الصفحة الإسلامية

أنواع القلوب في القرآن الکریم 


  د.مسعودناجي إدريس||   هناك عشرون نوعا من القلوب مذكورة في القرآن:    ۱.  القلب السليم:   وهو قلب مخلص لله وخال من الكفر والنفاق ومن كل المفاسد.   { إِلَّا مَنْ أَتَى اَللَّه بِقَلْبٍ سَلِيمٍ }*  ۲.  القلب المُنيب:   وهو القلب الذي دائمًا يرجع إلى الله ويتوب،  وهو ثابت في طاعة الله.   {مَنْ خَشِيَ اَلرَّحْمَن بِالْغَيْبِ وَجَاء بِقَلْبٍ مُنِيب}  ۳. القلب المُخبِت:  وهو قلب خاشع وهادئ بذكر الله. { فتُخْبِتَ لَهُ قلُوبُهُمْ }  ٤.  القلب الوَجِل:   وهو القلب الذي يرتجف عند ذكر الله لئلا يقبل الله أعماله ولا ينجى من عذاب الله.  { وَاَلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبهمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبّهمْ رَاجِعُونَ }  ٥.  القلب اَلتَّقِيّ:   وهو القلب الذي يحترم أوامر الله.  { ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّم شَعَائِرَ اَللَّه فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ }  ٦.  القلب المَهدِي:  وهو القلب الذي يخضع لأمر الله ويرضى بقضاء وقدر ربه.  .  {وَمَن يُؤْمِن بِاَللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ}  ۷.  القلب المُطمئن:  وهو القلب الذي يطمئن بذكر الله وتوحيده. { وَتَطْمَئِنّ قُلُوبُهُم بُذکّر اللّه}  ۸.  القلب الحَي:   وهو القلب الحي الذي يأخذ النصيحة من سماع تعاليم القرآن وقصص الأمم السابقة التي هلكت بالذنوب والمعاصي.  { إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذَّکرى لِمَن کان لَهُ قَلْبٌ }  ۹.  القلب المريض:  وهو القلب الذي يعاني من مرض الشك والنفاق والفجور والشهوات المحرمة. { فَيَطْمَعَ اَلَّذِي فِي قلبِه مَرَضٌ }  ۱۰. القلب الأعمَى:  وهذا هو القلب الأعمى الذي لا يرى الحق وبالتالي لا يقبل النصيحة. { وَلَکن تَعْمَى الْقُلُوبُ اَلَّتِي فِي اَلصُّدُور }  ۱۱.  القلب اللاهِي:  وهو القلب الذي يغفل عن القرآن وينشغل باللعب واللهو في الدنيا وشهواتها. { لاهِيَةً قُلُوبُهُمْ }  ۱۲. القلب الآثم: وهو القلب الذي يخفي شهادة الحق ويسترها.{ وَلاَ تَکْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَکْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ } ۱۳. القلب المتکبر: وهو القلب المتكبر والمغرور الذي يبتعد عن التوحيد وطاعة الله بسبب الطغيان والعصيان والظلم.{ قلْبِ مُتَکَبِّرٍ جَبَّارٍ } ١٤. القلب الغليظ:  وهو القلب الذي تم ازالة  الرحمة والعطف والرأفة منه:{وَلَوْ کُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِك} ١٥. القلب المَختُوم: وهو القلب الذي لا يسمع الهدى ولا يتعقل.{ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِه} ١٦. القلب القاسِي: وهو القلب الذي لا يلين امام الإيمان والوعظ والإرشاد ولا يتأثر فيه ، ويبتعد عن ذكر الله.{ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً } ۱۷. القلب الغافل:  وهو القلب الذي يمتنع عن ذكر الله ويفضل أهوائه وشهواته على طاعة الله تعالى:{ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِکْرِنَا } ۱۸. القلب الأغلف: وهو القلب المغلف حتى لا تتغلغل فيه أقوال الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم.{ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ } ۱۹. القلب الزائغ:  وهو القلب الذي ينحرف عن الحق والحقيقة: { فأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ } ۲۰. القلب المُرِيب: وهو القلب الحائر في الشك و الشكوك{ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ } اللهم اجعل قلوبنا من القلوب السليمة المطمئنة البيضاء. .  وثبتنا على الهدى والإيمان...

 

 

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أنواع القلوب في القرآن الکریم 
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