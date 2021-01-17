الصفحة الإسلامية

دروس مستفادة من مأساة فاطمة ..


 

مازن البعيجي ||

 

التركيز على مأساة مولاتنا الزهراء عليها السلام يكشف مدى قناعة من كانوا مع النبي من الصحابة والتابعين الذين رافقوه كل تلك الرحلة الرسالية ، ولكن دون تأثر به! بدليل سرعة الأنقلاب الصادم وشنّ الحرب على "بضعة النبي فاطمة "

التي لم يخفى على أولئك القشريون،وهم يرون مستوى التبجيل والتقديس من قبل النبي المصطفى صل الله عليه وآله وسلم لفاطمة ، وهل في فعل النبي أدنى شك وقد نص القرآن الكريم على عصمة تصرفه وسلوكه المبارك؟!!

الأمر الذي يحتّم عليهم الطاعة والانقياد ويشكّل رادعا يمنعهم من الظلم مطلقاً، ليس لان الأمر  يتعلق بنسبٍ وبنوّة فحسب ، بل أبعد من ذلك بكثير حيث الولاية والعصمة والقيادة وتلك اعتبارات إلهية منصوص عليها بالكتاب ، مما يفرض على الأصحاب والاتباع الاعتقاد والالتزام وهم أولى وأجدر حينما سمعوا عن قرب أن النبي صلى الله عليه وآله يقول:

(فاطمة بضعة مني فمن آذاها فقد آذاني ،ومن أحبها فقد أحبني ،وأن الله يرضى لرضاها ويغضب لغضبها)!! عجبا!! فما جرى عكس ذلك!! مما يدل على أن الرفقة والصحبة ورفع الشعارات ليست دائماً هي الميثاق للإيمان ، ولا المعيار للاعتقاد والطاعة!!! إنما قد يثبِّت المشهد عكس ذلك تماماً ، فقد تبرز المصالح والمنافع الدنيوية مما يجعل الصبر دليلاً على التخفي من أجلها، حتى يتضح بعد ذلك عدم قدرة الإنسان حتى انهُ يضحي بشطر من عمره من أجل لحظة يكشف بها عن كل نفاقه وحقيقة قناعاته المخالفة للحق!

-وهذا ما حصل مع أقرب روح لمثل خاتم الأنبياء ومن برضاه يدخل الإنسان الجنة وينجو من العذاب يوم خذلوه في بضعته المعصومة التي أوصى بها الله ورسوله وكان أعظم اختبار فشل فيه الأصحاب والاتباع الذين أخفوا نفاقهم ليوم عصيب عند باب فاطمة "عليها السلام"

موقف خطير يجب أن تتصدى له معاهد الدراسات والتحليل لفهم طبيعة اولئك المتخفين خلف الفضيلة المتسترين بستار الدين والصلاح! حفاظاً على مصالحهم وكيف عادت تلك الشخوص على مستوى جماعات ومؤسسات بعد النبي ليجهزوا على الرسالة بين منع التدوين مائة عام وشتم لمثل خليفة الحق علي على المنابر وأفجع منه الاعتداء على بيت العصمة واغتصاب حق الزهراء "عليها السلام" ولاعجب ان نرى اليوم ذلك الامتداد الذي خلَّف تيارات لنفس المنهج الذي اتبعهُ منْ انحرف عن الحق آنذاك والى يومنا هذا تعاني البشرية والمسلمون !

ومن أجل هذا الأمر الخطير، لابد من التحري والبحث في جذور تلك المظلومية التي جعلت من مثل ام ابيها ضحية الخط الاول لأصحاب النبي ودائرته الخاصة!!! مسلطين البحث على دور الإعلام الممنهج الذي سارت به مؤسسة بني امية والعباسيين ليرافق الرسالة منذ ١٤٤٠ عام تقريبا كل حقبة له لون وحجم وتأثير يمده بالحياة!!!

البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..

ـــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
دروس مستفادة من مأساة فاطمة ..
كلمات فاطمية /5
مشكاة الزهراء عند الشيعة ..
النموذج المثالي الفريد للمرأة
الشيخ جلال الدين الصغير : يتحدث عن قضية اقامة مجلس العزاء على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام
هل بقي ما لم يقال في حق الزهراء البتول عليها السلام؟
الاحاديث المكذوبة على صفحات الانترنيت واسبابها
الشيخ جلال الدين الصغير : ما هو وضع الذين يتهمون الناس ظلماً وبهتاناً أو بغير علم في محشر يوم القيامة؟
ما هي حاجتنا لإجراء بحث عن إمام العصر؟ 
  اهدنا الصراط المستقيم
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الإسلامية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.2
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 403.23
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 2.86
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.85
التعليقات
زيد مغير : مصطفى مشتت الغريباوي بدون أي استحياء منح منصب وزير الدفاع لشخص بعثي نتن له اخوين داعشيين ومنصب ...
الموضوع :
عضو بالامن النيابية يرد على مستشار الكاظمي بشأن سليماني ويطالب باقالته فورا
مازن عبد الغني محمد مهدي : نسال الله عز وجل ان يحفظ السيد حسن نصر الله و يحفظ الشعب اللبناني الشقيق ويحفظ الشعب ...
الموضوع :
سماحة السيد حسن نصر الله: لا يمكن للعراقيين أن يساووا بين من أرسل إليهم الانتحاريين ومن ساعدهم
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد وال محمد وعجل فرجهم الشريف ونسالك يالله يا عظيم يا ذو الفضل العظيم ...
الموضوع :
40 مطلوباً من 6 دول متورطون باغتيال سليماني والمهندس
سليم الياسري : كان مثالا للمجاهد الحقيقي. متواضع الى درجة كبيرة فلم يهتم بالمظاهر لم يترك خلفه الا ملابسه التي ...
الموضوع :
بطل من اهوار العراق
Jack chakee : اويلي شكد مظلوم الرجال العراقي ويموت على جهاله مو واحدكم يرشي القاضي علمود لا ينطيها نفقة لو ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
البزوني : القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة سوف تبقى دماء الشهداء السعداء الحاج قاسم سليماني وابو مهدي ...
الموضوع :
أول تعليق أميركي على إمكانية محاكمة ترامب بجريمة المطار الغادرة الجبانة
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد واله الاطهار والعن الدئم على الظالم البعثي الجديد محمد إبن سلمان لا تستغرب ...
الموضوع :
رسالة إلى خليفة الحجاج بن يوسف الثقفي؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد واله الاطهار وارحم وتغمد برحمتك الشيخ الجليل خادم ال البيت الشيخ محمد تقي ...
الموضوع :
وفاة آية الله العظمى محمد تقي مصباح الازدي
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسام على افضل الخلق والمرسلين رسولنا ابو القاسم محمد واله الاطهار ...
الموضوع :
ردا على مقالة علي الكاش[1] [إكذوبة قول غاندي "تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فانتصر"] [2] في موقع كتابات
ابو حسنين : حيل وياكم يالغمان والغبران والمعدان هذا ماحصلت عليه من اعمالكم بتخريب مدنكم وتعطيل مدارسكم وحسدكم وحقدكم بعظكم ...
الموضوع :
بالفيديو .... جريمة جديدة وفضيحة كبرى تقترفها حكومة الكاظمي بحق ابناء الوسط والجنوب
فيسبوك