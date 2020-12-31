أسباب الذهاب إلى القرآن

د.مسعود ناجي إدريس ||

بسبب جملة (لا تحصی عجائبه) (الکافي، ج ۲، ص ٥٩٩)

بسبب جملة (لا تفنی عجائبه) (نهج البلاغة، ص ٦١)

لحاجتنا إلى الشفاعة علينا أن نذهب إلى القرآن ونلجأ إلى الشفيع.

ولأننا مباركون، يجب أن ننتبه إلى القرآن، لأن القرآن مبارك (كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ) (ص، ۲۹) وانزله الله في ليلة مباركة (إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ) (الدخان، ۳) ومكان نزوله مبارك (بَبکة مُبارَکا) (آل‌عمران، ٩٥)

هذا هو القرآن ولكننا للأسف ارتكبنا كل أنواع الأخطاء والسهو، على سبيل المثال:

الآية «خُذْ الْکتَابَ بِقُوَّة» (وهي مذكورة مرتين في القرآن) لم نعمل بها.

بقدر ما أخذنا وقتًا للقراءة، لم نأخذ وقتًا في التدبر. (التلاوة بالطبع قيمة، ولكن الأهم هو فهم القرآن، فالقرآن يقول: لَا تَقْرَبُوا اَلصَّلَاة وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ«حتى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ»)

الهدف الأسمى لجميع الحوزات العلمية هو التربية الربانية، والقرآن يقول: «وَ لکن کوَنَوْا رَبَّانِیِّینَ بِما کنُتِمّ تُعَلِّمُونَ الْکتَابَ وَ بِما کنُتِمّ تَدْرُسُونَ‏‏» هنا تم ذكر «کنتم» مرتين وتم استخدام فعلين مضارعين علامة على الاستمرارية حتى يقول يجب أن تكون علاقتكم بالقرآن دائمية.

نحن مدينون للوحي والقرآن. وقد علمنا كبار السن أن بعض الوظائف تتطلب براءة معينة. هل برئنا من انشغالنا عن القرآن، هذه الاهتمامات العلمية بالقرآن قائمة أم لا؟

التفقه في الدين والتدبر في القرآن علمان طلبهما الله بعد توبيخنا.

أول: «فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي اَلدِّين »

الثاني: «أَفَلا یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلی‏ قُلُوبٍ أَقْفالُها»

ولكن بالنسبة للحوزة، فقد تم إنشاء وتفعيل المعاهد والحوزات الحمد لله، ولكن ليس هناك الكثير من الأخبار عن التدبر. على الرغم من أن ترك التفقه له توبيخ واحد، وترك التدبر له توبيخنا. ۱٫ أفَلا یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ | ۲٫ أَمْ عَلی‏ قُلُوبٍ أَقْفالُها

وخلافا لاعتقاد البعض ممن يعتبرون التفسير والتدبر مستحبا، فيبدو أن التفسير واجب لأن الله لا يوبخ العمل المستحب.

وبحسب ما قال مدير الحوزات العلمية في قم، فلماذا يكون هناك 600 دورة خارج الفقه، والتي تكون متاحة كل يوم ولكن دورة التفسير: * إما لا توجد دورات* أو يوم واحد في الأسبوع لبضع دقائق * أو أيام العطل ويسمونها بالدروس الجانبية. ومع ذلك، لا يوجد حافز أو ميزانية أو رسوم دراسية لذلك.

نقرأ في التاريخ أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال في إحدى القصص نصلي أولاً على جسد الشهيد الأكثر أنس بالقرآن. ويوم القيامة يخاطب الإنسان على أساس مكانة القرآن في حياته «اقْرَأْ وَ اِرَقأْ»

على الرغم من أن النبي قال مرات عديدة عن القرآن وأهل البيت: «لن یفترقا» أما الآن، فقد أصبحت مجالس التعزية والحداد والاحتفال أكبر من مجالس القرآن والتفسير. ألا نعلم أن رأس الإمام الحسين (ع) قرأ القرآن على الرمح ليرسل لنا رسالة مفادها أن رأسي مفصول عن جسدي، لكنه غير منفصل عن القرآن.

تستخدم كلمة الإقامة في أربعة أشياء: «أَقیمُوا الدِّینَ»، «أَقیمُوا الْوَزْنَ»، «أَقیمُوا الصَّلاة»، «أَقامُوا التَّوْراة وَ الْإِنْجیلَ وَ ما أُنْزِلَ» لذلك يجب التمسك بالقرآن.

