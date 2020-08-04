المستندات القرآنية للإمام الحسين (ع) ...  

د.مسعود ناجي إدريس ||

استشهد الإمام الحسين (ع) من آيات القرآن الكريم سبب انتفاضته من فترة رفض الولاء ليزيد إلى ملحمة يوم عاشوراء في المواقف والمشاهد المختلفة للناس ، سواء كانوا أصدقائه أم أعدائه . سوف نذكر هذه الشواهد بترتيبها الزمني.

١. الاستناد بآیة الاسترجاع

عندما أعلن وليد بن عتبة وفاة معاوية للإمام ، تلا الإمام آية الاسترجاع. وأيضاً ، عندما نصح مروان بن حكم الإمام بالبيعة ليزيد ، قرأ الإمام هذه الآية. تلا الإمام هذه الآية عدة مرات في رحلته إلى كربلاء. عند سماع خبر استشهاد مسلم بن عقيل وهاني بن عروة. عند الاستيقاظ من النوم وعند مغادرة خيمة بني مقاتل.

(انا لله ) الاعتراف بالعبودية و (انا الیه راجعون ) اعتراف البعث والقيامة. آية الاسترجاع هي ارقى درس في التوحيد والإيمان بالقيامة.

المؤمن في هذه الآية لا يتخلى عن نفسه ، يعتبر نفسه معتمداً على الله وله هدف في الحياة.

الأثر التربوي لهذين الاعترافين هو أن الإنسان لا يعتبر نفسه المالك على الإطلاق. لا يعاني من خسائر ويصبر دائمًا. إن الإيمان بهذين الاعترافين يجعل المرء خاضعاً وراضياً. ذكر أولياء الله دائمًا آية الاسترجاع في الأوقات الصعبة.

يقول رسول الله (ص): هناك أربع صفات إذا كانت في أي شخص ، سوف يشملهم نور الله الأعظم ، أحدها (إذا اصابته مصیبة قال إنا لله و أنا إليه راجعون ) إن ذكر الإمام الحسين (ع) لهذه الآية في المواقف والأزمات الصعبة هو علامة على تقوى الإمام وثقته القوية بالله.

٢. الاستشهاد بآیة التطهیر

بعد تهديد مروان للإمام الحسين (ع) والإصرار على بيعة يزيد ، قال الإمام (ع): ویلك یا مروان الیك عني فانك رجس و انا اهل بیت الطهارة الذین انزل الله عزوجل علی نبیه محمد (ص) فقال «انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا»

تم الكشف عن آية التطهير إلى جانب سبع آيات موجهة لزوجات رسول الله. بعد حوالي عشرين ضميرا من الجمع الأنثوي ، كان خطاب هذه الآية بصيغة الجمع المذكر ، والذي يبدأ (بالمفيد الحصر). الإرادة الإلهية هي الإرادة التكوينية ، وليست إرادة تشريعية ، والأمثلة الحصرية لآيات رسول الله منحصرة بعلي وفاطمة والحسن (ع) والحسين (ع). وقد وصل أكثر من سبعين رواية مؤكدة لهذا التفسير في كتب السنة وغير منحصرة فقط في كتب الشيعة.

على أساس هذه الآية ، يعبر الإمام الحسين (ع) عن موقفه أمام الأمويين ، وهو في الواقع معيار الحق والباطل. معنى كلام الإمام أن حكومة أهل الرجس وبيعتهم باطل وحرام. وعلى العكس ، إن اتباع أهل الحق إلزامي وواجب على الجميع. استشهد الإمام سجاد (ع) على هذه الآية عندما واجهة الرجل العجوز من الشام.

٣. الاستناد بالآیة «خائفا یترّقب »

غادر الإمام المدينة المنورة مع أهله وأصحابه ليلة الأحد ٢٨ رجب سنة ٦٠ هـ ، وهو يقرأ هذه الآية:«فخرج منها خائفا یترقّب قال رب نجني من القوم الظالمین » فخرج موسى من مدينة فرعون خائفًا ينتظر الطلب أن يدركه فيأخذه، فدعا الله أن ينقذه من القوم الظالمين: (رب نجني من القوم الظالمین ).

