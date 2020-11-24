الصفحة الإسلامية

سلاما روح النبي..!


 

حيدر السعيدي ||

 

سلاما روح النبي وبضعته الطاهرة ..

سلاما ووداعا يا مكسورة الضلع,  ايتها المظلومة الشهيدة,  مغصوبة الحق, حق الولاية,  حق الانسانية,  حق الحياة,  حق التعبير عن الرأي,  حق المرأة .

 سلاما يا سيدتي ومولاتي يافاطمة الزهراء,  نستذكرك اليوم في ذكرى الرحيل العظيم, والشهادة المفجعة. ونحن يملؤنا الحزن وتكسونا العبرات لرحيلك المؤلم, وظلامتك الكبيرة .

  يا فاطمة يا امنا الزهراء,  من قال ان يتامى الزهراء الحسن والحسين وزينب (سلام الله عليهم اجمعين), فكل شيعتك اليوم يتامى لفقدك,  فنحن ابناؤك توشحنا للسواد, وعلقنا رايات الحزن .

" شيعتنا خلقُوا من فاضل طينتنا يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا " .

" انا وانت يا علي ابوا هذه الامة,  لعن الله من عق والديه "  .

اذن فاطمة امنا جميعنا,  الام الولائية فنحن نوالي فاطمة ونردد كل حين  : لبيكِ يا فاطمة  .

حزننا اليوم استنكار صارخ للجريمة النكراء ضد الصديقة البتول, فأذا توعد الله (سبحانه وتعالى ) من يقتل مؤمنا واحدا بجهنم وغضب الجبار وبئس المصير والعذاب الاليم,  فما حال من يقتل روح المؤمن ؟

 وما حال من يقتل روح فاطمة ؟

وما حال من يقتل روح النبي (ص) ؟

" فاطمة روحي التي بين جنبي "  .

" فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني ومن اغضبها فقد اغضبني "  .

ينبغي ان يكون الحزن على فاطمة كحزننا في ايام عاشوراء,  ان لم يكن اكثر منه واشد سوادا, واحر على القلب من مصيبة الحسين ( عليه السلام ),  حتى نعجل بظهور صاحب الامر المولى المقدس (عجل الله فرجه الشريف ) ليملأها قسطا وعدلا بعد ان ملأت ظلما وجورا من يوم ظلم الزهراء ونشوب غائلة الجور بكسر الضلع ومسمار الغي والجهالة .

 

ولست ادري خبر المسمار                      سل صدرها خزانة الاسرار

 

وفي جنين المجد مايدمي الحشا                وهل لهم اخفاء امر قد فشا  

 

والباب والجدار والدماء                        شهود صدق مابها خفاء .

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