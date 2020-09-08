وفاة السيد نور الدين الحكيم بعد صراع طويل مع المرض

توفي السيد نور الدين الحكيم بعد معاناة طويلة مع مرض عضال.

والسيد نور الدين الحكيم هو نجل آية الله الفقيد السيد عبد الرزاق الحكيم، وعانى من المرض لفترة طويلة ابتلي به في سجون النظام المقبور حيث أمضى فيها مع والده وأخيه وباقي اسرته من السادة آل الحكيم أكثر من ثماني سنوات.

وأستمرت معاناة السيد الراحل مع مرضه بعد ذلك قرابة 30 عاماً صابرا محتسبا مقتديا بأجداده الطاهرين عليهم السلام.

والسيد نور الدين الحكيم هو ابن شقيق المرجع الديني الكبير آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم.

هذا وقد وري الثرى في مقبرة السادة الطلبة من آل الحكيم في جانب المسجد الهندي بالنجف الأشرف.