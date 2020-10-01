ممثل المرجع الديني الكبير السيد الحكيم (مد ظله) يتفقد المواكب الحسينية في مدينة الحلة وينقل سلام وتوجيهات المرجعية للقائمين على خدمة زوار الاربعين

تفقد ممثل سماحة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله الوارف)، السيد عز الدين الحكيم، المواكب الحسينية في مدينة الحلة، ونقل للقائمين على خدمة زورا سيد الشهداء (عليه السلام) في زيارة الاربعين سلام ودعاء المرجعية الدينية وتوجيهاتها المباركة،

كما قدم سماحة السيد عز الدين الحكيم شكره وتثمينه العاليين لما يقوم به اصحاب المواكب من خدمة للقاصدين لأداء زيارة الأربعين مشيا على الاقدام.

وقد أمَّ سماحته المؤمنين صلاة العشاءين جماعة في حسينية الامام الحسن كريم اهل البيت (عليهم السلام) في شارع الستين في مدينة الحلة.