انطلاق مسيرة الاربعين من جنوب العراق.. وممثل المرجعية ينقل سلام ودعاء المرجع الكبير السيد الحكيم (مدّ ظله) ووصاياه؛ الحفاظ على الشعائر بالالتزام بالتوجيهات الصحية

تحت شعار (من البحر إلى النحر)، أقام اهالي مدينة الفاو وبالتعاون مع قسم الشعائر في مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مد ظله) مهرجانها السنوي تحت عنوان (مهرجان انطلاق مسيرة الأربعين الثامن) وذلك اليوم الخميس ٢٨ - المحرّم الحرام - ١٤٤٢هـ .

المهرجان أقيم في آخر نقطة في أقصى جنوب العراق في منطقة رأس البيشة التابعة لقضاء الفاو جنوب محافظة البصرة وقد حضره المئات من المؤمنين والزائرين المتوجهين نحو مرقد سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام في مدينة كربلاء المقدسة.

وقد بدأ المهرجان بكلمة ألقاها سماحة السيد عز الدين الحكيم نجل المرجع الديني الكبير آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم (مد ظله)، بعد السلام والدعاء للحضور ولشيعة أمير المؤمنين (عليه السلام)، ثم نقل سماحة السيد عز الدين الحكيم سلام ودعاء سيدنا سماحة المرجع الكبير السيد الحكيم( مد ظله)، متطرقاً الى ضرورة الحفاظ على الشعائر الحسينية، فكما ان مجالس عزاء في محرم الحرام هذا العام كانت المثال الجميل والاعلى بالانضباط والالتزام بالتوجيهات الصحية حتى انها اصبحت مضرب الأمثال، كذلك لابد لمواكبنا والاحبة ممن يسيرون الى سيد الشهداء (عليه السلام) من الالتزام بالتوجيهات الصحية.

هذا وقد اثنى سماحة السيد الحكيم (دام توفيقه) على اهالي قضاء الفاو الذين يبذلون الجهود المشكورة في سبيل خدمة الزائرين واعلان الوفاء لسيد الشهداء (عليه السلام).

وختم كلمته بالدعاء بالتوفيق والسداد للمؤمنين والمؤمنات، ثم بدأت الفعاليات الشعرية لنخبة من شعراء العراق، واختتم المهرجان برفع راية الايذان ببدء انطلاق المسيرة المليونية نحو مدينة سيد الشهداء الإمام الحسين (عليه السلام) كربلاء المقدسة.