخبيثة من الخبيثين والخبيثات وفي مقابلها الأعمال الصالحة الصادرة من الطيبين والطيبات.... اذن الخبث ينحصر في هذه الاراء في الكلام والممارسة الجنسية .. والاعمال الباطلة كلها .بما في ذلك الاطعمة التي وصفها الله بالطيب, حَرَّمَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَى الْإِنْسَانِ الْخَبَائِثَ الَّتِي تُؤْذِيهِ، وَأَبَاحَ لَهُ كُلَّ مَا يَنْفَعُهُ وَيَحْمِيهِ، قَالَ تَعَالَى: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} وَقَالَ -جَلَّ وَعَلَا-: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ}..َقَالَ تعالى :{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} .

جاء في الاحتجاج للشيخ الطبرسي رحمه الله تعالى عن الامام الحسن(ع) في حديث طويل لمعاوية حين كان يشتم عليا وشيعته , قال :( الخبيثات للخبيثين )واللهِ يا معاوية أنت وأصحابك(والطيبات للطيبين) هم عليُّ بن أبي طالب(ع) وأصحابه وشيعته.

** كان يعلم الدنيا كلها .. فيقول: "ما اضمر أحدكم شيئا الا أظهره الله في فلتات لسانه وصفحات وجهه". فلتات اللسان تبدي ما يسره الانسان في نفسه وعقله من الاعتقادات ,هو الذهن والعقل، والفلتات هي وقوع الامر بغته من غير اختيار ولا تدبر،... وصفحات الوجه جوانبه الجبهة والعينين واحمرار الوجنات //الاشياء التي يريد الانسان ان يسترها ويحافظ عليها اشياء كانت نافعة أو ضاره ولكن مهما بالغ في اخفائها يقول علي(ع)"لا بد ان تظهر عند الحديث عنها من فلتات اللسان او في صفحات الوجه. لان جسم الانسان وحدة واحدة الروح والجسد فيتأثر احدهما بالآخر.

انت حينما تسمع كلمة تتاثر بها , تقف عندك الرغبة في الطعام, او يطير النوم من عينيك, وحين تسمع شتيمه يتحول لونك للاحمرار, وحين ترتعب يكون وجهك اصفر,وادلة كثيرة تربط بين الجسد والروح.

*** ورد في اللسان : أقوال: ان الذي يخرج من القلب يدخل القلب والذي خرج من اللسان لم يجاوز الآذان. ليس من شيء أطيب من اللسان والقلب إذا طابا .. ولا أخبث منهما إذا خبثاً. هناك قول معناه:

" ما حبس الله جارحة كما حبس اللسان: الأسنان أمامه، والشفتان من امام الاسنان, وهي مطبقة عليه، والقلب من وراءه .. ايها الانسان (اتق الله ولا تطلق هذا المحبوس من حبسه إلا إذا أمنت شره). يقول علي(ع) عن الكلمة : " لا شرف مع سوء الأدب ".

** ورد ان قُدامى الأطباء، كانوا يُشخّصون المرض ،ويتعرّفون على سلامة الشّخص عن طريق اللّسان، فَلَم تكن عندهم اجهزة طبية كما بأيدينا اليوم، فالطّبيب يعرف المرض ويشخصه عن طريق اللسان.وكذا الحال بالنّسبة لأمراض الرّوح (العقل والأخلاق)، يمكن للّسان أن يكشف لنا الفاسد اخلاقيا والمعقد نفسيا ..والعقيدة التي يؤمن بها فأما تكون خبيثة او طيبة, جاء في حديث ....

عن الرسول(ص):"لا يَسْتَقِيمُ إِيمانُ عَبد حَتّىْ يَسْتَقِيمَ قَلْبُهَ ولا يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ حَتّى يَستَقِيمَ لِسانْهُ" .. وبين لنا أمير المؤمنين(ع) ذلك في حديثه الذي قال فيه: تَكَلَّمُوا تُعرَفُوا فإنّ المَرءَ مَخبُوءٌ تَحتَ طي لِسانِهِ . وفي حديث آخر عنه قال: "يُسْتَدَلُّ عَلى عَقْلِ المرء بِما يَجرِي عَلَى لِسانِه.

ورد عن النساء ورفع اصواتهن. بالزغاريد المعروفة (الهلاهل) هل يجوز للرجل الاجنبي ان يستمع اليها، الجواب: لا مانع من سماعها كذلك صوت النساء بواسطة مكبر الصوت في الاحتفالات الدينية وغير ذلك الجواب: لا مانع منه مع مراعاة ان لا يكون صوتهن مهيجاً ..في التاريخ ان فاطمة الزهراء(ع) خطبت في مسجد رسول الله(ص)لَمّا أجْمَعَ أبوبكر عَلى مَنْعِها فَدَكَ، لفت خِمارَها على رأسِها، وارتدت ِجِلْبابِها،وأَقْبَلَتْ في لُمَةٍ مِنْ حَفَدتِها ونساءِ قَوْمِها،ما تَخْرِمُ مِشْيَتُها مِشْيَةَ رَسولِ(ص) حَتّى دَخَلَتْ عَلى أَبي بَكْر وَهُو في حَشْدٍ مِنَ المهاجِرين والأَنصارِ, فَجَلَسَتْ، ثُمَّ أَنَّتْ أنه أَجْهَشَ القومُ بِالْبُكاءِ، فَارْتَجَّ الْمَجلِسُ .ثُمَّ أمْهَلَتْ هَنِيَّةً حَتَّى إذا سَكَنَ نَشيجُ القومِ، وهَدَأَتْ فَوْرَتُهُمْ، افْتَتَحَتِ الْكَلامَ بِحَمدِ اللهِ والصلاةِ على رسولِ الله، فعادَ القومُ في بُكائِهِمْ، فَلَما سكتوا عادَتْ فِي كلامِها..

كذلك فعلت ابنتها زينب في مسجد الشام حين ضرب يزيد ثغر الحسين (ع) حين وضع رأس الحسين بين يديه تمثل بشعر ابن الزبعرى بقوله :

ليت أشياخي ببدر شهدوا ***** جزع الخزرج من وقع الأسل

فأهلوا واستهلوا فرحا ************* ثم قالوا يا يزيد لا تسل

قد قتلنا القرم من ساداتكم ********** وعدلنا ميل بدر فاعتدل

لست من خندف إن لم أنتقم ******* من بنى أحمد ما كان فعل

لعبت هاشم بالملك فلا ************** خبر جاء ولا وحى نزل

ولها موقف يوم رات يزيد يضرب راس الامام وثغره ..وضعت يدها على راسها ونادت : واحسيناه , يا حبيب رسول الله , يا ابن مكة ومنى يا ابن زمزم والصفا .. يا ريت انجتل واروح وياك .. ولا شوفتي مخضوب بدماك , ولا اشوف الرجس يضرب ثناياك .. يا ريت اليتامه ما عدمناك .. وشافه هضمنا ما جرى على احد وشافه , شفى بينا العدو جرحه وشافه , على راس السبط تلعب وشافه , عصى يزيد ويسب حامي الحمية ....

الشيخ عبد الحافظ البغدادي