الاستشهاد بهذه الآية من قبل الإمام يرسم خط فكر الإمام. وهو خط الأنبياء الإلهيين. مواجهة الإمام مع يزيد مماثلة بمواجهة موسى الكليم مع فرعون. يعتبر الإمام حركته و هجرة مثل حركة و هجرة موسوى ومواجهته مع اليزيديين مثل مواجهة موسى مع الفكر الفرعوني. في الحقيقة ، رسالة هذه الآية هي: المواجهة بين موسى وفرعون لا تقتصر على ذلك الزمن، عبر التاريخ ، ظهر فراعنة الزمان دائمًا في اشكال مختلفة وحاولوا خلق عقبات لأولياء الله. قام أتباع الحق بواجبهم دائمًا وقاوموا الفراعنة.

٤. الاستناد بالآیة «لمّا توجّه »

عندما وصل الإمام (ع) إلى مكة ، تلا هذه الآية الشريفة:«وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ». ولما قصد موسى بلاد "مدين" وخرج من سلطان فرعون قال: عسى ربي أن يرشدني خير طريق إلى "مدين".

هذه أول هجرة للنبي موسى (عليه السلام) هربا من الظلم والكفر. كما دخل الإمام الحسين (ع) مدينة مكة ، ملاذ الله الآمن ، بعون الله تعالى وتلا هذه الآية.

٥. الاستناد بالآیة «لن یصیبَنا»

عندما غادر الإمام (ع) من بطن رامة ، التقى عبد الله بن مطيع ، الذي كان قادماً من العراق ، بالإمام (ع).

وسأله: «فداك أمي و أبي ما الذي جعلك تخرج من حرم جدك » قال الإمام (ع) : هل الكوفة قاموا بدعوتي. ابن مطیع أصر وقال أقسم عليك بالله لا تذهب إلى الكوفة! ، بالتأكيد سوف يقتلونك. في هذه الأثناء تلا الإمام (ع) هذه الآية : «لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا».

هذه الآية هي استمرار لآيات معركة تبوك. قال المنافقون: إذا جئنا إلى تبوك فقد نرى فتيات الرومان ونذنب. قال الله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أخبرهم أنه لن يحدث إلا ما أمر الله به.

كتب العلامة الطباطبائي: «الوصاية والسيطرة والسلطة على شؤوننا هي فقط في يد الله ، وهذه السلطة ليست في أيدينا ، ولا في أيدي غيرنا ، ولكن ؛ الحقيقة بيد الله وحده ، وقد حدد الله المصير الحقيقي للخير والشر للجميع ، وعندما نعرف ذلك ، فلماذا لا نطيع أوامره ونحاول إحياء وصيته ونجاهد في سبيل الله. كما أن الله يفي بمشيئته ويجلب لنا ما يشاء من الخير أو الشر».

معنى هذه الآية التي استشهد بها الإمام الحسين عليه السلام. نحن مسؤولون عن المهمة ، ولسنا ضامنين النتيجة. نحن نجاهد ، نحاول أن نفعل ما ندركه ونمييز بين الطاعة والمعصية. نعمل ، لكن القدر بيد الله ، والله لا يريد شيئًا سيئًا لعباده ، وهذا هو معنى التوكل.

كما استشهد الإمام السجاد (ع) بالآية نفسها ضد يزيد الملعون. بالاعتماد على هذه الآية ، يقول الإمام (ع): أَيًّا كان النصر أو الاستشهاد يرضينا ، فإننا لا نؤمن بالقدر السابق ، ولكن عندما ندرك أنه واجب ديني ومطابق للعقل ، فإننا نفعل ذلك ولا نخشى من شيء.

٦. الاستشهاد بالآیة «فمن نکث »

الإمام الحسين (ع) التقى بالحر في منطقة «البیضة» . ألقى الإمام (ع) خطابا أمام أصحاب الحر وفي جزء من خطابه قال:«فانا الحسین بن علي و ابن فاطمة بنت رسول الله نفسي مع انفسکم و اهلي مع اهلیکم فلکم فيَّ اسوة».

ثم دعاهم إلى أن يكونوا أمناء للعهد والولاء. تحدث عن رسائل الكوفيين وقرأ هذه الآية في النهاية:«فمن نکث فإنما ینکث علی نفسه».

نکث يعني كسر وانكار العهد. في هذه الآية ، يعني أيضًا كسر العهد. وانزل على اصحاب الجمل لأنهم كسروا ولاءهم.

نزلت هذه الآية في بيعة رضوان. و من تعهد بالولاء لرسول الله (ص) في صلح الحديبية تحت الشجرة إلى حد الاستشهاد وعدم الفرار. نزلت هذه الآية لمن يكسر بيعته ويقول: «فإنما ینکث علی نفسه ».