الحمد لله، إن حفظ القرآن وتلاوة القرآن اليوم لا يقارن بالماضي، لكننا بعيدون عما يجب أن نفعله حقا. تستحق تلاوة القرآن أن تتم جنبا إلى جنب مع إقامة الصلاة. لأنه، كما قلنا، جاءت كلمة أقيموا أيضًا للصلاة «أَقِیمُوا الصلاة» وأيضا للكتب السماوية «أَقامُوا التوراة وَ الْإِنْجِیلَ وَ ما أُنْزِل‏»

القرآن محوري لدرجة أنه إذا كان الحديث يتعارض معه، فيجب ضرب هذا الحديث بالحائط. «فاضربوه على الجدار»

مشكلة الحوزات أنه بالرغم من التفاؤل بأن عشرة بالمائة من الطلاب يصبحون فقهاء، إلا أن معظم العقول الحوزوية تعمل بجد لتدريب هذه العشرة بالمائة، وهذا بالطبع ضروري لأننا قد لا يكون لدينا عدد من الفقهاء في المحافظة أو تسعين بالمائة لا يملكون قوة الاجتهاد ولا يوجد لهم برنامج ذو دلالة كطريقة الإجابة على الأسئلة، وطريقة التدريس، وبيان التفسير والحديث، وطريقة جذب الشباب للصلاة، وما إلى ذلك. على الرغم من تطوير بعض التخصصات خلال هذه السنوات، إلا أن إنتاجها ليس كبيرًا وبعض التخصصات فارغة.

على الرغم من حدوث تغييرات اليوم في ظل الثورة ، إلا أن هناك الكثير ممن لا يعرفون القرآن ونهج البلاغة كعلم ، بينما قال الإمام الرضا (ع):«مَنْ أَرَادَ الْعِلْمَ فَلْیثَوِّرِ الْقُرْآن» (مجمع البحرین، ج ۳، ص ۲۳۸)

بالرغم من أن القرآن كتاب تزكية وتهذيب، إلا أنه لا يتم استخدام المجالات التهذيبية بالحوزات، وتم تجاهل الجانب التهذيبي للقرآن على الرغم من انه أهم مصدر للتهذيب، ويمكن تقديم الآيات الأخلاقية في التهذيب.

على الرغم من أن ليلة القدر هي ليلة نزول القرآن، إلا أنه في ليلة القدر توجد جميع أنواع الأدعية والخطب والشعائر والحداد، ولكن لا يتم ذكر القران في المسجد ليلة نزول القرآن.

على الرغم من أن الهدف من القرآن هو لعامة الناس «بَیانٌ لِلنَّاسِ» (آل‌عمران، ۱۳۸) لكن أكثر التفاسير «بیان للخواص».

بالرغم من أن القرآن كتاب للذكر«فَذّکر بِالْقُرْآنِ» (ق، ٤٥) لكن أغلب المواعظ تأخذ من الآخرين.

على الرغم من أنه في كل مجال أكاديمي ، إلى جانب التعليم العام ، يجب تضمين آيات وروايات من نفس المجال في الكتب المدرسية ، لكن هذا ليس هو الحال. نقرأ في الادعية أن اولياء الله كان لهم دعاء لكل عضو قائلين: «وَ اکفُف أَیدِیَنَا عَنِ الظُّلمِ وَ السَّرِقَة، طَهِّرْ بُطُونَنا مِنَ الْحَرامِ وَالشُّبْهَة» و بعد الاعضاء كان لهم دعاء لكل صنف وكل عمر « و علی الشّباب بالانابة والتوبة و علی النساء بالحیاء والعفّة و علی مشایخنا بالوقار و السکینة»

على الرغم من انه في يوم القيامة هناك درجات ومكانات حسب القرآن الكريم «ِاقْرَأ وارْق‏» (مکاتیب الائمه، ج۲، ص٢٠٦) ومع ذلك ، فإن الرسوم الدراسية لا تستند إلى القرآن.

على الرغم من أن القرآن وأهل البيت (عليهم السلام) مجتمعان ، والحمد لله هناك أوقاف لأهل البيت ، لكن لا توجد أوقاف للقرآن وتفسيره.

