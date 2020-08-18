الصفحة الإسلامية

وفاة مستشار اية الله العظمى السيد علي الخامنئي لشؤون العالم الاسلامي


توفي رئيس المجلس الأعلى لمجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية الإيراني، ومستشار قائد الثورة الإسلامية في شؤون العالم الاسلامي، آية الله محمد علي تسخيري عن عمر ناهز الـ76 عاما.

وشغل آية الله الشيخ تسخيري منصب الأمين العام لجمعية التقريب لسنوات عديدة، وبسبب قدرته العلمية وإلمامه باللغتين العربية والإنجليزية، اتخذ تدابير فعالة في مجال وحدة العالم الإسلامي.

كما كان لفترة نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، حيث استقال بسبب مواقف رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين سابقا يوسف القرضاوي.

 

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