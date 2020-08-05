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الصفحة الإسلامية

* عيد_الغدير* يوم_الولاية


✍حميد عبد القادر عنتر ||

 

قال الله سبحانه وتعالى : ( يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِين )َ

إن الأمة أحوج ما تكون إلى ثقافة صحيحة بكل ما تعنيه الكلمة ، ثقافة "حديث الغدير" ، ثقافة "حديث الولاية" ؛ "أيها الناس إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين أولى بهم من أنفسهم فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه ، اللهم والِ من والاه ، وعادِ من عاداه ، وانصر من نصره ، واخذل من خذله"

إن هذا الحديث الغدير من اصح الاحاديث رواة كل الصحاح والاسانيد متواتر عند كل الفرق الاسلاميه

اي امة توالي الامام علي عليه السلام لايمكن ان تهزم

انحرفت الامه عندما ابتعدت عن خط الثقلين

عيد الولاية عيد غدير خم 

تنصيب الامام علي عليه السلام خليفة الامة من بعد الرسول الاعظم

في يوم الثامن عشر من ذي الحجة سوف تطل علينا مناسبة عظيمة جدا على،قلوبنا وقلوب كل المسلمين والمجتمع الاسلامي وشيعة اهل البيت عليهم السلام ذكرى عيد الولاية عيد الغدير الاغر تنصيب الامام علي عليه السلام خليفة الامة من بعد الرسول الاعظم وعيد الولاية عيد كمال الدين وتمام النعمة. 

في اخر حجة الوداع للرسول الاعظم قبل ان ينتقل الي جوار ربة وقف في منطقة اسمها غدير خم بين مكة والمدينة والقاء خطبة على جميع الحجاج من جميع اقطار الارض وقال الست اولى بالمؤمنيين من انفسهم قالو بلاء يا رسول الله قال الست الولى بكم من انفسكم قالوا بلا قال الله مولاي وانا  اولى بالمؤمنين من أنفسهم   اللهم من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاده واخذل من خذله  وانصر من نصرة. اللهم ادر الحق مع علي حيثما دارهذا اخي ووصيي وخليفتي من بعدي قال الشيخان بخا بخ يا ابن ابي طالب اصبحت ولي كل مؤمن ومؤمنه بارك له الشيخيين شهد هذا التنصيب الالهي مائة الف صحابي 

فكانت المسافة بين الغدر والغدير سبعين يوم فقط انقلب على وصية الرسول الاعظم وخالفو وصية الرسول في سقيفة بني ساعدة بعد ان انتقل الرسول الاعظم الي جوار ربة  فكان اول انحراف فكري هو في سقيفة بني ساعدة ثم تدرج الانحراف الي يومنا هذا  قاد هذا الانحراف تيار السقيفة  وسبب انحراف الامة هو الابتعاد عن خط الثقلين كتاب الله وعترته اهل بيته عليهم السلام

قال الرسول الاعظم تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلو بعدي ابدا كتاب الله وعترتي اهل بيت  لن يفترقا حتى يرد عليا الحوض فانظروا كيف تخلفوني بهما وسبب ما تعاني منه الامه من تفرق وتمزيق واختلاف وصراع هو عدم التمسك بالثقلين كتاب الله وعترته اهل بيته عليهم السلام

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