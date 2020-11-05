الصفحة الإسلامية

ولا تقربا هذه الشجرة فدلهما بغرور..


 

هشام عبد القادر ||

 

الأمر من الله ودليل المخالفة من إبليس والمستلقي الأدمية

الواسطة الغرور يجب نحذر منه.

 والتوسل بالتوبة الكلمات التامات سيدنا محمد وآل سيدنا محمد.

نوعية الشجرة الكلمة الطيبة كمثل شجرة طيبة .

والكلمة.الخبيثة عكس ذالك والشجرة الملعونة في القرءان هم إناس وليس شجرة إخرى من النباتات.

يوقد من شجرة زيتونية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضئ .. من شدة النور والعلم بدون أن يمسها وحي أو نبوة.نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ....الهداية ليس لشجرة عادية بل لشجرة الرسالة. 

خلاصة المقال نحن ما نحن عليه اليوم من عناء وكلا عدوا لبعض حتى يأتي أمر الله بالفتح المبين وما علينا إلا البحث عن الشجرة النورانية التي يهدي الله إليها من يشاء.  والثبات عليها.  والإخلاص والسعي والصبر والتكاتف والوحدة إتباع للحث بالتواصي بالصبر وبالحق.  حتى يأتي أمر الله بالخلاص مما نحن عليه من عناء وشدة البلاء والفتن. 

والحمد لله رب العالمين



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