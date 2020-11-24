حيدر السعيدي ||

سلاما روح النبي وبضعته الطاهرة ..

سلاما ووداعا يا مكسورة الضلع, ايتها المظلومة الشهيدة, مغصوبة الحق, حق الولاية, حق الانسانية, حق الحياة, حق التعبير عن الرأي, حق المرأة .

سلاما يا سيدتي ومولاتي يافاطمة الزهراء, نستذكرك اليوم في ذكرى الرحيل العظيم, والشهادة المفجعة. ونحن يملؤنا الحزن وتكسونا العبرات لرحيلك المؤلم, وظلامتك الكبيرة .

يا فاطمة يا امنا الزهراء, من قال ان يتامى الزهراء الحسن والحسين وزينب (سلام الله عليهم اجمعين), فكل شيعتك اليوم يتامى لفقدك, فنحن ابناؤك توشحنا للسواد, وعلقنا رايات الحزن .

" شيعتنا خلقُوا من فاضل طينتنا يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا " .

" انا وانت يا علي ابوا هذه الامة, لعن الله من عق والديه " .

اذن فاطمة امنا جميعنا, الام الولائية فنحن نوالي فاطمة ونردد كل حين : لبيكِ يا فاطمة .

حزننا اليوم استنكار صارخ للجريمة النكراء ضد الصديقة البتول, فأذا توعد الله (سبحانه وتعالى ) من يقتل مؤمنا واحدا بجهنم وغضب الجبار وبئس المصير والعذاب الاليم, فما حال من يقتل روح المؤمن ؟

وما حال من يقتل روح فاطمة ؟

وما حال من يقتل روح النبي (ص) ؟

" فاطمة روحي التي بين جنبي " .

" فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني ومن اغضبها فقد اغضبني " .

ينبغي ان يكون الحزن على فاطمة كحزننا في ايام عاشوراء, ان لم يكن اكثر منه واشد سوادا, واحر على القلب من مصيبة الحسين ( عليه السلام ), حتى نعجل بظهور صاحب الامر المولى المقدس (عجل الله فرجه الشريف ) ليملأها قسطا وعدلا بعد ان ملأت ظلما وجورا من يوم ظلم الزهراء ونشوب غائلة الجور بكسر الضلع ومسمار الغي والجهالة .

ولست ادري خبر المسمار سل صدرها خزانة الاسرار

وفي جنين المجد مايدمي الحشا وهل لهم اخفاء امر قد فشا

والباب والجدار والدماء شهود صدق مابها خفاء .