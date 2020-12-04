أنواع القلوب في القرآن الکریم 

د.مسعودناجي إدريس|| هناك عشرون نوعا من القلوب مذكورة في القرآن: ۱. القلب السليم: وهو قلب مخلص لله وخال من الكفر والنفاق ومن كل المفاسد. { إِلَّا مَنْ أَتَى اَللَّه بِقَلْبٍ سَلِيمٍ }* ۲. القلب المُنيب: وهو القلب الذي دائمًا يرجع إلى الله ويتوب، وهو ثابت في طاعة الله. {مَنْ خَشِيَ اَلرَّحْمَن بِالْغَيْبِ وَجَاء بِقَلْبٍ مُنِيب} ۳. القلب المُخبِت: وهو قلب خاشع وهادئ بذكر الله. { فتُخْبِتَ لَهُ قلُوبُهُمْ } ٤. القلب الوَجِل: وهو القلب الذي يرتجف عند ذكر الله لئلا يقبل الله أعماله ولا ينجى من عذاب الله. { وَاَلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبهمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبّهمْ رَاجِعُونَ } ٥. القلب اَلتَّقِيّ: وهو القلب الذي يحترم أوامر الله. { ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّم شَعَائِرَ اَللَّه فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ } ٦. القلب المَهدِي: وهو القلب الذي يخضع لأمر الله ويرضى بقضاء وقدر ربه. . {وَمَن يُؤْمِن بِاَللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ} ۷. القلب المُطمئن: وهو القلب الذي يطمئن بذكر الله وتوحيده. { وَتَطْمَئِنّ قُلُوبُهُم بُذکّر اللّه} ۸. القلب الحَي: وهو القلب الحي الذي يأخذ النصيحة من سماع تعاليم القرآن وقصص الأمم السابقة التي هلكت بالذنوب والمعاصي. { إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذَّکرى لِمَن کان لَهُ قَلْبٌ } ۹. القلب المريض: وهو القلب الذي يعاني من مرض الشك والنفاق والفجور والشهوات المحرمة. { فَيَطْمَعَ اَلَّذِي فِي قلبِه مَرَضٌ } ۱۰. القلب الأعمَى: وهذا هو القلب الأعمى الذي لا يرى الحق وبالتالي لا يقبل النصيحة. { وَلَکن تَعْمَى الْقُلُوبُ اَلَّتِي فِي اَلصُّدُور } ۱۱. القلب اللاهِي: وهو القلب الذي يغفل عن القرآن وينشغل باللعب واللهو في الدنيا وشهواتها. { لاهِيَةً قُلُوبُهُمْ } ۱۲. القلب الآثم: وهو القلب الذي يخفي شهادة الحق ويسترها.{ وَلاَ تَکْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَکْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ } ۱۳. القلب المتکبر: وهو القلب المتكبر والمغرور الذي يبتعد عن التوحيد وطاعة الله بسبب الطغيان والعصيان والظلم.{ قلْبِ مُتَکَبِّرٍ جَبَّارٍ } ١٤. القلب الغليظ: وهو القلب الذي تم ازالة الرحمة والعطف والرأفة منه:{وَلَوْ کُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِك} ١٥. القلب المَختُوم: وهو القلب الذي لا يسمع الهدى ولا يتعقل.{ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِه} ١٦. القلب القاسِي: وهو القلب الذي لا يلين امام الإيمان والوعظ والإرشاد ولا يتأثر فيه ، ويبتعد عن ذكر الله.{ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً } ۱۷. القلب الغافل: وهو القلب الذي يمتنع عن ذكر الله ويفضل أهوائه وشهواته على طاعة الله تعالى:{ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِکْرِنَا } ۱۸. القلب الأغلف: وهو القلب المغلف حتى لا تتغلغل فيه أقوال الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم.{ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ } ۱۹. القلب الزائغ: وهو القلب الذي ينحرف عن الحق والحقيقة: { فأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ } ۲۰. القلب المُرِيب: وهو القلب الحائر في الشك و الشكوك{ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ } اللهم اجعل قلوبنا من القلوب السليمة المطمئنة البيضاء. . وثبتنا على الهدى والإيمان...



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