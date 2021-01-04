الصفحة الإسلامية

مضامين سليمانية /٥



🖊️🖋️ محمد شرف الدين ||

المضمون الخامس : مبادئ فرقة " الجمجمة لله"
من خلال كلام سليماني العشق رضوان الله عليه " يامن أعرتم الله جماجمكم " نحكم بوجود فرقة عسكرية للمجاهدين اتصفوا بهذه الصفة ، وهذه الفرقة لها عدة مبادئ وركائز تعمل عليها ،وهي :
المبدأ الأول: خدمة الإسلام.
فهذه الفرقة بقائدها وافرادها قد تعلموا خدمة الإسلام وجعلوا من أنفسهم دروعا تحمي المستضعفين من ظلم الطواغيت والمستكبرين أمريكا واذنابهم في المنطقة - صدام وغيره- الذين عملوا على نهب البلاد الإسلامية ونهشها كالذئب المفترس .
ولكن بهذا المبدأ جعلت هذه الفرقة الصالحة القوى المادية ترضخ ذليلة أمامهم.
المبدأ الثاني : حق الشهداء.
الشهداء محور عزتنا وكرامتنا جميعا، فينبغي على أفراد المجتمع الإسلامي أن ينظروا لهم بإكبار وإجلال بقدر ما يستحقون، من خلال تعريفهم للناس-كبيرهم وصغيرهم- .
المبدأ الثالث : القوات المسلحة
وهنا يذكرنا سليماني العشق رضوان الله عليه بضرورة تبادل القوات المسلحة بالاحترام والتواد والتقدير ، لا سيما انها تستحق كل الاحترام لأنها تحت قيادة وحكومة ماذونة من قبل الحق تعالى وفق نظرية التوحيد في الحاكمية، إضافة إلى أنها تدافع عن المجتمع بصورة عامة ،بل تدافع عن المذهب والدين والبلاد .
وفي قبال ذلك يأتي دور القوات المسلحة، حيث ينبغي أن تعرف أن دفاعها عن أفراد المجتمع والأرض والأعراض ، واجب فطري وعقلي وشرعي .
وكذلك ينبغي التعامل بكل أدب واحترام مع الآخرين، فتكون القوات المسلحة ،مصدر عزة، وقلعة وملجا.
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مضامين سليمانية /٥
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