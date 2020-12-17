الصفحة الإسلامية

لنتعلم العيش في مدرسة الإمام السجّاد عليه السلام/ 1


 

د.مسعود ناجي إدريس||

 

العيش بشكل جيد هو فن الأشخاص الذين لديهم ذكاء وكفاءة. إذا أراد المرء أن يعيش بشكل جيد ، فيجب عليه أن يعرف الخير والشر وأن يعيش بين الخير والشر بضوء العقل ، ويختار ليس فقط الخير ولكن الأفضل أيضًا ويطبقه. لكن ما هو الخير يصعب على كثير من الناس تميزه. لقد قدم القادة الدينيون أفضل الأمثلة لتسهيل الأمور على الناس. في هذا المقال ، بالإشارة إلى كلام الإمام السجّاد (ع) ، شرح المؤلف بعض سبل العيش بشكل جيد.

 

*الوحي والعقل

لقد قيل وكتب الكثير عن العلاقة بين العقل والوحي.  بالطبع،  تجدر الإشارة إلى أن العقل وفقًا لوحي تعاليم الإسلام هو مصباح،  وبالطبع فإن المصباح يظهر فقط ما هو أمام الإنسان،  ولكن ما هو جيد وشيء تفهمه الطبيعة على أنه مرآة للوحي الإلهي.  بالطبع،  بما أن العقل البشري والطبيعة الإلهية يتم دفنها أو تلطيخها أحيانًا بسبب الخطيئة والمعصية،  فلا يمكنها أن تتألق جيدًا.  لذلك،  مع هذه الأضواء الخافتة من العقل المدفون وطبيعة القلب،  لا يمكن إيجاد الطريق بشكل صحيح بين الفتن والشكوك.  هذا هو المكان الذي يظهر فيه الوحي باعتباره باحثًا عن الحقيقة وقائلًا للحقيقة،  وأهل الوحي هم الذين يحددون الحالات.

ومن ثم ، بدون الكتاب والعترة (لا السنة) ، لا يمكن قبول الحقيقة وتكميلها. اعتبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نجاح الإنسان والطريق الوحيد للوصول إلى الجنة والشرب من الكوثر الإلهي هو مصاحبة الانسان للقرآن والعترة (ع) وأكد هذا الأمر في حديث الثقلين. قال الإمام السجّاد (ع) أيضًا: ( إن دين الله لا يصاب بالعقول الناقصة، والآراء الباطلة، والمقاييس الفاسدة، ولا يصاب إلا بالتسليم، فمن سلم لنا سلم، ومن اهتدى بنا هدي، ومن دان بالقياس والرأي هلك، ومن وجد في نفسه شيئا مما نقوله أو نقضي به حرجا، كفر بالذي أنزل السبع المثاني والقرآن العظيم وهو لا يعلم ). (مستدرك الوسائل؛ ج 17، ص 262، ح 25).

طبعا هذا لا يعني أننا لا يجب أن نتأمل في آيات القرآن.  لأن الإمام أيضا قال:  (آیات القرآن خزائن العلم،  کلما فتحت خزانه،  فینبغي لك أن تنظر ما فیها). (مستدرك الوسائل؛ ج 4، ص 238، ح 3).

ولكن من أجل شرح الحقيقة ومعرفة الأمثلة،  يجب على المرء أن يذهب إلى منزل أهل البيت (عليهم السلام) ويطلب الهداية منهم،  بل ويتعلق بالحبل الإلهي الذي في أيديهم. ..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لنتعلم العيش في مدرسة الإمام السجّاد عليه السلام/ 1
مجلس حسيني ـــ مرض الحسد وموقف القران
"أحْسنَ القَصَص" قصة نجاح يوسف..!
هل بإمكاننا أن نلتقي بالإمام المهدي متى أردنا أثناء عصر الغيبة الكبرى أم لا؟!
التقييم والنقد المنصف:ومَا أَشَدَّ بَيَاضَ أَسْنَانِهِ!
المنبر .. الناعية .. الداعية
حدود الله ومايقع فيه البعض يحتاج للرؤية إسلامية بحته
هكذا وجدت ابا طالب(ع) بدليل القران والرواية
الشيخ جلال الدين الصغير : منهج الإمام المهدي ع مع الشعوب والأمم سيعتمد الرأفة وتأمين السلام لها وتخليصها من قوى الظلم والجور
الشيخ جلال الدين الصغير : الانتظار ليس نزهة والاستعداد له ليس رفاهية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الإسلامية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1449.28
الجنيه المصري 75.87
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
زيد مغير : اذا أنشأ الميناء ستتضرر قناة السويس يعني مصر . وميناء العقبة يعني الأردن وأختها إسرائيل. ودول الخليج ...
الموضوع :
اخر مستجدات عقد ميناء الفاو الكبير يتحدث عنه المهندس مصطفى السند
زيد مغير : سيدي الجليل حينما وضع مصطفى عبد اللطيف مشتت الغريباوي يده بيد ترامب وقال له نشكرك سيادة الرئيس ...
الموضوع :
كيف صنعت المرجعية ورجالها النصر للعراق؟ وما هو دور امريكا وصبيانها في معركتنا مع مجرمي داعش؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يلعن الظالم المجرم عدي والظالم المجرم قصي وساجدة و صدام المجرم الظالم االملعون وكل من لف ...
الموضوع :
في مثل هذا اليوم محاولة اغتيال المقبور عدي صدام في بغداد
عبدالحسين سلمان العبوسي : التطبيع خيانه للانتماء العربي والاسلام اولا والقبول بالذل والمهانه وانتصار لقوى الشر لذا كان لزاما علين ان ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
محمد بوعناية : ضروري فضح الخونة والجبناء ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
زيد مغير : ف سبب سورة الضحى المباركة قوله تعالى ) الم يجدك يتيما فاوى)ماوى رسول الله صلى الله عليه ...
الموضوع :
مجلس حسيني ___ لماذا العداء لابي طالب واتهامه بالكفر
مواطنة : سلام عليكم حقيقة لم اتابع البرنامج حتى اكوّن فكرة ولكن من ظاهر مقالكم ان امتعاضكم من الضيف ...
الموضوع :
فصل الدين عن الدولة مقولة بائسة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهار المطهرين صلواتك عليهم اجمعين ان تحفظ ...
الموضوع :
نموذج من عمائم الغيرة والشرف التي ارتدت ثوب الجهاد لتذود عن الوطن والعقيدة والكرامة رضوان الله عليهم أجمعين
زيد مغير : اتمنى ان يتحد العراق وإيران باسم اتحاد الجمهوريات الإسلامية لما عند البلدين من مشتركات الحدود التاريخ الدين ...
الموضوع :
عاشا معاً واستشهدا سوية
مواطنة : صباح موجع موجع بشدة لم تنطفأ حرارته للان ...
الموضوع :
بالفيديو .... لحظة وصول نبأ استشهاد القائدين العظيمين القاسم والمهندس ورفاقهما
فيسبوك