الصفحة الإسلامية

حوار "البصيرة" ( ۱ )..


 

مازن البعيجي ||

 

أنطلق حوار البصيرة مع مجموعة من المؤمنين من مختلف البلدان عن أهمية "الفكر الخميني" العظيم قدس سره الشريف ..

وأن هذا الفكر هو من الأهمية بمكان حتى  انحصر به كل نصر مادي ومعنوي على أعداء الإسلام المحمدي الاصيل الحسيني المقاوم وهم المستكبرون وابرز ادواتهم التي تخوض الصراع ،وهي أمريكا وجه الصهيونية العالمية والدولة العميقة .. لما زخر به الفكر الخميني ورؤيته الثاقبة في فهم شكل الصراع "الإسلامي الاستكباري" الحالي ، حيث خصص روح الله الخميني العظيم مساحة كبيرة لفهم أمريكا وكل عناصر قوتها المتمثلة في الكذب والخداع والأحتلال والعملاء والأعلام المضلل  ومن يسقط في وهمها ممن لا يملك ثقة الخميني في الإسلام الصلبة!

العقيدة التي لا يحملها في كل العالم والعالم الإسلامي والتشيع غير "الخميني" ومباني ثورته المباركة ، الأمر الذي دفع روح الله إلى التركيز والحرص على إيجاد القائد الذي يمثلهُ في استمرار فكره المختلف عن الكثير والنادر ، فركّز في اكثر من إشارة وخطاب وامارة حول قدرة مثل الخامنئي المناسب جدا دون غيره لقيادة الثورة .

وفي ذات السياق اشار الحوار الى عدم استثمار الفكر الخميني كما يجب وينبغي، على مستوى العراق خاصة، وأنه كان قد بدأ لتنظير ثورته في العراق ومن حاراتها وفروعها الضيقة صدح يهز العالم المستكبر والطغاة ، إلا أن يد العمالة وسطوة الدنيا وروح البعض الكوفية لم تكن موفقة كفاية.. لتكون نيجيريا الغير مسلمة تارة وغير الشيعية تارة اخرى تحمله على جيد أكثر من أثني عشر مليون برعم خميني أدرك الخميني من خلال الخامنئي المفدى ليكون شعارها ( نحن أبناء الخميني وقائدنا الخامنئي ) بوضوح عقيدة وفهم منهج عجز الكثير عن الإستمرار بحمله!

لينتهي الحوار بيقينية حتمية لا انتصار كامل على أمريكا بغير المنهج والفكر الخميني الخامنئي بالغ ما بلغ التنظير والمحاولات!

 

البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..

٢٠٢٠/۱۱/١٦

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
حوار "البصيرة" ( ۱ )..
لا تمنحوهم حجة بالبخاري
السيد حسين بحر العلوم في ذكراه
قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ۖ قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ
الإسلام بين فكي الاحتلال والتعصب الأجنبي
الامام الحكيم عطاء لن ينتهي
في حديث الجمعة الديني .... الشيخ جلال الدين الصغير : هل تريد أن يحبك الله جل وعلا؟ وهل ترغب بإدخال السرور على قلب الإمام المنتظر ارواحنا فداه؟
السياسة من منظور القرآن الكريم / 2/ تعريف السياسة من منظور القرآن
تستحي من الله عز وجل ام من الناس؟!
ما قصة تمثال أبا الفضل العباس (عليه السلام) في ألبانيا؟!
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الإسلامية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1428.57
الجنيه المصري 76.51
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 328.95
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.78
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك