أنبكيك ياحسين..أم نشكو إليك؟!

احترام المُشرّف||

وفي محرم الحرام استحل الدم الحرام وفي محرم الحرام ذبح آل بيت محمد المحمود عليه وعلى آله افضل الصلاة والسلام

وفي كربلاء كان هناك الكرب والبلاء

وفي كربلاء ذبح الطفل الرضيع وسالت دماء الأطهار من العترة النبوية ومن ولاهم من من يعرفون قدر محمد وآل بيت محمد وفي محرم الحرام استشهد سبط خاتم الأنبياء وسبيت بنات خير الأصفياء وضجت الأرض لمصابهم وبكت السماء واضطربت أمواج البحار وتزعزعت الجبال واكفهر وجه الزمان لمصاب سيدة النساء

ويقولون كفاكم ولولة وعزاءوهل إلا للحسين يصح العزاء ويطول البكاء حسين منا ونحن من حسين

وهل كامصاب الحسين مصاب وهل كاثكل الزهراء ثكل وهل يوجد على وجه الأرض بعد النبي والوصي من هو أفضل من الحسين حسين ابن خير عباد الله كلهم حسين التقي النقي الطاهر العلم

حسين من أبا الظلم ورفع راية الحق في وجه الباطل

نبكيك ياحسين وحق لنا البكاء نبكيك وان طال الزمان على مصابك نبكيك ولا شأن لنا بمن ران على قلوبهم ولم يعرفو ما معني الحسين ومن هو الحسين

نبكيك يا حسين لأننا منك ونشكو إليك لأنك منا نشكو إليك ونقول أن كربلاء لم تعد فقط في العراق ففي كل وطن رفع كلمة الحق هناك كربلاء وفي كل بيت هناك الرضيع الذي نحر وفي كل أرض أبت الضيم استشهد الرجال وسبيت النساء وما فعله يزيد وزبانيته بالحسين والعقيلة الطاهرة يفعله يزيد العصر وزبانيته بمن اعلنوا بمحبة الحسين وولائهم لٱ آل بيت النبي

حسين ياسبط النبي لقد هتكت الحرمات كما هتكت حرماتكم حسين ياأبن الزهراء البتول لقد غدرو وخانو من أعلن حبك وولائه لك كم غدرو بك وخانوك وقالوا قلوبنا معك وسيوفنا عليك حسين ياأبن شهيد المحراب دمائنا قد استبيحت كما استبيح دمك الطاهر ودم ابيك الوصي

حسين ياشهيد كربلاء نبكيك ونشكو إليك ونجدد لك العهد ونقول لك نحن كما أنت ونحن على عهدك ماضون في دربك سائرون ولن تمح ذكراك ما بقينا وبقي أبنائنا من بعدنا حتى نرد معك وفي ركبك المبارك حوض جدك المصطفى

حسين نحن من قد شهد الزمان لنابأنا الهائمون المتيمون في عشق محمد وآل بيت محمد نحن من قال فينا سيد الانام عليه وعلى آله افضل الصلاة وازكى السلام

(إني لاجد نفس الرحمن من قبل اليمن)

ومن اليمن كنا ومازلنا نتنفس عشقك ياحسين وعشق أمك وأبيك وأختك وأخيك

ونحن من بلد يتوارثون عشقكم جيل بعد جيل مقسمين على أنفسنا ولائكم متوارثين ذلك من الأباء والاجدادإلى الابناء والأحفاد ولايثنينا عن محبتكم شئ فأنتم سفينة النجاة لنا ولمن أراد النجاة وأنتم باب حطة لمن دخله وكما مضيتم على عهدكم مع الله ياحسين. سنمضى على عهدنا معكم

ياآل بيت رسول الله محبكم فرض من في القران أنزله يكفيكم من عظيم القدر أنكم من لم يصلي عليكم لاصلاة ڵـهٍ

اللهم صًلّيےّ وسلم على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها

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