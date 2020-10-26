الصفحة الإسلامية

لماذا ذكر الله البعوض في القرآن المجيد؟


 

د.مسعود ناجي إدريس||

 

الجواب:

نظرًا لأن البعوض غريب جِدًّا من حيث الخلق ، فقد اكتشف العلم الحديث للتو بضع النقاط حول تكوين البعوض ، وهذه النقاط هي:

- جميع المخلوقات في العالم لديها ثلاثون ونصف سِنًّا ، لكن البعوضة لديها 48 سِنًّا.

- جميع المخلوقات في العالم ، من الفيل إلى الذبابة ، جميعها لها قلب واحد ، لكن البعوضة لها ثلاثة قلوب.

- جميع الكائنات في العالم لها عينان ، باستثناء عدد منهم يمتلكون ثلاث أو أربع عيون في بعض الأحيان ، بينما البعوضة ، على الرغم من صغر حجمها ، لها 100 عين.

- للبعوض نوعان من الأرجل ، أحدهما لتحرك على الأسطح الخشنة والآخر للتحرك في الأماكن الزلقة مثل الزجاج ، والتي يستحيل المشي عليها عادةً.

- لديها رادار للكشف عن فصيلة الدم ، لكن الطائرات لا تزال حتى اليوم  على الرغم من كل التطورات العلمية تفتقر لهذه الخاصية .

- يتم وضع لدغته في إطار مثل الكيس حتى لا تتلوث بالجراثيم ، وبعد العض هذا الإطار ينظفها ويضعها في الإطار الثاني مرة أخرى.

- إن إناث البعوض هي التي تلدغ البشر ، لكن ذكر البعوض لا يلدغ البشر أبدًا ، ويمكن استنتاج ذلك من كلمة بعوضة التي في نهايتها "تاء" التأنيث السالم.

- تلدغ إناث البعوض الإنسان لصنع البروتين للبيض في بطونهم أو أرحامهم ، والذين يقولون إن البعوضة لا تلدغنا هم على حق لأنهم لا يمتلكون البروتين الذي تحتاجها البعوضة في دمهم وبذلك لن تمتص هذا الدم.

- من بعيد وفي ذروة الظلام ، من خلال حرارة الجسم ، يمكنها أن تكتشف الأوعية الدموية التي يتدفق فيها الدم.

- البعوضة تمتلك جهاز تخدير موضعي، لذلك لا يشعر الإنسان عندما تغرز البعوضة إبرتها في جلده، ولكنه يشعر بعد أن تنتهي من مص ما تريده من الدماء وتتلاشى التخدير تدريجيا.

- نظرًا لأن لدغة البعوض رقيقة وتشبه إبرة لأمبوله ، فإنها تمزج مادة بدم الإنسان يساعدها على تخفيف الدم حتى يتدفق الدم الماص بسهولة عبر المسام الموجودة في اللدغة.

- على الرغم من أن الكثير من الناس يعتقدون أن البعوض من الحشرات الأكلة للدماء، لكن هذا الاعتقاد غير صحيح لان البعوض مخلوقات نقية الأكل وغالبًا ما تتغذى على الزهور والنباتات النظيفة ، وكما ذكرت سابقًا ، فإن البعوضة تمتص دم الإنسان لسد حاجة البيوض للبروتين في بطونها.

- إنها ترفرف بجناحيها 600 مرة في الثانية ، ويصدر جناحيها ضجيجًا يمكن سماعها بسبب هذه السرعة.

- بأرجلها ، تحرك بذور الأزهار المختلفة وتخصب الأزهار الأنثوية.

حصل شخص يدعى رونالدروس على جائزة نوبل عام 1902 لانه اكتشف أن البعوضة تنقل مرض "الحمى الصفراء" للإنسان، حيث في إثيوبيا في أفريقيا خلال عامين فقد 30/000 شخص حياتهم بسبب هذا المرض.

لا تعتقدوا أن البعوضة تلدغ الوريد بشكل مباشر وفي المرحلة الأولى ، ولكن قبل اللدغة تحدد المكان المطلوب مثل الطبيب الجراح بأسنانها  ثم تُدخل اللدغة في الأوعية الدموية.

جاء في الآية 11 من سودة لقمان:

{هَٰذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ ۚبَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ}

و في قوله تعالي

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ۲۶ بقره ..

التأمل في خلق هذا المخلوق الصغير الواحد من بين مليارات المخلوقات المجهولة والغريبة ، يجعل الإنسان يفكر في خالق الكون.

أفلا يتفكرون ؟؟. أفلا يعقلون ؟؟ .. افلا يتدبرون؟؟

ـــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السلام عليك يا رسول الله...
لماذا ذكر الله البعوض في القرآن المجيد؟
وحدة القلوب الإنسانية والدينية والسياسية ومتطلباتها.
استشهاد الرسول (صلى الله عليه واله وسلم) أظهر حقيقة الصحابة
الامام الحسن العسكري.. بين التصدي والإعداد
قال الامام الصادق ع: ((وهل الدين إلا الحب))
دور الامام العسكري في مواجهة الطغاة والفتن
لماذا نسمي القرآن بالكريم؟!
الاسلام سيد الاديان
مشروع الفكر الإسلامي في القرآن للإمام السيد الخامنئي “دام ظله الوارف”
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الإسلامية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.87
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك