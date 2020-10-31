الصفحة الإسلامية

كيفية الصلاة على النبي من لسان النبي(ص)


 

د.محمد العبادي ||

 

ان الصلاة على النبي صلى عليه واله الواردة في الآية الكريمة:( ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما)(١). ان هذه الصلاة هي من الموضوعات العبادية والحقوقية والتي دعا الله فيها عباده إلى الصلاة على نبيه الكريم .

ان صلاة الله تعالى في الآية تختلف عن صلاة الملائكة وايضا تختلف صلاة الملائكة عن صلاة المؤمنين على النبي الاعظم .

ان معنى صلاة الله تعالى على النبي لها معان متعددة كما ورد عن بعض المحدثين والمفسرين واهل اللغة بانها تعني المغفرة والرحمة.(١)، وهناك من قال بان الصلاة من الله تعالى هي عبارة عن تشريف وزيادة تكرمة .(٢)

وقد ورد في روايات اهل البيت عليهم السلام ان صلاة الله بمعنى الرحمة والتزكية.(٣).

اما صلاة الملائكة على النبي فقد قال كثير من المحدثين والمفسرين بأنها تعني الدعاء والاستغفار .(٤) ، وقال مكارم الشيرازي بأنها تعني طلب الرحمة.(٥).

اما صلاة المؤمنين على النبي(ص) فهي بمعنى الدعاء والرحمة؛ فهو لفضله وحقه عليهم يطلبون له من الله تعالى ان يفيض عليه من خير الدنيا والاخرة مايليق بمقامه ودرجته الرفيعة .(٧) .

ان النبي الاعظم كان يبين للناس ماانزل اليهم ( وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس مانزل اليهم ولعلهم يتفكرون)(٨).

وقد كان من وظائف النبي الكريم هو تعليم الأمة وتربيتها وتزكيتها ؛ فقد كان يتلو على الناس أيات الله ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم(هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم )(٩).

عندما نزلت الآية (٥٦) من سورة الأحزاب؛ تلاها النبي الكريم وسألوه كيف نصلي عليك يا رسول الله ؟ فأجاب باعتباره مبلغا ومبشرا ومربيا للامة:( قال : قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد )(١٠).

لقد ورد ذكر ( ال محمد ، أو الآل ) في (١٥) حديثا بطرق متعددة تنتهي إلى(١٢) صحابيا ونذكر منهم : الإمام علي عليه السلام ، وعبدالله بن مسعود ، وسعد بن مالك(ابو سعيد الخدري) ، وكعب بن عجرة وغيرهم مضافا إلى (٣)  من التابعين .

ولا يوجد حديث لم يذكر الآل إلا الحديث الوارد عن أبي حميد الساعدي حيث استبدل ( الآل) بالازواج والذرية!!! وهو حديث يتيم تفرد بنقله مالك بن أنس ونقله في موطأه (١١)، وهو ايضا حديث شاذ اللفظ والدلالة فضلا عن المناقشة في سنده .(١٢)

وكل من اخرجه من بعد مالك بن انس فعنه رواه .

لقد وضح النبي الكريم كيفية الصلاة عليه ، وذكر معنى( آله أو اهل بيته )بشكل صريح ، وقد كان البلاغ النبوي في كيفية الصلاة على النبي وآله بيته صريحا .

 وبهذا المختصر يتضح أن الروايات [١٥ رواية ] اطبقت على ان الصلاة الصحيحة هي الصلاة التامة المقرونة بذكر (آل محمد) حيث ورد نصها : (اللهم صل على محمد وآل محمد ..) .

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١- سورة الأحزاب: الآية ٥٦.

٢- انظر : تفسير القرأن، السمعاني ،ج٤ص٢٩٢؛ القول البديع ،السخاوي ،ص١١ وغيرهما.

٣-انظر : الشفا بتعريف حقوق المصطفى ، القاضي عياض،ج٢ص٦٢.

٤- انظر : الكافي ، الكليني،ج٢ص٦١٩،باب العطاس؛ مجمع البيان، الطبرسي،ج٨ص١٣٦.

٥- انظر : تفسير الفخر الرازي ، الفخر الرازي،ج١٣ص٢١٦؛ روح المعاني ، الألوسي، ج٢٢ص٤٣، وغيرهما.

٦- تفسير الامثل ، ناصر مكارم الشيرازي،ج١٣ص٣١٤.

7-انظر : الكشف والبيان ، الثعلبي،ج٨ص٦١؛ تفسير الميزان، الطباطبائي،ج٢٢ص٣٨٨.

٨- سورة النحل : الاية٤٤.

٩-سورة الجمعة: الآية ٢.

١٠- الدر المنثور ، السيوطي ، ج٥ص٢١٧؛ وكنز العمال ، المتقي الهندي،ج٢ص ١٧٦؛ ونحوه في جامع البيان، الطبري ، ج١٢ص٤٩؛ تفسير ابن كثير،ابن كثير ،ص١٣٨٤ ، وغيرهما.

١١- انظر : الموطأ، الإمام مالك بن انس، ج١ص١٦٢.

١٢- انظر تفصيل ذلك في كتاب (الصلاة البتراء ) ، للسيد محمد هاشم المدني ، ص٦٧-١٤٠؛ من سنن النبي الصلاة على محمد وآل محمد ، للسيد مرتضى العسكري ، ص١٠-٢٢؛ فضل الصلاة على النبي ، اسماعيل بن إسحاق القاضي المالكي، ص٥٣-٧١، وغيرها من المصادر.

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