إن استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) بهذه الآية يؤدي إلى الطريقة التي اختارها في مواجهة الأمويين ، بنفس الطريقة التي اختارها الرسول الكريم (صلى الله عليه واله وسلم) في مواجهة المشركين ، والولاء للنبي الكريم (صلى الله عليه واله وسلم) هو الولاء لله الولاء للإمام الحسين (ع) هو أيضا الولاء لله.

فكما أن كسر البيعة مع النبي أمر قبيح ومثير للاشمئزاز ، فإن خرق العهد مع ابنه أمر مقزز ومذموم.

نقض البيعة مع الإمام الحسين (ع) هو نقض العهد مع الله وتدمير الإيمان. ومن الصفات التي أثنى عليها الإمام الحسين (ع) في أصحابه ليلة عاشوراء هو الوفاء بالعهد.

«اني لا اعلم اصحابا أوفی منکم ».

ساد الوفاء في حياة رفاق وشهداء كربلاء ، بحيث يرفض أبو فضل العباس شرب الماء من الشريعة ، ولا يتذكر عطش الإمام الحسين (ع).

أشاد الإمام صادق (ع) بعمه أبو الفضل العباس (ع) في كتاب الزيارة بالوصف التالي:«اشهد لکم بالتسلیم و التصدیق و الوفاء و النصیحة لخلف النبي».

سئل علي بن الحسین (ع) عن جمیع شرائع الدین فقال قول الحق و الحکم بالعدل و الوفا بالعهد.

٧. الاستناد بالآیة «ما کنت متخذَ المضلین »

يروي المغفور له الشيخ صدوق أنه عندما وصل الإمام الحسين (ع) إلى خيمة بني مقاتل ، كانت هناك خيمة لرجل يدعى عبيد الله حر الجعفي.دعاه الإمام (ع) لمرافقته وقال: لقد ارتكبت الكثير من الذنوب ، هل تريد أن تفعل شيئًا لتزيل خطاياك؟

قال: كيف؟ قال الإمام (ع): بنصرة ابن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم.قال: سأعطيك سيفي وحصاني ، لكن اعفني من ذلك.قال الامام (ع) : «اذا بخلت علینا بنفسك فلا حاجة لنا بمالك». بعدها تلا الامام (ع) هذه الآیة: «و ما کنت متّخذ المضلین عضدا».

تأتي هذه الآية بعد الآيات المتعلقة بتمرد وعصيان إبليس من السجود لآدم. ويتابع قائلاً: لم يشاهد الشياطين ونسله عندما خلق الله السماوات والأرض ابدا ، ولا يجب ان يطلب المساعدة من الضالين. تشير هذه الآية إلى توحيد الأعمال وإنكار ادعاء الوثنيين في تأثير الشياطين على الخلق. استند الإمام الحسين (ع) بهذه الآية بسبب عدة نقاط وهي:

١. يجب أن يكون أصحاب الإمام طاهرين وأبرارا. من أنقى الناس وأقدسهم ، إذا تاب عبيد الله حر الجعفي مثل توبة حر ، لكان من بين الطاهرين. ولكن الآن بعد أن أحب ممتلكاته وبخل مع الإمام ، لا يطلب الإمام المساعدة منه.

٢. نقطة أخرى هي دور الإمام الحسين (ع) في إرشاد الناس وإحداث التغيير ، حتى أسوأ الناس لا ينبغي أن يخيب أملهم.

٣. النقطة الثالثة هي الحاجة لمساعدة الإمام (عليه السلام) وأن يكون الإنسان عضواً وذراعاً للدين.

٨. الاستناد بالآیة «و ما ظلمونا»

عندما أخبرت أم كلثوم الإمام الحسين (ع) «ذكر هذا الشعب بكرامة ومكانة جدك وأمك وأخيك » قال الامام (ع) : ذكرتهم ، لكنهم رفضوا. لقد نصحتهم ، لكن نصيحتي لم تنجح معهم ولم يستمعوا إلي ، ليس لديهم خيار سوى قتلي وليس لديك خيار سوى رؤيتي على هذه الأرض. «أوصِیکُم بِتَقوَی اللهِ رَبِّ البَرِیَّةِ وَ الصَّبرِ عَلَی البَلِیَّةِ وَ کَظمِ نُزُولِ الرَّزِیَّةِ » تقول ابنة الإمام (ع) ، ثم بكينا لمدة ساعة بينما قال الإمام: «و ما ظلمونا و لکن کانوا أنفسهم یظلمون».

