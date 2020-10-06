انشودة يا حسين الك مشايه

التعليقات

Mohammad Kadhim Hassan : That is absolutely right ... الموضوع :

كيف تحول أبوعمار الى ياسر عرفات ..؟

اقسام شاكر ناصر : م/ تظلم اتوجه بهذا الالتماس اليكم وكلي أمل أن تتكرموا بالنظر إليه بعين الاعتبار ومساعدتي على حل ... الموضوع :

مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات

زيد مغير : الذي اعتقل السيد ابو القاسم الخوءي هو المجرم صابر الدوري حيث أخذه من النجف إلى بغداد ودخل ... الموضوع :

الاعلام البعثي ومحاربة السيد الخوئي

Ali esam : السلام عليكم اقدم لكم شكوى من اصحاب السيارات الاجرة لزخم الطريق وكثرة الحوادث بسب حجب الرؤية لسيارات ... الموضوع :

وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة

مهيمن : السلام عليكم زادكم الله سماحة السيد قوتاً وعطاءاً ، كلامكم عين الصواب والسداد دمتم بخير . ... الموضوع :

امريكا واستراتيجيتها العجيبة مع شباب العراق !!!

زيد مغير : شجاع انت اخي نبيل ونبيلة من أسمتك نبيل رحمها الله بجاه موسى الكاظم عليه الصلاة والسلام ... الموضوع :

" شنو لازم اصلك ايراني ؟ "

زيد مغير : لا أعرف كيف أصبح مصطفى الغريباوي. (الكاظمي) في يوم وليلة ولماذا أنكر اصله . واللي ينكر اصله ... الموضوع :

الزيارة بيد الكاظمي .. من هوان الدنيا .

عراقي : الف شكر وتقدير على نشركم هذه الحقائق اتمنى من جميع الشباب قراءة هذه الاخبار لكي يكون عندهم ... الموضوع :

هكذا يحتالون بإعلامهم .. لنكن أكثر حذراً

مها وليد : ياالله، بسم الله، كنت مع المشاركات تجربة جميلة 🕊️ اول مشاركة سلمت ورقه كتابة الخطبة ودرجتي 94 ... الموضوع :

إعلان أسماء الفائزات في المسابقة الدولية الخاصة بحفظ خطبة السيدة زينب(ع)