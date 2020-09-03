📌كن مع الله ترى الله معك...

محمد صادق الحسيني||

حزب الولاية .. المجوس .. عملاء ايران .. الحزب الشمولي .. ميليشيا حزب السلاح .. ميليشيا حزب اللات .. القمصان السود .. المربعات الامنية .. الدويلة داخل الدولة .. المحكمة الدولية .. القتال خدمة للمشروع النووي الايراني .. السخرية من النصر الالهي .. قرار الحرب والسلم .. الاتهام بتعطيل المؤسسات .. سياسة سحب الذرائع .. استصدار القرارات الدولية .. المطالبة بترسيم الحدود ونشر قوات دولية .. قتل الشعب السوري .. ارسال شاب من حزب الله لتشييع مصر وقلب النظام والادعاء على السيد .. محاولة قلب نظام الحكم في الكويت .. كل هذه الاتهامات تم استخدامها وكل هذا الكلام قيل ..

واستمر زمن الانتصارات وازددنا عزما وقوة بإذن الله وتوفيق الله

فيصل قاسم .. عقاب صقر .. مرسيل غانم.. مي شدياق .. باسم السبع .. محمد سلام .. جبران تويني .. علي حمادي .. مروان حمادي .. وليد جنبلاط .. بهاء الحريري .. نايلة معوض .. ميشال معوض .. ( بلا زغرة ) كارلوس ادي ونديم الجميل .. دوري شمعون .. سمير فرنجية .. الطفل المعجزة سامي الجميل .. خالد ضاهر .. القاتل سمير جعجع .. احمد فتفت .. مصطفى علوش .. نديم قطيش .. بلال دقماق .. فؤادالسنيورة ..الشيخ الجوزو .. الشيخ الاسير .. الشيخ العرعور .. فارس سعيد .. اشرف ريفي .. معين المرعبي .. محمد كبارة .. النجم المعجزة محمد عبد الحميد بيضون .. الضاحك عمار حوري .. عمامات رخيصة شيعية بيضاء وسوداء .. بومبيو.. شينكر.. فيلتمان .. رايس .. افيخاي ادرعي .. وجيش جرار من صيصان السياسة والاعلام والصحف الالكترونية .. كل هؤلاء لطالما خطبوا وسبوا وشتموا وانتفخت اوداجهم وهددوا بالويل والثبور وعظائم الامور واستمر زمن الانتصارات وازددنا عزما وقوة بإذن الله وتوفيق الله .

المستقبل .. والنهار .. وام تي في.. ونيو تي في.. .. والعربية .. والعبرية .. والجزيرة .. والشرق الاوسط .. والجنوبية .. والحياة .. وعكاظ .. وال بي سي .. والشراع .. والتلفزيون .. والراديو .. والفايس بوك .. والجرايد .. والمجلات .. وبالعربي .. وبالاجنبي .. وبالتركي .. وبالعبري .. كلو اشتغل وحطو اموال الله مما رصدته الادارة الاميركية لتشويه الصورة لحزب ال....

واستمر زمن الانتصارات وازددنا عزما وقوة بإذن الله وتوفيق الله .

طيب .. شو بعد بيخطر ببالكم اتهامات جيبوها ..

وشو بيطلع معكم حكايا ألفوها ..

وشو عندكم فلاسفة وفطاحل بعد مش خالصة مدتها شغلوها ..

وكل وسائلكم الاعلامية يلي بعد ما شبعت شبعوها ..

ستبقى سبابة السيد تثير جنونكم ..

وستبقى ابتسامته تنغص عيشكم ..

استنسخوا الشمر والحجاج وابو هريرة وهند ومعاوية ويزيد .. وكيدوا كيدكم واسعوا سعيكم فوالله لن تمحو ذكرنا ولن تميتوا وحينا ..

وسيستمر زمن الانتصارات وذاك وعد الهي طالما نحن مع الحق فلن يتخلى الحق عنا..فسيدور معنا كيفما اتجهنا. في لبنان في سوريا في اليمن في ايران.

وسنبقى شوكة تنغص عيش كل عدو حاقد رخيص....!