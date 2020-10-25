لماذا نسمي القرآن بالكريم؟!

د.مسعود ناجي إدريس ||
للقرآن العديد من جوانب الخير والفضيلة والتي عبرت عن هذه الصفات الموجودة في القرآن ، بما في ذلك:
۱. المجيد: «وَ الْقُرْءَانِ الْمَجِیدِ»[ق/۱]
۲. كريم يعني القدير: «إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَریمٌ»[الواقعة/۷۷]
۳. الحكمة: «وَ الْقُرْءَانِ الحْكِیمِ»[یس/۲]
٤. العظيم يعني الكبير: «وَ الْقُرْءَانَ الْعَظِیمَ»[الحجر۸۷]
٥. عزیز يعني القوي و الثابت: «وَ إِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِیزٌ»[فصلت/٤١]
٦. مبارك : «وَ هذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ»[الانبیاء/٥٠]
۷. مبین يعني الواضح: «وَ قُرْءَانٍ مُّبِینٍ»[الحجر/۱]
۸و۹. متشابه في المعنى "كتاب تتشابه آياته في النعمة والجمال والعمق والمحتوى" ومعنى المثاني هو المتكرر:«اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الحْدِیثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَاني» [سورة الزمر/۲۳]
۱۰. اللغة العربية تعني لغة واضحة وبليغة وفصيحة:«قُرْءَانًا عَرَبِیًّا»[یوسف/۲]
۱۱. غیر ذي عوج: «قُرْءَانًا عَرَبِیًّا غَیرْ ذِى عِوَجٍ»[الزمر/۲۸]
۱۲. ذي الذکر يعني تذكير «الْقُرْءَانِ ذِي الذِّكْرِ»[ص/۱]
١٣و١٤. بشیر يعني المبشر و نذیر يعني المحذر: «بَشِیرًا وَ نَذِیرًا»[فصلت/٤]
١٥. قیم يعني الاستقامة و الصواب: «قَیِّمًا»[الکهف/۲]
ولكن من بين هذه الأوصاف ، هناك وصفان أكثر شيوعًا وغالبًا ما يتم ذكرهما مع ذكر القرآن. وهما كلمتان الكريم والمجيد.
كريم ياتي من الكرم (على وزن فعل) والكرم يعني السخاء والشرف والعفة والكرامة ، فالكريم يعني السخاء والنفيس والعزيز ، وكل ما هو مشرف في نوعه يوصف بالكريم. والقرآن الكريم: وهو القرآن الشريف ، المحترم ، والقيم.[قاموس القرآن، ج٦ ص: ۱۰۳]
صفة الكريم تشير إلى أن القرآن عزيز ومحبوب ، لأنه كلام الله الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال البعض: إنه كريم ، لأن عطائه وغفرانه عظيمان.
يُطلق على القرآن صفة الكريم لأنه يعرض دلائل الحق بشكل جيد. وقد قال البعض إن اسم كريم هو اسم شامل لكل ما يحمد ، وقد سمي القرآن الكريم لما يشيد به من ظواهر (كالهدى والنور والبيان والحكمة) ، لأن الفقيه يتعلم منه ، وسائل الجدل كما يستعين بها الحكيم ويحتج بها ويجادل. كما يستخدمها الأديب ويقويها ، لذلك يأخذ كل عالم أصل ومبدأ علمه منه. توجد أسباب أخرى لهذه الرسالة مذكورة في التفاسير.[لباب التأویل في معاني التنزیل، علاءالدین علي بن محمد بن ابراهیم، ج ٤، ص ٢٤٢].
"المجيد" مشتق من لفظ (المجد) أي اتساع الشرف والجلالة ، وهذا المعنى صادق تمامًا في وصف القرآن ، لأن محتواه واسع وعظيم ، ومعانيه عالية وغنية، سواء من حيث المعرفة أو المعتقدات ، و الأخلاق والمواعظ والقواعد والسنن.[تفسیر نمونه، ج٢٦، ص: ٣٥٣]
صفة المجيد تعبر عن سمة أخرى لكلمة الله والقرآن ، وهي أن هذا الكتاب يمنح الإنسان مجدًا وجلالًا لا يعطيه كتاب آخر ، لأن كلمة الله لا تسمو عليه شيء. وهو أيضا كتاب لا مجال فيه للباطل ولا يحرف فيه ، ولا فيه تجاوزات ولا نقائص.[تفسیر ثعلبي، ج۹، ص ۲۱۹]...