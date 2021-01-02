العلّامة المحقق السيد سامي البدري يعزي برحيل آية الله محمد تقي اليزدي (قده):

(إنا لله وإنا إليه راجعون)

(اذا مات العالم ثلم في الاسلام ثلمة لا يسدها شيء).

بعد عمر حافل بالعلم والعمل والجهاد انتقل الى رحمة الله تعالى العالم العامل سماحة آية الله الشيخ محمد تقي مصباح يزدي عن عمر ناهز الـ86 عاما، وهو أحد أبرز علماء الحوزة العلمية في قم المشرفة، والمؤسس لمؤسسة الإمام الخميني للتعليم والبحث العلمي، وهو من أبرز تلامذة الإمام الخميني والعلامة السيد الطباطبائي وآية الله العظمى الشيخ محمد تقي بهجت قدس الله أسرارهم، وللفقيد الراحل أكثر من (70) مؤلفا في العقيدة الاسلامية والفلسفة الاسلامية والمقارنة والإلهيات والأخلاق.

بهذا المصاب الجلل نرفع أحر التعازي إلى مقام صاحب العصر والزمان (عجل الله فرجه الشريف) والمراجع العظام والحوزات العلمية والامة الاسلامية جمعاء.

ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمد الفقيد بوافر رحمته وأن يحشره مع محمد وآل محمد ويلهم ذويه ومتعلقيه وكل محبيه الصبر والسلوان.

ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.