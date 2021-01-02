الصفحة الإسلامية

الشيخ محمد مصباح اليزدي باب الجذبة الروحية. ..


 

هشام عبد القادر||

 

الشيخ العارف المؤمن محمد تقي مصباح اليزدي من اعظم العلماء الربانيين في الإسلام المحمدي الأصيل بعصرنا الحاضر يعد من ابرز العلماء في إيران الدولة الإسلامية التي تنتج القادة والعظماء بفضل الله ورسوله ورعاية اولياء الله وابواب رحمة الله. .لقد الف العديدمن الكتب والأبحاث العلمية والفلسفية في عدة محاور من ابرزها علم الإنسان مشروعه العرفاني والفلسفي واللاهوتي من ابرز العلوم ورافق بحياته اعظم العلماء في عصرنا الحاضر تتلمذ على مدارس نورانية مشرقة بالعلوم اللدنيةوالعرفانية  تتلمذ على يد روح الله الخميني والشيخ بهجتي والطباطبائي.  وله عدة مؤلفات كثيره رحمه الله .ملخص مقالنا هذا نحن من العشاق لهذه الهامة العظيمة التي افادت وانتجة وخدمة الأمة بحياة مليئة بالعطاء ومن نصائحه التي لخصها في كل حياته كلها يوصي الأمة بمعرفة ولاية الفقيه ومعرفة طريق روح الله الخميني ونائبه المرشد الأعلى السيد القائد علي الخامنئي حفظه الله تعالى. . والذوبان في منهج الحق ومعرفة صاحب العصر والزمان والتوسل به في كل حين هو باب الوصول الى الله. .

ونعزي الأمةالإسلامية بوفاة الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي

الله لا يحرمنا من بركة علومه وجذبته الروحيه ومن شفاعته ويرزقنا حسن دعاءه المستجاب. 

 

والحمد لله رب العالمين

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