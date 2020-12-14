الشيخ جلال الدين الصغير : منهج الإمام المهدي ع مع الشعوب والأمم سيعتمد الرأفة وتأمين السلام لها وتخليصها من قوى الظلم والجور

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زيد مغير : اتمنى ان يتحد العراق وإيران باسم اتحاد الجمهوريات الإسلامية لما عند البلدين من مشتركات الحدود التاريخ الدين ... الموضوع :

عاشا معاً واستشهدا سوية

مواطنة : صباح موجع موجع بشدة لم تنطفأ حرارته للان ... الموضوع :

بالفيديو .... لحظة وصول نبأ استشهاد القائدين العظيمين القاسم والمهندس ورفاقهما

مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهر ان تحفظ المرجعية الطيبةالرشيدة و على راسها السيد على الحسيني السستاني ... الموضوع :

عندما يكون الدين حافزاً والمرجع مُلهماً يصبح 10/ 12 يوم النصر

زيد مغير : منذ استقبال المجرم طارق الهاشمي كن قبل مسعور البرزاني.ومساعدته على الهروب عن طريق شمال العراق كان على ... الموضوع :

بالفيديو .... حقائق مريرة عن اقليم كردستان العراق يشرحها الزميل اسعد البصري

ابو علي الحلو : سلام عليكم قرأت صباح اليوم رأي منشور بالموقع الالكتروني للمذياع النمساوي ORF قال فيه ان لقاح فايزر ... الموضوع :

نائب يحذر من كارثة صحية بسبب ضغوطات مستشاري الكاظمي لشراء لقاح فايزر تعرف على السبب !!

العراقي : لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم , طيب من سيحفظ حقوق الفقراء؟ ومن سيبني للاجيال ... الموضوع :

بالفيديو .... حقائق كبيرة عن ميناء الفاو يتحدث عها مصطفى السند رئيس خلية المتابعة السابق التي حلها الكاظمي

العراقي : لايمكن لاي انسان أن يقبل بالباطل أو الظلم إن كان حقاً هذا الانسان يحمل ولو جزءاً من ... الموضوع :

بيان صادر عن منظمة جامعة الامم العربية للتضامن مع الحمله الدوليه لفك الحصار عن مطار صنعاء الدولي

عبد الكريم الحيدري : أصاب الدكتور المجاهد علي الدلفي كبد الحقيقة ... الموضوع :

الأكاديمي الأستاذ الدكتور علي الدلفي مغرداً الى الان ناشطوا الوسط والجنوب لم يتحدثوا عن تظاهرات السليمانية

محمد عباس : هاي من وره سوالفكم المكسرة كل يوم تهجمون على التشرينيين ... الموضوع :

موقع الفيسبوك يغلق صفحة وكالة انباء براثا للمرة الثانية