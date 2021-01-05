الصفحة الإسلامية

مضامين سليمانية /٧


 

🖋️🖊️ محمد شرف الدين||

 

المضمون السابع: الوصية التدبيرية

لم تغب الأمور الإدارية والتدبيرية للمجتمع عن فكر هذا القائد الكبير، فهو يتناول كل جوانب المجتمع الإسلامي،  فنراه قد أشار إلى عدة أمور تنفع سياسي البلاد بصورة عامة ، وهي :

١- الاعتقاد العملي بولاية الفقيه .اي الإنصات إلى نصائحه والعمل على تطبيقها من اعماق القلب.

٢- الاعتقاد الحقيقي بالجمهورية الإسلامية وركيزتها الأساسية من أخلاق وقيم وصولا إلى المسؤوليات.

٣- توظيف أفراد اتقياء وأصحاب عقيدة يخدمون الشعب ،

٤- التصدي للفساد والابتعاد عنه ، هو المسلك والمنهج المتبع لديهم .

٥- خدمة الناس نوع من العبادة ، أي أن يعتبروا إحترام الناس وخدمتهم خلال فترة مسؤوليتهم نوعا من أنواع العبادة ، بل هم خدَماً حقيقيين، ومطورين للقيم،

أي أن المسؤولين آباء المجتمع، فعليهم أن يعتنوا بمسؤولياتهم فيما يخص تربية المجتمع والسهر عليه ،

٦- معيار منح المسؤوليات هو الشجاعة والقدرة .

وهذا المعيار لا يتحقق عند كل أفراد المجتمع ، فينبغي على المسؤول أن يختار الجدير والقادر على إدارة الأزمات.

٧- معرفة العدو ، وهذا المحور الذي يعد من أهم محاور الحياة اليومية ،لأن الدفاع عن النفس أوضح كالشمس في رابعة النهار ، فلابد من الإحاطة بأهدافه وسياساته،واتخاذ القرارات، والتصرف في الوقت .

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