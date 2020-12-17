لنتعلم العيش في مدرسة الإمام السجّاد عليه السلام/ 1

د.مسعود ناجي إدريس||

العيش بشكل جيد هو فن الأشخاص الذين لديهم ذكاء وكفاءة. إذا أراد المرء أن يعيش بشكل جيد ، فيجب عليه أن يعرف الخير والشر وأن يعيش بين الخير والشر بضوء العقل ، ويختار ليس فقط الخير ولكن الأفضل أيضًا ويطبقه. لكن ما هو الخير يصعب على كثير من الناس تميزه. لقد قدم القادة الدينيون أفضل الأمثلة لتسهيل الأمور على الناس. في هذا المقال ، بالإشارة إلى كلام الإمام السجّاد (ع) ، شرح المؤلف بعض سبل العيش بشكل جيد.

*الوحي والعقل

لقد قيل وكتب الكثير عن العلاقة بين العقل والوحي. بالطبع، تجدر الإشارة إلى أن العقل وفقًا لوحي تعاليم الإسلام هو مصباح، وبالطبع فإن المصباح يظهر فقط ما هو أمام الإنسان، ولكن ما هو جيد وشيء تفهمه الطبيعة على أنه مرآة للوحي الإلهي. بالطبع، بما أن العقل البشري والطبيعة الإلهية يتم دفنها أو تلطيخها أحيانًا بسبب الخطيئة والمعصية، فلا يمكنها أن تتألق جيدًا. لذلك، مع هذه الأضواء الخافتة من العقل المدفون وطبيعة القلب، لا يمكن إيجاد الطريق بشكل صحيح بين الفتن والشكوك. هذا هو المكان الذي يظهر فيه الوحي باعتباره باحثًا عن الحقيقة وقائلًا للحقيقة، وأهل الوحي هم الذين يحددون الحالات.

ومن ثم ، بدون الكتاب والعترة (لا السنة) ، لا يمكن قبول الحقيقة وتكميلها. اعتبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نجاح الإنسان والطريق الوحيد للوصول إلى الجنة والشرب من الكوثر الإلهي هو مصاحبة الانسان للقرآن والعترة (ع) وأكد هذا الأمر في حديث الثقلين. قال الإمام السجّاد (ع) أيضًا: ( إن دين الله لا يصاب بالعقول الناقصة، والآراء الباطلة، والمقاييس الفاسدة، ولا يصاب إلا بالتسليم، فمن سلم لنا سلم، ومن اهتدى بنا هدي، ومن دان بالقياس والرأي هلك، ومن وجد في نفسه شيئا مما نقوله أو نقضي به حرجا، كفر بالذي أنزل السبع المثاني والقرآن العظيم وهو لا يعلم ). (مستدرك الوسائل؛ ج 17، ص 262، ح 25).

طبعا هذا لا يعني أننا لا يجب أن نتأمل في آيات القرآن. لأن الإمام أيضا قال: (آیات القرآن خزائن العلم، کلما فتحت خزانه، فینبغي لك أن تنظر ما فیها). (مستدرك الوسائل؛ ج 4، ص 238، ح 3).

ولكن من أجل شرح الحقيقة ومعرفة الأمثلة، يجب على المرء أن يذهب إلى منزل أهل البيت (عليهم السلام) ويطلب الهداية منهم، بل ويتعلق بالحبل الإلهي الذي في أيديهم. ..