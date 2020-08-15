 كربلاء العطاء  

محمد الكعبي||

الحسين طاقة ايجابية للنفوس الضائعة وروح معطاءة للأرواح التائهة، و زهرة في بستان الحياة المظلمة القاسية بكل ما فيها من ارهاصات ونكبات ومطبات , تشم منها عطر الوفاء والامل والمستقبل، كل شيء في دنيا الحسين جميل شفاف رقيق برقّة روح قائدها وبانيها.

عطاء الحسين مشعل نور نقتبس منه شعاع الانتماء إلى رسالة خالدة غايتها أن تبني الانسان وتجرده من كل انواع العبودية وتخلع منه جميع الوان الذل والهوان، انها كربلاء بكل ما فيها من دماء فهي حياة وكل ما فيها من رقاب مقطوعة لكنها قطعت رقاب جميع ظلّام التاريخ وكل اعناق الجبابرة ووضعتهم تحت سنابك خيل الحسين × كربلاء صغّرت كل الفراعنة وكشفت زيف التأريخ وأزاحت قناع الخداع والدين الملون بلون الاموال المسروقة وانتصرت للأرواح المعذبة والاجساد العارية على صحرائها، رُفِعَ رأس الحسين برمح لكنه رفع الدنيا بكلمته التي نطقها وراح ضحيتها . إنّها (كلا) كلا لكل هوان واحتقار وخداع وانحراف وتحايل وتبديل ,كلا لكل الاحزاب وكياناتها وتزويرها وفسادها.

كربلاء لا تقاس لأنها الوجود بكل معانيه ومعطياته ,كربلاء بحر زاخر بالفداء وبحر متلاطم الامواج يُغرِق كل سفن الظلال ويسحق جميع الشياطين المتخفية بلباس التقوى.

قدّم الامام الحسين(×) روحه لمذبح الحرية لنسلم من الهوان ونكون أحرار في دنيا العبودية، أراد بمنحره ان نعيش الطاقة والحيوية والانتماء ، نطلب العلم ونحاول ان نبني بثورته وطن يجمعنا لا يفرقنا يحترمنا ويعطينا من خير ارضه، ذلك الوطن الذي قتله الغرباء وهجّرَ ابنائه الاقزام.

ثورة الحسين× بناء مستشفى يداوي الفقراء وبيت يأوي المساكين، الحسين مسجد يعبد فيه الله لا احزاب فيه ولا تيارات ولا قادة متلونة كل يوم في شكل وثوب، كربلاء أرض لكل بذور الخير , تكبر وتنمو وتعطي ثمارها للعطاشا الذين اضماهم الحر والجوع والقهر في زنازين الطغاة ، محرم ليس دموع للفاسدين يذرفونها قبل الانتخابات ويمسحونها بعدها، محرم يعني عطاء وفناء بين العاشق والمعشوق لا يمكن ان يحتال العاشق على معشوقه ولا يغشه ولا يبيعه في سوق النخاسة، كربلاء حب و الحب هو الانتماء والامتزاج بين روحين في هدف واحد هو الخلود في سجل كربلاء .

لا مكان للمحتال والمزور في كربلاء, ليس هناك خيارات ولا وقت, فإنها ساعة وتنقضي معركة الوجود أما حسين أما يزيد , لابد من الاختيار لا يمكن ان تقف في الوسط، فالجبهة محددة والساحة مرسومة ومخططة والدخول فيها حتمي ولكن الخيار لك في أي جهة تكون .