لماذا ذكر الله البعوض في القرآن المجيد؟

د.مسعود ناجي إدريس||

الجواب:

نظرًا لأن البعوض غريب جِدًّا من حيث الخلق ، فقد اكتشف العلم الحديث للتو بضع النقاط حول تكوين البعوض ، وهذه النقاط هي:

- جميع المخلوقات في العالم لديها ثلاثون ونصف سِنًّا ، لكن البعوضة لديها 48 سِنًّا.

- جميع المخلوقات في العالم ، من الفيل إلى الذبابة ، جميعها لها قلب واحد ، لكن البعوضة لها ثلاثة قلوب.

- جميع الكائنات في العالم لها عينان ، باستثناء عدد منهم يمتلكون ثلاث أو أربع عيون في بعض الأحيان ، بينما البعوضة ، على الرغم من صغر حجمها ، لها 100 عين.

- للبعوض نوعان من الأرجل ، أحدهما لتحرك على الأسطح الخشنة والآخر للتحرك في الأماكن الزلقة مثل الزجاج ، والتي يستحيل المشي عليها عادةً.

- لديها رادار للكشف عن فصيلة الدم ، لكن الطائرات لا تزال حتى اليوم على الرغم من كل التطورات العلمية تفتقر لهذه الخاصية .

- يتم وضع لدغته في إطار مثل الكيس حتى لا تتلوث بالجراثيم ، وبعد العض هذا الإطار ينظفها ويضعها في الإطار الثاني مرة أخرى.

- إن إناث البعوض هي التي تلدغ البشر ، لكن ذكر البعوض لا يلدغ البشر أبدًا ، ويمكن استنتاج ذلك من كلمة بعوضة التي في نهايتها "تاء" التأنيث السالم.

- تلدغ إناث البعوض الإنسان لصنع البروتين للبيض في بطونهم أو أرحامهم ، والذين يقولون إن البعوضة لا تلدغنا هم على حق لأنهم لا يمتلكون البروتين الذي تحتاجها البعوضة في دمهم وبذلك لن تمتص هذا الدم.

- من بعيد وفي ذروة الظلام ، من خلال حرارة الجسم ، يمكنها أن تكتشف الأوعية الدموية التي يتدفق فيها الدم.

- البعوضة تمتلك جهاز تخدير موضعي، لذلك لا يشعر الإنسان عندما تغرز البعوضة إبرتها في جلده، ولكنه يشعر بعد أن تنتهي من مص ما تريده من الدماء وتتلاشى التخدير تدريجيا.

- نظرًا لأن لدغة البعوض رقيقة وتشبه إبرة لأمبوله ، فإنها تمزج مادة بدم الإنسان يساعدها على تخفيف الدم حتى يتدفق الدم الماص بسهولة عبر المسام الموجودة في اللدغة.

- على الرغم من أن الكثير من الناس يعتقدون أن البعوض من الحشرات الأكلة للدماء، لكن هذا الاعتقاد غير صحيح لان البعوض مخلوقات نقية الأكل وغالبًا ما تتغذى على الزهور والنباتات النظيفة ، وكما ذكرت سابقًا ، فإن البعوضة تمتص دم الإنسان لسد حاجة البيوض للبروتين في بطونها.

- إنها ترفرف بجناحيها 600 مرة في الثانية ، ويصدر جناحيها ضجيجًا يمكن سماعها بسبب هذه السرعة.

- بأرجلها ، تحرك بذور الأزهار المختلفة وتخصب الأزهار الأنثوية.

حصل شخص يدعى رونالدروس على جائزة نوبل عام 1902 لانه اكتشف أن البعوضة تنقل مرض "الحمى الصفراء" للإنسان، حيث في إثيوبيا في أفريقيا خلال عامين فقد 30/000 شخص حياتهم بسبب هذا المرض.

لا تعتقدوا أن البعوضة تلدغ الوريد بشكل مباشر وفي المرحلة الأولى ، ولكن قبل اللدغة تحدد المكان المطلوب مثل الطبيب الجراح بأسنانها ثم تُدخل اللدغة في الأوعية الدموية.

جاء في الآية 11 من سودة لقمان:

{هَٰذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ ۚبَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ}

و في قوله تعالي

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ۲۶ بقره ..

التأمل في خلق هذا المخلوق الصغير الواحد من بين مليارات المخلوقات المجهولة والغريبة ، يجعل الإنسان يفكر في خالق الكون.

أفلا يتفكرون ؟؟. أفلا يعقلون ؟؟ .. افلا يتدبرون؟؟

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