حتى مقام النبوة وأهل البيت عليهم السلام يجب أن يتعلموا من القرآن من حيث العلم وحسن التوقيت والطاعة.

* على سبيل المثال، إذا أردنا معرفة أول شيء تم تكليفنا بطاعته، فإن القرآن لديه أفضل الهداية. من الآيات «لا تطع، لا تطیعوا، لا تتبع، لا تتبعوا» إن الحالات التي لا يحق لنا اتباعها معروفة. ثم ندرك أن أول شيء يجب ألا نتبعه هو ولي الأمر الذي لديه صفات منبوذة في هذه الآيات، ونتيجة لذلك يجب طاعة واتباع المعصومين.

* مثال آخر: إذا أردنا فهم معنى «فزت ورب الکعبة» يجب نعود للقران الذي يقول «ذلك الفوز» وعن الأفراد يقول: «أولئك هم الفائزون» نقول إن الأمير عليه الصلاة والسلام تنطبق عليه هذه الآية بصورة كاملة.

* مثال آخر: عندما ذهب الناس في صلاة الجمعة للتسوق اثناء خطبة الرسول ، وجلس قلة من الناس ، قال عنهم القرآن: «ترکوك قائما» ولم يقول إنهم تركوا صلاة الجمعة أو الخطبة. من هذا نفهم أنه أسوأ من ترك الخطبة والصلاة ، ترك القائد المعصوم.

كل كلمة وكل حرف في القرآن له نقاط لم يفهمه الاغلبية للأسف (باستثناء قلة من الناس) ، ولم يعرفه طلاب العلم ولم يعرفوه للناس ، لكن البعض قد لا يعرف القرآن والتفسير ويعتقد أن درس التفسير هو درس بسيط لا معنى له.

على الرغم من أن مسار التفسير ، بفضل الله ، قد نما بشكل أو بآخر مقارنة بالماضي ، إلا أن مكانة مسار التفسير لم تصل بعد حتى إلى خمس دورات رسمية.

إن اعتراف عظماء مثل الملا صدرا والإمام الخميني وفيض الكاشاني في نهاية حياتهم بأنهم «لم يعطوا حق القرآن » أمر مثير للغاية.

أ: يقول الملا صدرا قدس سره في مقدمة شرح سورة الواقعة: لقد درست كتب الحكماء لدرجة اعتقدت أنني شخص مهم للغاية، ولكن بمجرد أن انفتحت بصيرتي قليلاً، وجدت نفسي خاليًا من العلوم الحقيقية. في نهاية حياتي، فكرت في التدبر في القرآن وروايات محمد وآل محمد (صلى الله عليه وآله وسلم). كنت مقتنعا أن عملي لا أساس له، لأنني وقفت في الظل بدلا من الضوء طوال حياتي. حزن قلبي وقلبي يحترق حتى أخذت يدي رحمة الله وعرفتني على أسرار القرآن وبدأت في تفسير القرآن والتدبر فيه، طرقت باب الوحي، وفتحت الأبواب، وانسحبت الستائر ورأيت الملائكة يقولون لي: «سلام عليکم طبتم فادخلوها خالدین». (مقدّمه تفسیر سورة ال‏واقعة، الزمر، ۷۳)

ب: يقول فيض الكاشاني قدس سره: كتبت كتباً ورسائل ، وبحثت ، لكني لم أجد أي دواء لألمي وماء لعطشي في أي من العلوم. كنت خائفة من نفسي وركضت إلى الله ليهديني الله من خلال التدبر في القرآن والحديث. (رسالة الانصاف).

ج: يأسف الإمام الخميني قدس سره لأنه لم يقض حياته كلها في طريق القرآن ، ويوصي الحوزات والجامعات بجعل القرآن ومختلف أبعاده وجهة عليا في جميع التخصصات ، لئلا يتأسف الشباب في نهاية حياتهم لعدم تدبرهم في القرآن. (صحیفة النور، ج۲۰، ص۲۰)

ومع أن نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم كان على علم بمظلومية أهل البيت واستشهاد ابنته والأئمة المعصومين عليهم السلام لكن بحسب القرآن في يوم القيامة لن يشتكي الرسول من مظلومية أهل البيت لكن يشتكي من هجر القران أنه لم يقل: «یا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا اهل بیتي مظلوما» لكن قال: «إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً» (الفرقان/۳۰)..

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