الصفحة الإسلامية

بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة


حصلت وكالة انباء براثا على فيديو يظهر احدى المدرسات في السعودية وهي تشرح مادة التاريخ لطلاب الثانوية 

حيث تحدثت بشكل سافر مخزي عن الثورات التي خرجت على الطاغية المجرم يزيد بن معاوية بن ابي سفيان لعنهم الله محاولة رفع ِشأن يزيد لعنه الله لتقول ان منفذي الثورات على يزيد بن معاوية هم الخوارج او الشيعة مؤكدة ان هذه المعلومة جدا مهمة ويجب على الطلبة ان يعرفونها جيدا 

بعدها انتقلت هذه المدرسة مباشرة الى الشخصية المجرمة الاخرى وهو الحجاج بن يوسف الثقفي التي قالت عنه انه شخصية عظيمة قضت على جميع الثورات في اواخر القرن الاول الهجري 

وهكذا يقوم هؤلاء بالتدليس والكذب على ابنائهم ويحاولون اخفاء الحقيقة عنهم وياتي المدعو كمال الحيدري والذي يدعي التشيع ليقول ان الشيعة يكفرون السنة اي اعوجاج هذا واي بهتان واي كذب يا حيدري منذ متى وانت ترى بعين واحدة عجبا لك وانت تدعي العلم والاجتهاد 

 

 

 

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بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
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