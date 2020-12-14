هكذا وجدت ابا طالب(ع) بدليل القران والرواية

بلغت العصبية على أبي طالب (ع)، زعموا أنّ المراد قوله تعالى : (إِنَّكَ لا تَهدِي مَن أَحبَبتَ )، أنّها نزلت فيه. وهذه السورة نزلت بالمدينة وأبو طالب مات في مكة . فلاحظ . هناك من يعتبر نفسه عالما بالتفسير ,يقول ان اسم مناف لصنم

لنتجول في اسماء الاصنام ,فلن نجد صنما اسمه مناف مطلقا , وحقيقة اسم مناف يعني فلان نافَ الشيءُ: ارتفع وأشرفَ عاليا , فكل مرتفع مناف .

أسماء وأنواع الأصنام عند العرب ,عُرفت أصنام العرب التي يعتبرونها الواسطة بينهم وبين الله، ومع مرور الزمن عبدوها .. وكان من أشهرها:

1• اللات: ظهرت«اللات» في تدمر سوريّة. ومعناها معنى اللات معناها (الآلهة)، وعند الساميين «عشروت » حتى الآن لللات في وادي رم جنوب الأردن، قرب مخفر البادية، مكان معبد نبطي..ومجموعة الإلهة عند أهل العراق في بابل وأشور سموها عشتار، وفي مدن الفينيقيين سواحل فلسطين ولبنان وسورية. هي آلهة واحدة في كل هذه المناطق. وطقوسها تختلف بين مكان وآخر. وعند السومريين (الإلهة الأم العذراء). لذلك عشتار تُعْبَد دومًا مع إله ذكر، هو البعل الزوج

اما عن ظهور اللات في الجزيرة العربية قبل الإسلام كان مركزها في مدينة الطائف، لدى ثقيف، سببها رواية تقول ان رجلاً يدعى (اللات) كان يجلس على صخرة في الطائف، يجهز الطعام للحجاج، فلما مات قال لهم عمرو بن لحي انه لم يمت، بل دخل في الصخرة، فعبدوا الصخرة وبنوا عليها بيتاً، !! بعد فتح مكة أمر الرسول (ص) هدم الأصنام، فهدم اللات، فخاف اهل الطائف، وبكوا خوفاً من مكروه سيصيبهم!!

2• العزى: هي شجرة كانوا يعبدونها في بيت وأقاموا لها سدنة والعزّى تأنيث الأعزّ ( العزيز) كانت العرب تسمّي عبد العزّى ، وهي أعظم الأصنام عند قريش ، يزورونها ويهدون لها ويتقرّبون عندها بالذبائح " انتهى " معجم البلدان "

مناة : هو الاسم الذي حوله الحاقدون على ال البيت (ع) الى اسم مناف فمن هو مناة التي ورد اسمها في القران .صنم مناة يعتبر من أقدم أصنامهم: وأشد تعظيما له هم الأوس والخزرج,

لذلك لما حج الرسول (ص) كان مناة حجمه اكبر .. فطلبوا من النبي (ص) أن يعذرهم من السعي بين هذه الأصنام.. فأنزل الله تعالى: { إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما }في عام الفتح بعث رسول الله (ص) عليا(ع) فدهمها وكانت على ساحل البحر بين مكة والمدينة. وأطلقوا علي أبنائهم اسم عبد مناة. واسف ونائلة ..

(( بحثت عن كذبة التاريخ ضد امير المؤمنين من خلال اسم ابيه .. لم اجد صنما اسمه مناف)) إذن عبد مناف ليس صنما وإنما هو نوع من التحبب للرقي والارتفاع بالاسم والشرف والسمو. بعد هذا البحث في اسماء الاصنام , يتبين كذب الادعاء ان للعرب صنم اسمه مناف , ولكن الحقد ليس له حدود . والاعمى يبقى حاقدا واعمى .

هنا نعرف أنّ المسألة ليست عادية.أقل ملاحظة نصل إلى النتيجة، أنّ وراء هذه البحوث التاريخية والروائية لعبة سياسيّة خطيرة من أعداء علي(ع) ومناوئيه! فقد كانوا يصرّون على سلب كل فضيلة له، حتى جعلوا أباه المضحّي بنفسه يموت كافراً بزعمهم!!. وختاما(انا اشكك بذلك , ليس بنو امية ممن شوهوا صورة ابي طالب(ع) هذا تاريخ معاوية رغم شتمه لأمير المؤمنين , ولكن لم يقل انه قال: "ان أباك مات كافرا", هذا يعني إن الموضوع سوي متأخراَ , ولا يستبعد انه من العباسين , كون جدهم كان كافرا وشارك أهل مكة في معركة بدر , فاينه وأين أخاه عبد مناف " وجدهم العباس كان من اكبر التجار المرابين ..!!

الشيخ عبد الحافظ البغدادي