وفاة الخطيب الحسيني السيد جاسم الطويرجاوي

توفي الخطيب الحسيني السيد جاسم الطويرجاوي، اليوم الاحد، في الكويت بعد صراع مع المرض

ونقل القارئ الحسيني باسم الكربلائي من على صفحته الرسمية في الفيسبوك خبرا مفاده إن الموت غيب الطويرجاوي.

وكتب الكربلائي على صفحته" إنا لله وإنا إليه راجعون، إلى رحمة الله ناعي الزهراء ( عليها السلام ) السيد جاسم الطويرجاوي، اللقاء عند الحسين عليه السلام".

وتعزي وكالة انباء براثا صاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام بوفاة هذا السيد الجليل داعين الله سبحانه وتعالى ان بتغمده بواسع رحمته ويحشره مع الصديقين والشهداء وحسن اؤلئك رفيقا