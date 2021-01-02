ما يجب القيام به تجاه القرآن ؟!

د.مسعود ناجي إدريس ||

v واجبات العلماء والفضلاء

• لان القرآن (بَیانٌ لِلنَّاسِ) (آل عمران، ۱۳۸) يجب كتابة التفسير النفسي بتعبير اليوم للمراهقين وعامة الناس لأنه للناس وهناك تفسيرات قليلة تلائم عقلية هؤلاء الأشخاص.

• السبب في زيادة كفاءة الأذن هو أن القرآن يذكر دائمًا اسم الأذن أمام العين ويقول: (إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤاد) (الإسراء، ٣٦) يجب توفير تفسيرات صوتية مختلفة.

• مثل كلمات القصار لأمير المؤمنين (ع) والري بالتنقيط، يجب كتابة تفسير قصير ومقطر.

• بسبب الآية (لِتُبَینَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ) (النحل، ٤٤) يجب أن يكون مركز المنابر للتعبير عن آيات القرآن.

• بسبب الآية (فَذّکر بِالْقُرْآنِ) (ق، ٤٥) يجب أن تكون المواعظ من القران.

• بسبب الآية(قَلَّ هاتُوا بُرْهانَکُمْ) (البقرة، ۱۱۱) يجب أن تكون استدلالاتنا قرآنية.

• بسبب أمر الله أن نصير ربانيين في الآية (وَلکن کوَنَوْا رَبَّانِیینَ بِما کنُتِمّ تُعَلِّمُونَ الْکتَابَ وَ بِما کنُتِمّ تَدْرُسُونَ) (آل‌عمران، ۷۹) (ذكر مرتين كلمة كنتم والفعلين المضارعين يفيد الاستمرارية) يجب أن يكون تعليم القرآن دائمًا وَمِحْوَرِيًّا. (لا دروس جانبية وهامشية في أوقات الفراغ).

• بسبب الآية (وَ إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) (الحجر، ۹) (من التأكيد والاحتكارات في هذه الجملة) نفهم أن السفينة الوحيدة التي لا تغرق هي القرآن وأن الأمور الأخرى فيها نقائص وعيوب، أي في التاريخ والتحليل السياسي والروايات والقصائد والأحلام والوحي، هناك احتمال للانحراف لعدم وجود ضمان لحمايتهم من التحريف.

• بسبب الآية (لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلی‏ جَبَلٍ لَرَأَیتَهُ خاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْیة اللَّهِ) (الحشر، ۲۱) حيث يعتبر القرآن نفسه ديناميتًا، يجب أن يكون الواعظ القرآني متحولا للأفضل.

• لأن القرآن نور، إذا لم نكن مع القرآن، فنحن لسنا بنور، ومن ليس بنور لا يستطيع أن يهدي الآخرين إلى النور. (یخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّور) (البقرة، ٢٥٧)

• بأمر ووصية الإمام علي (ع) قال: (اللَّهَ‏ الله فِي الْقُرْآنِ‏ فَلَا یسْبِقُکُمْ إِلَى الْعَمَلِ بِهِ أَحَدٌ غَیرُکُم‏) (الكافي، ج۷، ص ٥١) نحتاج أن نعرف أنه إذا لم نقدم تفسيرًا مفيدًا، فسوف يقدم الآخرون تفسير غير صحيح.

• يجب على أولئك القادرين على تدريس التفسير أن يشملوا التفسير في مجال دراستهم ، أي يجب أن يكون تخطيط المجال بحيث يكون كل طالب على دراية بجزء واحد على الأقل من التفسير كل عام.

• أن يخصص أهل المنبر نصف حديثهم لتلاوة آيات القرآن

واجبات الطلاب

• يجب إقامة نهضة بحيث تكون الآيات والروايات المتعلقة بهذا المجال في كل كلية جزءًا من كتبهم المدرسية ، ولأن معجزة كل نبي مناسبة لثقافة أهل عصره ، يجب كتابة تفسير خاص لكل مجال.

• العديد من آيات القرآن هي موضوع رسائل علمية يجب تناولها في مختلف التخصصات.

• يجب أن يكون القرآن أساس لعديد من الدراسات العلمية على الأرض والزمن والخلق ونحو ذلك.

v واجبات الفنانين

• لأن قصص القرآن صحيحة (نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیك نَبَأَهُمْ بِالْحَق) (الكهف ، 13) (ليس خياليًا ومحبوكًا) يجب على صانعي الأفلام لدينا أن يذهبوا إلى الحقائق الحقيقية بدلاً من الأفلام المحبوكة والخيالية ذات المحتوى القليل.

• العديد من آيات القرآن هي موضوع رسائل علمية يجب تناولها في مختلف التخصصات.

