الشيخ جلال الدين الصغير يقيم مجلسا بمناسبة شهادة الامام الحسن والسيد رقية بنت الامام الحسين عليهم السلام

قال الرسول الاعظم ص: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبداً

مستدرك الوسائل ١٠: ٣١٨.

دأبا على العادة في كل غرة شهر صفر يقام مجلس العزاء السنوي على الامام أبي عبد الله الحسين ع بالتزامن مع ذكرى وفاة السيدة رقية بنت الحسين عليهما السلام في ٥ صفر وكذا ذكرى شهادة الامام أبي محمد الحسن المجتبى عليه السلام في ٧ صفر وذلك ابتداءا من يوم السبت المصادف ١٩/ ٩ ولغاية عشرة أيام،

وسيرتقي المنبر سماحة الشيخ الخطيب احمد الربيعي وذلك في تمام الساعة الثامنة صباحاً في منزلنا في الجادرية مع مراعاة الضوابط الصحية والشرعية الخاصة بالوباء أعاذ الله أحباب الحسين ع من شره.

ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب