الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الصفحة الإسلامية
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن دور ذكر الله تعالى في ثبات الإنسان أمام الشدائد ودور الشيطان في هزيمته
وكالة انباء براثا
56
2021-01-22
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن دور ذكر الله تعالى في ثبات الإنسان أمام الشدائد ودور الشيطان في هزيمته
الشيطان يقف على قارعة التوبة!!!
المحروم من حرم من التملق في محضر الله تعالى
توجيهات ولائية/ ٧
لا تقوم الوحدة الإسلامية الحقيقية إلا بمعرفة مصاب الزهراء عليها السلام
فاطمة الزهراء.. ومواجهة التحريف والتزوير والتزييف
قصيدة اول ملكة سكنت صحراء للشاعر ميثاق الحمداني وبصوت الرادود حيدر البياتي
مَن يَجرؤ على تكذيب آيات الكتاب؟!
دروس مستفادة من مأساة فاطمة ..
كلمات فاطمية /5
الاكثر مشاهدة في (
الصفحة الإسلامية
)
72 ساعة
المحروم من حرم من التملق في محضر الله تعالى
162
الشيطان يقف على قارعة التوبة!!!
116
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن دور ذكر الله تعالى في ثبات الإنسان أمام الشدائد ودور الشيطان في هزيمته
57
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني
3846.15
يورو
1785.71
الجنيه المصري
92.59
تومان ايراني
0.03
دينار اردني
2040.82
دينار كويتي
4761.9
ليرة لبنانية
0.97
ريال عماني
3846.15
ريال قطري
400
ريال سعودي
387.6
ليرة سورية
2.84
دولار امريكي
1449.28
ريال يمني
5.82
التعليقات
فيصل الخليفي المحامي
: دائما متألق اخي نزار ..تحية من صنعاء الصمود . ...
الموضوع
:
الغاضبون لاحراق قناة دجلة..؟
سعدالدين كبك
: ملاحظه حسب المعلومات الجديده من وزاره الخارجيه السيد وزير الخارجيه هو الذي رشح بنفسه وحده سبعين سفيرا ...
الموضوع
:
بالوثائق.. توجيه برلماني بحضور وزير الخارجية الى المجلس في الجلسات المقبلة
مازن عبد الغني محمد مهدي
: السلام عليكم اللهيبارك بيك ويرحم والديك وينصرك بح سيدنا و حبيبنا نبيى الرحمة ابو القاسم محمد واله ...
الموضوع
:
هيئة الحشد الشعبي تبارك للقائد ’المجاهد أبو فدك’ ادراجه على لائحة العقوبات الأميركية
زيد مغير
: مصطفى مشتت الغريباوي بدون أي استحياء منح منصب وزير الدفاع لشخص بعثي نتن له اخوين داعشيين ومنصب ...
الموضوع
:
عضو بالامن النيابية يرد على مستشار الكاظمي بشأن سليماني ويطالب باقالته فورا
مازن عبد الغني محمد مهدي
: نسال الله عز وجل ان يحفظ السيد حسن نصر الله و يحفظ الشعب اللبناني الشقيق ويحفظ الشعب ...
الموضوع
:
سماحة السيد حسن نصر الله: لا يمكن للعراقيين أن يساووا بين من أرسل إليهم الانتحاريين ومن ساعدهم
مازن عبد الغني محمد مهدي
: اللهم صلي على محمد وال محمد وعجل فرجهم الشريف ونسالك يالله يا عظيم يا ذو الفضل العظيم ...
الموضوع
:
40 مطلوباً من 6 دول متورطون باغتيال سليماني والمهندس
سليم الياسري
: كان مثالا للمجاهد الحقيقي. متواضع الى درجة كبيرة فلم يهتم بالمظاهر لم يترك خلفه الا ملابسه التي ...
الموضوع
:
بطل من اهوار العراق
Jack chakee
: اويلي شكد مظلوم الرجال العراقي ويموت على جهاله مو واحدكم يرشي القاضي علمود لا ينطيها نفقة لو ...
الموضوع
:
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
البزوني
: القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة سوف تبقى دماء الشهداء السعداء الحاج قاسم سليماني وابو مهدي ...
الموضوع
:
أول تعليق أميركي على إمكانية محاكمة ترامب بجريمة المطار الغادرة الجبانة
مازن عبد الغني محمد مهدي
: اللهم صلي على محمد واله الاطهار والعن الدئم على الظالم البعثي الجديد محمد إبن سلمان لا تستغرب ...
الموضوع
:
رسالة إلى خليفة الحجاج بن يوسف الثقفي؟
فيسبوك