• بسبب الآية (وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ) (قمر، 17) يجب تغيير النقوش والبلاط التي لا يمكن قراءتها.

• من الضروري إنتاج أفلام ومسلسلات تقدم التفسير في شكل رسوم توضيحية وأفلام وثائقية.

• يجب أن يستخدم الاعلام القصص القصيرة والآيات مع الفن والدراما أو الاستفادة من أمثلة القرآن بالمرافق الفنية.

v واجبات المسؤولين والمديرين

• لأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) صلى أولاً على جسد شخص يعرف القرآن بشكل أفضل ، يجب أن تستند المزايا والفوائد وتؤخذ من القرآن. أخذ النبي صلى الله عليه واله وسلم الراية من يد شخص وأعطاها للأخر وقال: لأني رأيت أنه أطلع على القرآن اكثر. لا ينبغي أن ننسى دور القرآن في المسؤوليات والفصل والتثبيت.

• لتحسين الوضع الاقتصادي، يجب أن نذهب إلى القرآن لأنه يقول إنه إذا احتفظ الناس بالكتاب المقدس، فستحل عليهم النعم من السماء والأرض. (وَ لَوْ أَنَّهُمْ أَقامُوا التوراة وَ الْإِنْجیلَ وَ ما أُنْزِلَ إِلَیهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لاکلَوْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ) (المائدة، ٦٦).

• يجب أن تكون النهضة قادرة على جعل الخريجين يقرءون القرآن ويزداد إلمامهم به.

• يجب إخراج النهضة من الأرشيف وإتاحة أطروحات علوم القرآن في الجامعات.

• يجب أن تُمنح النهضة نفس القدر من الأوقاف للإمام الحسين وأهل البيت كأوقاف للقرآن.

• يجب أن تكون للنهضة جلسات للقرآن تساوي عدد جلسات الحداد للإمام الحسين (ع). (لأن النبي قال إن القرآن وأهل البيت لن يفترقا أبدًا).

• بسبب جملة (فاضربوه على الجدار)، فإن أي خطة ضد القرآن يجب أن تُضرب بالحائط، فمثلاً خطة ضبط النسل ضد هذه الآية القرآنية التي تقول: (وَ إذکُرُوا إِذْ کنُتِمّ قَلیلاً فَکثَرکُمْ) (الأعراف، ٨٦).

• بسبب الآية (إِنَّ أَوَّل بَيتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ) (آل عمران، 96)، يجب على نظامنا الهندسي بناء مسجد هناك قبل إنشاء أي شيء في المدينة. كما أن بيوت الله يجب أن تكون مكان الترويج لكتاب الله وتفسيره، وليس مراسم لختم القرآن فقط. كما يجب على أئمة المساجد أن يستعدوا لجلسات التفسير، خاصة في شهر القرآن وموسم الصيف.

• بسبب آية (طَهِّرا بَیتِي) (البقرة ، 125) يجب أن يكون خدام المسجد من كبار السن والمراهقين (مثل إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام) من أجل جذب الجميع إلى المسجد.

v عوضوا النواقص بالاعتماد على القرآن.

• ينبغي أن نبحث عن نسخة من حياة المسلمين في بلاد الكفر عند أصحاب الكهف.

• نسخة الإجازة الصيفية لبضعة أشهر موجودة في الآية (لِإیلافِ قُرَیشٍ).

• علينا أن نبحث عن النسخة الإنشائية لعدة قرون في سد ذو القرنين.

• بسبب الحديث (مَنْ أَرَادَ الْعِلْمَ فَلْیثَوِّرِ الْقُرْآن‏) (مجمع البحرین، ج ۳، ص ۲۳۸) يجب أن نعتبر القرآن كتاب معرفة وليس مجرد كتاب مبارك ومقدس.

• بسبب الآية (آیاتٌ لِلسَّائِلین) (يوسف: 7) يجب أن نحصل على إجابات لأسئلتنا من القرآن.

• بسبب الآية (لَوْنُها تَسُرُّ النَّاظِرینَ) (البقرة، 69)، نفهم أن الألوان المختلفة لها تأثيرات مختلفة على الأرواح.

• نظرًا لترتيب التدبر عبر التاريخ، نفهم أنه لا ينبغي لنا الاكتفاء بالتفسيرات الحالية، ولكن أثناء دراستها، يجب أيضًا نأخذ نسخة من القرآن لحل المشاكل الشخصية والاجتماعية.

• بسبب تطابق القرآن بين الشيعة والسنة وجميع الديانات الإسلامية، يجب أن نعتمد على القرآن قدر الإمكان.

• بسبب الآية (قُلْ یا أَهْلَ الْكِتابِ لَسْتُمْ على شيء) (المائدة، 68) يتضح أننا غائبون عن القرآن ولكننا لا نعرف فراغنا...

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