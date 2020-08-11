الصفحة الإسلامية

الولاية هي المائدة والنعمة المنزلة للإمة.  


✍🏽 هشام عبد القادر ||

 

الولاية نعمة كاملة تامة وحدت الأمة من والى الله ورسوله والذين أمنوا دخل حصن الولاية وليس بالحسب والنسب لإن الله عدل لم يظلم احد جعل الولاية اساس العدل للآمة كافة ورحمة العالمين وعندما يقول سيدنا محمد الله مولاي و انا اولى بالمؤمنين من أنفسهم من كنت مولاه فهذا علي مولاه حصر ان الولاية رحمة للنفس بعين رسول الله اولى بنا من انفسنا ورعايتها اللهم من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه اي من والاه فهو منه يكون ابيض اسود عربي اعجمي باي ارض وباي لون فهنى لم يكن الظلم لأحد ليس بالأنساب بل بالولى فهي الحاكمة الفاصلة بين الحق والباطل الفاطمة من النار الشافعة من دخل فيها أمن العذاب ونحن من قبل وصفنا محن شيعة بسم الله الرحمن الرحيم واليوم نقول نحن شيعة الولاية .. انصارها مثلما اوحى الله للحواريين أن يؤمنوا بالله وبرسوله كذالك حواري الأمة شيعة علي عليه السلام وعيد حواري عيسى عليه السلام عيد نزل المائدة لأولهم وأخرهم ونحن عيدنا الولاية عيد الله الأكبر . ويوم الولاية هو يوم العهد المعهود بالسماء ويوم الميثاق المأخوذ بالأرض ويوم الجمع المشهود المسؤل عنه الأمة كافة .

يوم تنصيب الإمام علي عليه السلام وصي رسول الله سيدنا محمد صلواة الله عليه واله

ويوم تنصيب يوشع بن نون وصي موسى عليه السلام وشمعون الصفاء وصي عيسى عليه السلام واصف بن برخيا وصي سليمان عليه السلام .

وهناك ثلاث ايات توضح قوة ومعاني الولاية كيف تمت بأمر الله لأن بداية التكوين الجعل من الله وليس من البشر إني جاعل في الأرض خليفة .

وليس اختيار بشر بل من الله .

اية البلاغ رقم 67 سورة المائدة

كمال الدين 3 سورة المائدة

اية الولاية رقم 55 المائدة

اجمالي ارقامها 125

ايضا ترتيب سورة المائدة رقم 5

وعدد اياتها 120

يساوي 125.

 

العدد المضروب 5×5=

25

×5=

125

×5=

625

الخمسة ما لانهاية سرها ها

والسر المستودع فيها حجة الله البالغة . نور العقول الى الأبد

علم النقل الا دليل وبرهان في النقل واقوى الحجة البرهان العقلي والقلب والفطرة نورها من الله ورسوله والمؤمنين الذين ولايتهم ولاية الله ورسوله من والاهم فهو منهم .

والعين المشاهدة للحقيقة ابواب الوصول لمرضاة الله هم سيدنا محمد وال سيدنا محمد صلواة الله عليهم وسلامه التام الدائم

والحمد لله رب العالمين

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الولاية هي المائدة والنعمة المنزلة للإمة.  
قائمة آيات ذات صلة بالإمام المهدي (عج) ،الجزء الثاني
آيات ذات صلة بالإمام المهدي (عج) الجزء الأول...
الشعائر الحسينية..صرخة في وجه الباطل
جائحة كورونا و دروسٌ من عاشوراء  
الشيخ جلال الدين الصغير يهنيء بعيد الغدير الاغر
هل نحن جادون في بيعة الغدير؟ قبل أن تجيب تذكر أن كل الذين غدروا بالغدير ومشروعه وقادته كانوا ممن احتفى بالغدير قبل ذلك!!
البعد الاستراتيجي في حادثة الغدير 
الخصمان في بدر والطف ويوم الظهور والمحشر  
حياتي مع المنبر الحسيني المحطة الثانية في جامع السهلاني
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الإسلامية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1388.89
الجنيه المصري 74.46
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
زيد مغير : نفهم من هذا الموضوع أن هناك نية لتبرية المجرم الذي باع الموصل اثيل النجيفي . العيساوي امس ...
الموضوع :
الداخلية: إطلاق سراح مهدي الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية
عبد الله : مع الاسف يا شيخ حينما قرأت بداية المقال لفت نظري جراتك على قول كلمة الحق بوجه المرأة ...
الموضوع :
دور المراة في تزييف الحجاب الشرعي
المهدي : المقال جميل سلم يراعي أيها الفاضل حتى الحيوان يعلمنا الحكمة نأخذ منه العبرة ...
الموضوع :
البقرة العطشى  
Nacem : الموضوع وعن علاقة الثورة الاسلامية في ايران مما اثار المجرم فأمر جلاوزته بتعذيب السيد الشهيد تعذيباً قاسياً ...
الموضوع :
من هي  الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى؟!
أمير الخياط : الحمد لله الذي اكحل عيوننا بالنظر إلى إعدام الطاغية اللعين صدام وأعوانه ...
الموضوع :
حقيقة رسالة آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلی صدام!
هادي محمد حسبن : يبدو من المقطع والتوضيح الرسمي عدة أمور.. منها. من يسمح له بدخول السيارات إلى المدرج وقرب الطائرة.. ...
الموضوع :
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"
مازن : معالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ملحوظة جنابك الكريم يعلم بان القوانين والانظمة الادارية الخاصة بالجان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : سألوا المرحوم المقدم ق خ وفي العميدي الذي اعدمه المجرم عدنان خير الله بأمر من الجبان صدام ...
الموضوع :
لمن لا يعرف سلطان هاشم.. وبط.. ولاته  
أبو علي : االشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قتلا بواسطة طائرة مسيرة إنطلقت من القاعدة الأمريكية في قطر وبعد ...
الموضوع :
ايران: الانتقام المؤلم للشهيد قاسم سليماني ورفاقه لم ينته بعد
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
فيسبوك