تتحدث هذه الآية عن اليهود الذين شردوا في الصحراء لمدة أربعين سنة بسبب جحودهم لله ومعارضتهم للأوامر الإلهية والنبي موسى (عليه السلام). مجموعة من الذين تابوا شملتهم الرحمة الإلهية. وتمضي الآية و تقول: لم يظلمونا بل ظلموا أنفسهم.

يقول الإمام الحسين (ع) نقلاً عن هذه الآية ، مذكراً بغياب جيش ابن زياد: هذا الظلم و الاضطهاد سوف يعود عليكم في نهاية المطاف. طاعة المطيع وعصيان العاصي يعود عليهم بخيرها و شرها.

الله عز وجل لا يحتاج الطاعة والعون. ومن القواعد العامة أن كل ظلم يعود على الظالم ويعود الفائدة على المظلوم. هذه سنة إلهية. الأشخاص الذين قتلوا الإمام الحسين (ع) تعرضوا إلى الإهانة الشديدة ، لدرجة أن أبو عباس السفاح نقل جثث الأمويين من قبورهم وأضرم فيهم النار. إنه وعد إلهي، القمع سينتهي بالدمار والسقوط.

٩. الاستناد بآیة «الاملاء »

نقل ابو مخنف ان الامام الحسین (ع) في يوم عاشوراء تلا هذه الآية الشريفة «وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لأنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ »

الإملاء يعني الفرصة والتأخير ، وقد نزلت هذه الآية على المشركين الذين قالوا لأبي طالب: إذا كان محمد على الصواب ، فأعلمنا ؛ من منا مؤمن ومن منا كافر؟ إذا رأينا أنه على حق ، فسوف نؤمن به. نقل أبو طالب هذا الكلام إلى رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم). في هذا الوقت نزلت هذه الآية.

هذه الآية هي الجواب على هذا السؤال. لماذا يستمتع بعض الكافرين بنعم الله اللامتناهية والله لا يحرمهم من النعم بسبب كفرهم؟

تجيب الآية: منح الكافرين الراحة ليملؤوا مقياسهم ويزيدوا خطيئتهم حتى يعانوا من العذاب الإلهي الأبدي. في الواقع ، هذا الموعد النهائي يمهد الطريق لانهيارهم التدريجي.

هذه هي السنة في الاستدراج والاستمهال ، وهي من السنن الله قبل العقاب. أعطى الله الكافرين والمضللين فترة راحة من أجل الاستفادة القصوى من حريتهم وسلطتهم. إذا لم يستيقظوا ، فإن هذا الموعد النهائي سيقودهم إلى أعلى مستوى من الذنوب وأشد أنواع العقاب.

شبه الإمام الحسين (ع) جيش يزيد بالكفار والأشخاص المضللين حيث بقيامهم بهذه الخطيئة و التدبير من الظلم ، سوف يثقلون ميزان سيئاتهم و هذا الامر لا يعني أن حكومتهم سوف تستمر دائمًا.

هذا التفوق الواضح اليوم ليس دليلا على الحق و الشرعية. كما تلت السيدة زينب (ع) نفس الآية على يزيد بن معاوية. أراد الإمام بتلاوة هذه الآية التحذير. عسى أن يستيقظ أولئك الذين لديهم فرصة في الهداية والعودة.

١٠. الاستناد بالآیة «فأجمعوا أمرکم »

في يوم عاشوراء ، عندما تحرك جيش ابن سعد واقترب من جيش الإمام الحسين (ع) ، صعد الإمام (ع) على خيله وقال بصوت عال: «ایها الناس اسمعوا قولي و لا تعجلوني حتی أعظکم بما لحق لکم عليّ و حتی أعتذر الیکم من مقدمي علیکم فان قبلتم عذري و صدقتم قولي و اعطیتموني النصف، کنتم بذلك أسعد و لم یکن عليّ سبیل و إن لم تقبلوا مني العذر و لم تعطوا النصف من أنفسکم » «فأجمعوا أمرکم و شرکاءکم ثم لا یکن أمرکم علیکم غمة ثم اقضوا إليّ و لا تنظرون » «إن ولیي اللهُ الذي نزل الکتاب و هو یتولّی الصالحین »

وقد استشهد الإمام الحسين (ع) بهاتين الآيتين. ترتبط الآية الأولى بالنبي الإلهي نوح عليه السلام. أمر الله نبي الإسلام (صلى الله عليه واله وسلم) ؛ ان يحكي قصة النبي نوح (ع) لقريش نفس الناس الذين أنكروه. قال النبي (ص): إذا كانت إقامتي ثقيلة عليكم فاعلموا أنني قد توكلت على الله. اجمعوا شركاءكم وافعلوا ما يمكنكم فعله. في الواقع ، تحدى النبي نوح (ع) خصومه بالاعتماد والتوكل على الله والإيمان.

