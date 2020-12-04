أنواع القلوب في القرآن الکریم 

د.مسعودناجي إدريس||
هناك عشرون نوعا من القلوب مذكورة في القرآن:
۱. القلب السليم:
وهو قلب مخلص لله وخال من الكفر والنفاق ومن كل المفاسد.
{ إِلَّا مَنْ أَتَى اَللَّه بِقَلْبٍ سَلِيمٍ }*
۲. القلب المُنيب:
وهو القلب الذي دائمًا يرجع إلى الله ويتوب، وهو ثابت في طاعة الله.
{مَنْ خَشِيَ اَلرَّحْمَن بِالْغَيْبِ وَجَاء بِقَلْبٍ مُنِيب}
۳. القلب المُخبِت:
وهو قلب خاشع وهادئ بذكر الله. { فتُخْبِتَ لَهُ قلُوبُهُمْ }
٤. القلب الوَجِل:
وهو القلب الذي يرتجف عند ذكر الله لئلا يقبل الله أعماله ولا ينجى من عذاب الله.
{ وَاَلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبهمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبّهمْ رَاجِعُونَ }
٥. القلب اَلتَّقِيّ:
وهو القلب الذي يحترم أوامر الله. { ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّم شَعَائِرَ اَللَّه فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ }
٦. القلب المَهدِي:
وهو القلب الذي يخضع لأمر الله ويرضى بقضاء وقدر ربه.
. {وَمَن يُؤْمِن بِاَللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ}
۷. القلب المُطمئن:
وهو القلب الذي يطمئن بذكر الله وتوحيده. { وَتَطْمَئِنّ قُلُوبُهُم بُذکّر اللّه}
۸. القلب الحَي:
وهو القلب الحي الذي يأخذ النصيحة من سماع تعاليم القرآن وقصص الأمم السابقة التي هلكت بالذنوب والمعاصي. { إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذَّکرى لِمَن کان لَهُ قَلْبٌ }
۹. القلب المريض:
وهو القلب الذي يعاني من مرض الشك والنفاق والفجور والشهوات المحرمة. { فَيَطْمَعَ اَلَّذِي فِي قلبِه مَرَضٌ }
۱۰. القلب الأعمَى:
وهذا هو القلب الأعمى الذي لا يرى الحق وبالتالي لا يقبل النصيحة. { وَلَکن تَعْمَى الْقُلُوبُ اَلَّتِي فِي اَلصُّدُور }
۱۱. القلب اللاهِي:
وهو القلب الذي يغفل عن القرآن وينشغل باللعب واللهو في الدنيا وشهواتها. { لاهِيَةً قُلُوبُهُمْ }
۱۲. القلب الآثم:
وهو القلب الذي يخفي شهادة الحق ويسترها.{ وَلاَ تَکْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَکْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ }
۱۳. القلب المتکبر:
وهو القلب المتكبر والمغرور الذي يبتعد عن التوحيد وطاعة الله بسبب الطغيان والعصيان والظلم.{ قلْبِ مُتَکَبِّرٍ جَبَّارٍ }
١٤. القلب الغليظ:
وهو القلب الذي تم ازالة الرحمة والعطف والرأفة منه:{وَلَوْ کُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِك}
١٥. القلب المَختُوم:
وهو القلب الذي لا يسمع الهدى ولا يتعقل.{ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِه}
١٦. القلب القاسِي:
وهو القلب الذي لا يلين امام الإيمان والوعظ والإرشاد ولا يتأثر فيه ، ويبتعد عن ذكر الله.{ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً }
۱۷. القلب الغافل:
وهو القلب الذي يمتنع عن ذكر الله ويفضل أهوائه وشهواته على طاعة الله تعالى:{ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِکْرِنَا }
۱۸. القلب الأغلف:
وهو القلب المغلف حتى لا تتغلغل فيه أقوال الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم.{ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ }
۱۹. القلب الزائغ:
وهو القلب الذي ينحرف عن الحق والحقيقة: { فأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ }
۲۰. القلب المُرِيب:
وهو القلب الحائر في الشك و الشكوك{ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ }
اللهم اجعل قلوبنا من القلوب السليمة المطمئنة البيضاء. . وثبتنا على الهدى والإيمان...