الولاية هي المائدة والنعمة المنزلة للإمة.  

✍🏽 هشام عبد القادر ||

الولاية نعمة كاملة تامة وحدت الأمة من والى الله ورسوله والذين أمنوا دخل حصن الولاية وليس بالحسب والنسب لإن الله عدل لم يظلم احد جعل الولاية اساس العدل للآمة كافة ورحمة العالمين وعندما يقول سيدنا محمد الله مولاي و انا اولى بالمؤمنين من أنفسهم من كنت مولاه فهذا علي مولاه حصر ان الولاية رحمة للنفس بعين رسول الله اولى بنا من انفسنا ورعايتها اللهم من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه اي من والاه فهو منه يكون ابيض اسود عربي اعجمي باي ارض وباي لون فهنى لم يكن الظلم لأحد ليس بالأنساب بل بالولى فهي الحاكمة الفاصلة بين الحق والباطل الفاطمة من النار الشافعة من دخل فيها أمن العذاب ونحن من قبل وصفنا محن شيعة بسم الله الرحمن الرحيم واليوم نقول نحن شيعة الولاية .. انصارها مثلما اوحى الله للحواريين أن يؤمنوا بالله وبرسوله كذالك حواري الأمة شيعة علي عليه السلام وعيد حواري عيسى عليه السلام عيد نزل المائدة لأولهم وأخرهم ونحن عيدنا الولاية عيد الله الأكبر . ويوم الولاية هو يوم العهد المعهود بالسماء ويوم الميثاق المأخوذ بالأرض ويوم الجمع المشهود المسؤل عنه الأمة كافة .

يوم تنصيب الإمام علي عليه السلام وصي رسول الله سيدنا محمد صلواة الله عليه واله

ويوم تنصيب يوشع بن نون وصي موسى عليه السلام وشمعون الصفاء وصي عيسى عليه السلام واصف بن برخيا وصي سليمان عليه السلام .

وهناك ثلاث ايات توضح قوة ومعاني الولاية كيف تمت بأمر الله لأن بداية التكوين الجعل من الله وليس من البشر إني جاعل في الأرض خليفة .

وليس اختيار بشر بل من الله .

اية البلاغ رقم 67 سورة المائدة

كمال الدين 3 سورة المائدة

اية الولاية رقم 55 المائدة

اجمالي ارقامها 125

ايضا ترتيب سورة المائدة رقم 5

وعدد اياتها 120

يساوي 125.

العدد المضروب 5×5=

25

×5=

125

×5=

625

الخمسة ما لانهاية سرها ها

والسر المستودع فيها حجة الله البالغة . نور العقول الى الأبد

علم النقل الا دليل وبرهان في النقل واقوى الحجة البرهان العقلي والقلب والفطرة نورها من الله ورسوله والمؤمنين الذين ولايتهم ولاية الله ورسوله من والاهم فهو منهم .

والعين المشاهدة للحقيقة ابواب الوصول لمرضاة الله هم سيدنا محمد وال سيدنا محمد صلواة الله عليهم وسلامه التام الدائم

والحمد لله رب العالمين