يشير استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) بهذه الآية إلى أن رسالته تتماشى مع رسالة الأنبياء وشيخ الأنبياء ، النبي نوح (ع) ، وهو نفس الكفاح ضد الشرك.

يبدو أن الإمام (ع) يعتبر جيش العدو من المشركين الذين ، من خلال إنكار الولاية ، يتحولون إلى أصنام يزيد وابن زياد ولا يدركون التوحيد الذي يتم الكشف عنه من خلال الولاية وقيادة الإمام المعصوم.

الآية الثانية تتعلق بالنبي صلى الله عليه واله وسلم الذي قال للمشركين: ولي الله هو ولي الصالح. استناد الإمام الحسين (ع) بهذه الآية تُظهر ثقة الإمام (ع) والإيمان بالهدف. في الواقع ، الإمام (ع)

من خلال تحديد الولاية الإلهية على الصالحين ، يشير إلى موقف عمر بن سعد وجيشه ، الذين هم من الفاسقين.

١١. الاستناد بالآیة «فمنهم من قضی نحبه »

ردد الإمام الحسين (ع) في طريقه إلى كربلاء ويوم عاشوراء هذه الآية الشريفة «فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ» . على سبيل المثال ، عندما سمع باستشهاد قيس بن مسهر الصيداوي تلا هذه الآية. أثناء استشهاد مسلم ابن عوسجة ، تلا الإمام (ع) هذه الآية. عندما ودعه الصحابة تلا الآية أعلاه.

تقسم هذه الآية الناس إلى نوعين. أولئك الذين استشهدوا في سبيل الله ، يقصد بشهداء بدر وأحد ، والثاني في انتظار الشهادة. سيد الشهداء (ع) من خلال الاستشهاد بهذه الآية في المواقف المختلفة ، يعتبر الشهداء معه والذين ينتظرون الشهادة على أنهم الصحابة الحقيقيون للنبي صلى الله عليه واله وسلم .

هذا يعني ان كل أصحاب الإمام دخلوا في هذا المجال بوعي كامل وهم يقاتلون بوعي في ارض المعركة.

١٢. الاستناد بآیة «الاصطفاء»

الإمام الحسين (ع) يوم عاشوراء ، عندما غادر علي الأكبر (ع) إلى ساحة المعركة، تلا هذه الآية خلفه: «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ» ورداً على محمد بن أشعث الذي قال: ما هي العلاقة بينك وبين محمد صلى الله عليه واله وسلم تلا هذه الآية.

كتب فيض الكاشاني عن هذه الآية: «اقول و قد دخل فی آل ابراهیم نبینا و اهل بیته »

ما ينبثق من الأعمال التفسيرية يعني ذلك ؛ أهل البيت داخل هذه الآية بشكل عام. هذه الآية هي دليل على عصمة أهل البيت. وقد وردت روايات عديدة في هذا الصدد.

الإمام رضا ردا على المأمون الذي سأل ؛ هل جعل الله عترتكم اعلى من الآخرين؟ قال: «ان الله أبان فضل العترة علی سائر الناس في محکم کتابه » سأل المأمون ، "ما هي الآية؟" تلا الإمام رضا (ع) نفس آية الاصطفاء.

مستشهداً بهذه الآية ، ذكر الإمام الحسين (ع) صلته بالنبي صلى الله عليه واله وسلم وموقفه من رسول الله ، حتى يعلم العدو انه يقاتل ضد الإسلام والنبي وآل بيته.

الاستنتاج

١- هناك علاقة وثيقة بين القرآن وأهل البيت (ع) ، وفي حالة الإمام الحسين (ع) هذه العلاقة واضحة جداً.

٢- للقرآن دور كبير ومكانة عظيمة في حركة ملحمة كربلاء ، وتألق القرآن في ثورة الإمام الحسين عليه السلام.

٣- يعلن الإمام الحسين (ع) أن أساس عمله هو دعوة للقرآن والسنة النبوية ، وعن طريق الاستشهاد بآيات القرآن والاستناد بها ، فإنه يعبر عن موقفه تجاه الأمويين. ويوضح جبهة الحق والباطل ، ويعرض حركته وانتفاضته على أساس القرآن الكريم ، ويعبر عن الدور الحقيقي للإمام....