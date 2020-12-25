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بمناسبة ذكرى شهادة الزهراء عليها السلام الشيخ جلال الدين الصغير يقيم مجلسا للعزاء


يقيم امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير مجلسا للعزاء بمناسبة ذكرى شهادة فاطمة الزهراء عليها السلام 

واصدر مكتب سماحته بيانا بهذا الشأن فيما يلي نصه : 

قال الرسول الاعظم صلى الله عليه وآله:

إن فاطمة بضعة مني، وهي نور عيني، وثمرة فؤادي، يسوءني ما ساءها، ويسرني ما سرها

بمناسبة ذكرى الشهادة المفجعة للصديقة الطاهرة والمظلومة الشهيدة شفيعة يوم المحشر فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين صلوات الله عليها في الثالث عشر من جمادى الاولى يقام مجلس العزاء دأباً على العادة في منزلي في الجادرية وذلك ابتداءاً من مساء يوم الأحد المقبل الموافق ل١١/ جمادى الاولى ولمدة ثلاثة ايام وسيرتقي المنبر سماحة الشيخ الفاضل الخطيب عبد الصاحب الطائي وذلك في تمام الساعة السابعة مساءاً.

لتزامن الذكرى مع ذكرى شهادة بطلي الاسلام وقائدي الجهاد صناع النصر قاسم كرمان وسليل سليمان ومهندس الايثار والفداء فسيهدى ثوابه لروحيهما الطاهرتين وبقية الشهداء الابرار.

ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب

 

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