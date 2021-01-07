مقال مزعج ..!

احترام المُشرّف ||

سأتكلم عن أمور ستزعج الكثير ممن لايرى إلا تحت قدميه ولايعرف أنه مسؤول عما يعمل وإن كان قد غغل عنه من يسأله في الحياة الدنيا فلن يغفل عن مسألته م̷ـــِْن يعلم خائنة الأعين وماتخفى الصدور.

وسأطلب العذر مسبقا من كل الشرفاء واصحاب الضمائر الحية أن يؤاخذوا بما يعمل السفهاء ممن ينتمون بالاسم فقط لهذه المسيرة القرانيه المباركة ولاعلم لهم ماذا يعني هذا وكيف يجب أن يكون من يلقب بانه م̷ـــِْن اتباع المسيرة القرانية..

لن ننكر ان هذا هو شأن الدنيا منذ بدايتها أنه لاكمال ولابد للكمال من نقصان وفي كل ماهو جميل يوجد ثمة شيء يكدر ذاك الجمال

وهنا لابد من الكلام عن م̷ـــِْن يحاول أن يشوه المسيرة القرانية المباركة.

المسيرة القرانية فيها ولله الحمد المخلصون والمجاهدون من بذلوا أموالهم وأولادهم ومهجهم في سبيل الله هناك جهود كبيرة يقوم بها رجال الرجال في الجبهات مع العدو الخارجي وفي كشف الخلايا التخريبية مع من باعو انفسهم واوطانهم لاعدائهم،

هناك جهود كبيره في مجال القضاء والبت في القضايا التي ازعجت الرأي العام، هناك مساعي مباركة في إصلاح قضايا الثأر القبلية، هناك صحوة دينية حقيقية وخطاب ديني يعرف أن الدين المعاملة

هناك الكثير والكثير مما هو جيد وملموس ومبارك للمسيرة المباركة ولاينكر هذا الجاحدون أو م̷ـــِْن ران على قلبه

( ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللهِ وَكَفَى بِاللهِ عَلِيمًا)

من سورة النساء- آية (70)

ولكن ؟ وكما نقول للمصلح أصلحت وأحسنت ونشد على يديه لابد أن لانغفل عن الفساد والمفسدين وتكون كلمتنا لهم واضحة وقوية

هناك فساد قد بلغ أوجه هناك ظلم وتعدي قد بلغ حده هناك تستر باسم المسيرة لخطاب باسم الدين وليس من الدين في شيء لسنا من مؤججين الفتن ومثيرين النعرات ولامن محبى الجهر بالسوء ويشهد الله على ذلك

( لَا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِـمَ وَكَانَ اللهُ سَمِيعًا عَلِيمًا)

من سورة النساء- آية (148)

وقد وجد الظلم ولابد من الجهر بالقول بعد أن بلغ السيل الزبى وكما نشيد بمن اصلح لابد من الوقوف في وجه من يفسد وفيما يلي بعض من السلبيات التى إن لم تجد من يوقفها فستكون العواقب وخيمة..

1ــ هناك من ينبري ليخطب في الناس ويحاضرهم. ليفرقهم لٱ ليجمعهم ليشتتهم لٱ ليلم شعثهم هناك استفزازات من البعض في الخطاب الديني لمن يخالفهم مذهبيا وقدح في رموزهم الدينية وأمتة المذاهب على نظرية من لم يكن معنا فهو عدونا وهذا لايجوز وقد أمرنا الله أن لانسب ( وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْـمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)

من سورة الأنعام- آية (108)

هكذا أمرنا الله مع من يعبد غيره فكيف نتجرأ على من يخالفنا ونحن معه وسط دائرة الاسلام

هناك تهم جاهزة لمن لايقتنع بقولهم هناك تكلم باسم الدين بفظاظة وغلظة ومابذلك بعث رسول الله ولابهذا أمره الله

( فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْـمُتَوَكِّلِين) َ

من سورة آل عمران- آية (159)

ليس شرطا أن من يحب الامام علي وأهل البيت عليهم السلام أن يكون عليه أن ينال ويقدح في الصحابة ليس شرطا ملزما أن م̷ـــِْن ينتمي لمدرسة آل البيت ولمذهبهم أن يكفر المذاهب الاخري

أين الوسطية أين الاعتدال أين لين الحديث أين أخلاق أهل البيت الذي انت تتبع نهجهم وتحدث عنهم يقول الامام جعفر الصادق عليه السلام في تفسير قوله تعالى ( وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى)

من سورة الضحى- آية (5)

يقول ولن يرضى رسول الله أن يبقى أحد م̷ـــِْن ٱمته في النار هذا الامام الصادق يبشر ٱمة محمد جميعا أنه لن يرضى لاحد م̷ـــِْن أمته أن يبقى في النار عليكم أن تتبعوا سيرة أهل البيت ومنهجهم لتحدثوا الناس عنهم بأخلاقكم لٱ أن تهددوا من يخالفكم باسمهم.

2ــ الجانب الاخلاقي هناك من ينتسب لمسمى المسيرة القرانية وليس م̷ـــِْن القران في شيء فقط يحمل فوقه الشعار ويدندن هاتفه بالزوامل ويبدأ بالفساد فوق العباد بكل ما لايمت للأخلاق ولا للقران بصلة من نظرة دونيه لكل من سواه واحتقار لصلاة الاخر وتكفير لمذهبه واعداد كشوفات مسبقه أن ه̷̷َـَْـُذآ من أهل الجنة وسكنها وذاك من أهل النار وحطبها وكأنه قد اطلعه الله على مايكون هناك…

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