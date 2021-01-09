خلاصة مفيدة..إمتلاء البطن..!

الشيخ عبد الرضا البهادلي||

▪️ استطيع ان اقول خلاصة مفيدة أن كل مشاكل الإنسان الصحية هي امتلاء البطن والاسراف في الطعام .بل أكثر مشاكله في الحياة الفكرية والأخلاقية في المجتمع لامتلاء بطنه.َلذا يقول النبي صلى الله عليه وآله "ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه ، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه "

▪️فالاسراف في الطعام والاهتمام به يغلق باب التفكر والتعقل والرؤية السليمة عند الإنسان ومن هنا يدخل الإنسان باب الشر لأنه لا يصبح الإنسان مولدا ومنتجا ومبدعا للأفكار بل يعيش على أفكار الآخرين التي قد تصيب الواقع وقد تخطأ.

▪️وباب الشر الآخر الذي يدخل فيه الإنسان هو بدنه وجسمه فالطب يوما بعد آخر يثبت هذه الحقيقة وان أكثر الأمراض البدنية أساسها هو الإسراف في الطعام والطعام غير الصحي.

▪️ولذا ما نحتاجه هو الطعام الصحي وتدريب النفس على المفيد والذي يحتاجه البدن، فالزيادة مضرة كما النقصان مضر...

▪️اقول هذه جزئية ومفردة من مفردات الدين لو عملنا بها لرأينا آثارها العظيمة في حياتنا المادية والمعنوية. وقد نبه عليها القرآن الكريم والنبي وأهل البيت عليهم السلام قبل الف عام .

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