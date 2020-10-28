الصفحة الإسلامية

جماعة العلماء و المدرسین فی الحوزة العلمية بقم المقدسة تعلن رأيها بالسيد كمال الحيدري


اصدرت جماعة العلماء والمدرسين في الحوزة العلمية بقم المقدسة بيانا اعلنت فيها عن رايها بالمدعو كمال الحيدري بعد محاولاته الحثيثة بزرع الفتنة والشقاق بين المسلمين من خلال تصريحاته التي قال فيها ان الشيعة يكفرون باقي طوائف المسلمين 

وفيما يلي نص البيان : 

 

بسم الله الرحمن الرحیم. 

وَ اتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَأَ الَّذی آتَیْناهُ آیاتِنا فَانْسَلَخَ مِنْها فَأَتْبَعَهُ الشَّیْطانُ فَکانَ مِنَ الْغاوینَ (الاعراف: ۱۷۵). 

ظهر منذ فترة شخص يدعى السيد كمال الحيدري وهو أحد المنتسبين للحوزات العلمية، يدلي بتصريحات غير صحيحة عن محكمات الإسلام والمذهب الشيعي بين الحين والآخر، 

و كانت جماعة العلماء و المدرسین تراقبه منذ عدة سنوات واتخذت طريق الصبر والحلم في مواجهة تحليلاته وكلماته غير الصحيحة وغير الكاملة. 

ويظهر بعد فحص تاريخه الدراسي أنه لم يكن لديه الانضباط والمثابرة اللازمين في دراسته، ولم يتعلم من اساتذته بما فيه الكفاية. ودوره في أحد برامج قناة الكوثر لم يكن بسبب قدراته العلمية الشخصية، بل بسبب المعلومات والاستنادات التي قدمها له فريق من الخبراء، وكان دوره محدود ببيان تلك المعلومات التي قامت لجنة من الخبراء بجمعها و قد نأى بنفسه ذلك الفريق عنه الآن و استنكر سلوكه وكلماته. 

فمنذ مدة طويلة وبعدما بان بطلان آرائه، تحدث إليه علماء وناصحون وأبلغوه ببطلان آرائه ونقصانها،لكنه رغم قبول معظم الملاحظات والتحذيرات و تعهده بتصحيح الأخطاء وتعويض الأخطاء، خالف العهد دائمًا ولم يصحح منهجه. بالإضافة إلى ذلك، قد دعته المراكز العلمية رسميًا لعرض آرائه على كراسي التنظير الحرّ، ويتم عرض هذه اللقاءات بحضور خبراء ومختصين في العلوم المتعلقة بكلامه، لكنه يتعذر من الدخول في هذا الأسلوب العلمي والناصح ويصر على نشر الأخطاء المذكورة. 

من الواضح أن مكان مناقشة التحليلات والاستنباطات – وإن كانت متناقضة مع محكمات الإسلام والتشيع - هو في المجالس المتخصصة والعلمية، وهذا ما لا يقبله الحيدري.

والظاهر أنه حوّل نفسه الآن إلى مغارة مليئة بالشكوك، و قد وصفته و أمثاله كلمات أمير المؤمنين عليه السلام عندما قال: « ٍکُلُّ ذَلِکَ وَحْشَةً مِمَّا وَرَّثَ النَّبِیُّ الْأُمِّیُّ ص وَ نُفُوراً مِمَّا أَدَّی إِلَیْهِمْ مِنْ أَخْبَارِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ أَهْلُ حَسَرَاتٍ وَ کُهُوفُ شُبُهَاتٍ وَ أَهْلُ عَشَوَاتٍ وَ ضَلَالَةٍ وَ رِیبَةٍ مَنْ وَکَلَهُ اللَّهُ إِلَی نَفْسِهِ وَ رَأْیِهِ فَهُوَ مَأْمُونٌ عِنْدَ مَنْ یَجْهَلُهُ غَیْرُ الْمُتَّهَمِ عِنْدَ مَنْ لَا یَعْرِفُهُ ...»؛ (الکافي، ج۸؛ ص٦٣) 

وللأسف ، منذ فترة ، وبتفسيراته الخاطئة ، نسبت أمور غير لائقة إلى علماء السلف رضوان الله عليهم و عممها على المراجع الأحياء دامت بركاتهم. لدرجة أن بعض المراجع العظام دامت بركاتهم قاموا بتنزيه فتاواهم من افترائاته.

النقطة الأكثر إثارة هي أنه بغض النظر عن تصوراته الخاطئة عن المحكمات الإسلامية والشيعية ، فإن نشر هذه الخطب والكلام الباطل والمسبب للفتنة عشية مولد الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم) المبارك وهو محور وحدة الأمة الإسلامية، أثار الفرحة في مجالس المفرّقين و الإعلام المعاند وأصحاب الفتن، و اتّسع الترحيب بكلماته الباطلة وإعادة نشرها. 

و لهذا فإن «جماعة العلماء والمدرسين في الحوزة العلمية بقم المقدسة» تحذّر آحاد المجتمع الإسلامي من فتنة أمثال هذا الرجل و ينبغي أن لا يُحسب كلامه الباطل على الدين و المذهب والعلماء، لأن الطريق الذي سلكه هذا الشخص ليس إلا انحرافًا وضلالًا ، وإن كنا على يقين أن المسلمين الواعين ولا سيما أتباع أهل البيت (عليهم السلام) ، ينزهون الإسلام، والتشيع، والعلماء، والمراجع العظام من هذه الآراء والافتراءات الباطلة. 

اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین

والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته. 

آية الله محمد یزدي

 

رئیس اللجنة العليا لجماعة العلماء و المدرسین فی الحوزة العلمية في قم المقدسة

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
جماعة العلماء و المدرسین فی الحوزة العلمية بقم المقدسة تعلن رأيها بالسيد كمال الحيدري
محاضرة للشيخ جلال الدين الصغير قبل عامين يشرح قضية انحراف كمال الحيدري من البداية إلى فتاوي الشيخ الوحيد بضلاله
بيان مهم وصريح لسماحة *آية الله الشيخ محسن الأراكي رداً على الفرية الكبرى التي افتراها كمال الحيدري
السلام عليك يا رسول الله...
لماذا ذكر الله البعوض في القرآن المجيد؟
وحدة القلوب الإنسانية والدينية والسياسية ومتطلباتها.
استشهاد الرسول (صلى الله عليه واله وسلم) أظهر حقيقة الصحابة
الامام الحسن العسكري.. بين التصدي والإعداد
قال الامام الصادق ع: ((وهل الدين إلا الحب))
دور الامام العسكري في مواجهة الطغاة والفتن
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الإسلامية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.82
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك