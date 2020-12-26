كن حيا حتى بعد الموت

🖊️🖋️ رماح عبد الله الساعدي ||

على الانسان منا ان يحاول ان يعيش الحياة الابدية ان يجعل حياته مستمرة،

لا تنقطع حتى بعد أن تنقطع انفاسه فعليه ان يتمسك في هذه الحياة بكل ما يمتلك من قوة ولا يجعل الحياة مجرد صفحة وتطوى، ولا يجعل يومه يمر مر السحاب غير المحمل بالمطر ، يجب المحافظة على هذه الحياة وعلى هذه الايام وعلى هذه اللحظات ايضا.

فكل لحظة تمر علينا هي لحظة نستطيع ان نفعل بها اشياء كثيرة، اشياء تجعله خالدا، خلودا ابديا فالخلود ليس بالجسد ، والموت ليس بالجسد.

الحياة ليست بالجسد. فكثير من الذين ماتوا لازالت ارواحهم تحيا معنا وتنير لنا الدرب تحيا وتحيي من حولها.

فاجعل يومك كالسنة وسنتك كالعمر ، ولحظتك كساعة

استثمر وقتك جيدا. لتحيا حياة سعيدة هانئة.

كل لحظة تعيشها الان وانت سعيد ستُرد هذه اللحظة لك بعد مماتك ، و لكن بشرط.

تجعل سعادتك بإسعاد من حولك.

و تجعل سعادتك في قضاء حوائج من حولك من المحتاجين.

تجعل هذه اللحظة تمر و انت في عبادةٍ غير صلاتك و صيامك. عبادةً لقضاء الحوائج تسعى في قضاء حاجة اخيك.

ستُقضى لك حوائج في ظهر الغيب لا يعلمها الا الله

حب لاخيك ما تحب لنفسك.

ستكسب حب من حولك من الناس قد لا تعرفها.

اشعر باخيك.

بفرحه وحزنه والمه وفي مرضه وشفائه. في حالة فقره وغنائه.

ستجد كل هذا يرد لك اي كانما انك تستنسخ افعالك نسخة اليوم لغيرك ، والنسخة الثانية لك يوم غد ، اي اليوم منك وغدا لك

حب من حولك سيهبك الله تعالى، اجمل حب هو حب الباري ورسوله . ارضي من حولك يعطيك الله رضاك في الآخرة.

تصدق بالكلام الطيب.

قرّبك الله من المتصدقين.

ارفع الظلم عن المظلومين.

ستجد من يرفعه عنك

دافع عن حق المظلوم.

يرد اليك حقا قد يكون اغتصبه احد منك .جاهد واجعل جهادك في سبيل الله ،نعم ، جاهد جهاد الابطال الاشاوس ، لا يكون الجهاد فقط في ساحات القتال.

تارة الجهاد يكون بالتصدي لما يحل بنا اليوم من المصائب والكوارث الاخلاقية التي هي نتائج لما يبثه لنا أعداؤنا لأننا لانعلم ، كيف يخطط لنا اعداؤنا وما الغايه منه؟

نعم، نعم.

يخططون ويكيدون.

وربما بعض اهدافهم.

تتضح الينا و لكن بعضها لا نعلم هدفهم منها ولا نستطيع ترجمة الاعداء ، فاجعل جهادك ولو بكلمة حق في وجه ظالم ، او رفع الظلم عن المظلوم.

علينا ان نحيي فريضة مغيبة عن الاغلبية الا وهي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

نعم هذه الفريضة مع الاسف الشديد، تجدها غابت عن اعين الكثيرين، فتراهم اتخذوا، الصمت سبيلا ، وغض البصر لما يرونه في ما حولهم.

بحجه اني مشغول ، او اني انسان مسالم. او. .....انه يعمل باضعف الايمان.

كلا والف كلا.

كيف تقبل ان تعمل باضعف الايمان وامامك نماذج؟ تزدهر وحتى بعد موتها تزداد شموخا. بعداستشهادها. أصبحت ربانا لسفينة النجاة ، وهي جسد تحت التراب.

لانهم لم يعيشوا في اجسادهم، بل بارواحهم.

عندما ماتت الاجساد ، بقيت ارواحهم ترسم الطريق امام رفقائهم واخوانهم وابنائهم.

ممن يريد ان يقتدي بهم ،

فكل شاب من شباب اليوم ،

ضحى بنفسه وماله.

وترك اهله وعياله من اجل

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وجاد بأغلى ما يجود به المرء وهي النفس لانه يعلم ، انه بجوده بنفسه ،ترفرف رايه الحق.

وسيقتدي به غيره من الشباب وانه نال شرف الشهادة، فانه بشهادته بسط الأرض الوعرة، ومهدّها لرفاقه، بسط الارض المليئة، بشهوات الدنيا وزخارفها ، وجعلها طريقا سالكا امانا لاخوته المجاهدون البقية، فهنيئا للحي الميت، وواسفاه على الميت الحي ،

هنيا لمن مات جسده ، وارتفع الى عليين في اعلى المراتب وبقيت روحه في هذه الدار، راية ترفرف في أجواء الحق،ونصرت كلمه لا اله الا الله. محمد رسول الله