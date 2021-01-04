مضامين سليمانية/ ٦

🖊️🖋️محمد شرف الدين ||

المضمون السادس : عوائل الشهداء

حيث يقول رضوان الله عليه:

" يا أبناء الشهداء ،يا آباء وأمهات الشهداء، أيتها الأنوار المشعة في بلادنا .......

أعزائي فلتدركوا قيمة أنفسكم ما دمتم رواد هذا الشعب ،اجعلوا شهيدكم يتجلى في في ذواتكم......"

الكلام عن عوائل الشهداء كثيرٌ جدا ،ولكن سليماني العشق رضوان الله عليه، قد عبر عنه بكلمات معدودة مادةً ولكنها بحرٌ حقيقة .

حيث يذكرهم بأنهم هم النور الذي يشع في المجتمع، وهم السند المعنوي الذي يُستند إليه في الملمات .

ثم يبين وظيفة عائلة الشهيد نفسها تجاه شهيدهم، حيث يشعر كل من يراكم بوجود الشهيد في أنفسهم، ويشعر بنفس الروحانية والصلابة وبقية الخصائص الممدوحة.

ثم يقول رحمه الله:

" ألتمس منكم الصفح عني وبراءة الذمة، لقد عجزت عن أداء حق الكثيرين منكم ولم أوفِ أيضا حق أبنائكم الشهداء فاستغفر الله واطلب العفو منكم.

وأرغب أن يحمل أبناء الشهداء جثماني على أكتافهم، عل الله عز وجل يشملني بلطفه ببركة ملامسة أيديهم الطاهرة لجسدي...."

وهنا يطلب من عوائل الشهداء امرين مهمين، براءة الذمة، والتبرك والتوسل بهم إلى الحق تعالى لكرامتهم عليه.

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