علامات الشيعي الحقيقي...

كندي الزهيري||

الشيعي الحقيقي هو من جعل نفسه لله ، وعمل لله وسكوته وكلامه لله ، وغضبه ورضاه لله ، وكل فعل أو حركة تكون لله عز وجل.

من صفات الشيعي الحقيقي على لسان آل البيت( عليهم السلام ) هي؛

١_ توحيد الله ونفي التشبيه عنه وتنزيهه: ورد في حديث الإمام الرضا( عليه السلام ) أنه قال 《 من أقر بتوحيد الله، ونفى التشبيه عنه ونزهه عما لا يليق به...فهو مؤمن حقا، وهو من شيعتنا أهل البيت 》.

٢_ الإلتزام بالفرائض الدينية:《 شيعتنا أهل الورع والاجتهاد..القائمون بالليل، الصائمون بالنهار، يزكون أموالهم، ويحجون البيت، ويجتنبون كل حرام 》.

٣_ كثرة العبادة 《 عن الاصبغ ابن نباته، قال خرج الامام علي( عليه السلام ) ذات يوم ونحن مجتمعون، فقال: من أنتم وما اجتماعكم؟ فقلنا: قوم من شيعتك يا امير المؤمنين؟ فقال: ما لي لا أرى سيماء الشيعة عليكم؟ فقلنا وما سيماء الشيعة؟

فقال( عليه السلام ) صفر الوجوه من صلاة الليل...ذبل الشفاه من الصيام...عليهم غبرة الخاشعين 》..

٤_ كثرة الصلاة: عن الامام الباقر ( عليه السلام ) أنه قال :《يا أبا مقدام، إنما شيعة علي عليه السلام، الشاحبون الفاصلون، صلاتهم كثيرة ودعاؤهم كثير..》.

٥_ ينظر بنو الله: عن ابن أبي نجران، قال سمعت أبا الحسن( عليه السلام ) يقول: 《 شيعتنا ينظرون بنور الله، ويتقلبون في رحمة الله؛ ويفوزون بكرامة الله..》.

٦_ قارئ للقران الكريم ومكثر من تلاوته: قال الامام ابو جعفر الصادق( عليه السلام ) : يا جابر: 《يكتفي من أتخذ التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت: فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله واطاعه، وما كان يعرفون إلا بالتواضع، وتلاوة القرآن..》

٧_ من أهل الورع والتقوى: عن ابي الحسن( عليه السلام ) قال 《 شيعتنا اهل الإيمان والتقى، واهل الورع والتقوى 》.

٨_ من اهل الوفاء والأمانة: قال الامام الصادق( عليه السلام ) 《 شيعتنا اهل الورع والاجتهاد واهل الوفاء والأمانة 》 .

٩_ من أهل العفة: عن أبي عبد الله( عليه السلام ) قال:《 والله ما شيعة علي عليه السلام، إلا من هل بطنه وفرجه 》 .

١٠_ من قاطع المريبين: عن الصادق( عليه السلام ) أنه قال: 《 من جالس أهل الريب فهو مريب 》 .

١١_ المتقدم في قومه وأهله.. عن الإمام الباقر( عليه السلام ) وهو يتحدث عن علامات الشيعة:《 وكانوا أمناء عشائرهم في الأشياء 》 .

١٢_ من المتزينين بالإيمان والعمل الصالح: عن الصادق( عليه السلام ) قال:《 أن شيعتنا أهل البيت كانوا خيار من كانوا منهم، وأن كانفقيه كان منهم، وأن كان مؤذن كان منهم، وأن كان أمام كان منهم، وكذلك كونوا، حببونا إلى الناس وإلا تبغضونا اليهم 》 .

١٣_ من أهل الحلم والعفو: عن الصادق( عليه السلام ) 《 ان شيعة علي عليه السلام أهل رافه وعلم وحلم 》.

١٤_ من أهل التواد والتلاحم والمحبة: عن الباقر( عليه السلام) قال 《 إنما شيعة علي عليه السلام، المتباذلون في ولايتنا، المتحابون فى مودتنا، المتزاورون لإحياء أمرنا، ان غضبوا لم يظلموا، وان رضوا لم يسرفوا، بركة لمن جاوروا وسلم لمن خالطوا》 .

١٥_ لا يطمع ولا يفخر، عن الامام علي( عليه السلام ) 《 لا يطمع فيما ليس له، ولا يتكلم ليفخر على من سواه 》 .

١٦_ من أهل البر بالوالدين: عن الباقر( عليه السلام ) 《 فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله واطاعه، وما كان يعرفون إلا بالتواضع، وبر الوالدين 》.

١٧_ صفته التواضع: عن الباقر ( عليه السلام ) 《 ما كانوا يعرفون إلا بالتواضع 》.

١٨_ صادق القول والحديث..عن الباقر( عليه السلام ) : 《 ما كانوا يعرفون إلا بالتواضع.. وصدق الحديث 》.

١٩ _ يحب الفقراء والمساكين..عن الباقر( عليه السلام ) 《 التعهد للجيران من الفقر واهل المسكنة، والغارمين والأيتام 》 .

٢٠_ اعتدال في شخصيتة: عن الصادق (عليه السلام ) في وصف المؤمن 《 في الهزاهز وقور، وفي المكاره صبور، وفي الرخاء شكور، ولا يغتاب ولا يتكبر، ولا يقطع الرحم، وليس بواهن، ولا فظ ولا غليظ، ولا يحسد الناس، ولا يقتر، ولا يبذر، ولا يسرف...》.

٢١_ صفة الاندماج في المحيط الاجتماعي: قال ابى عبد الله( عليه السلام ) 《 عليكم بتقوى الله وصدقالحديث، واداء الامانة، وحسن الصحبة لمن صحبكم، وافشاء السلام واطعام الطعام، صلوا في مساجدهم، وعودوا مرضاهم واتبعوا جنائزهم 》 ...