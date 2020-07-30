يوم عرفه يوم المعرفه⛰️ 

🖋️ الشيخ محمد الربيعي||



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[ فإذا أفضتم من عرفات فأذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين ] عرفه : وهو يوم المعرفه ، حيث جعل الله تبارك وتعالى للانسان بحياته محطات كانت الغاية منها الذكرى ، من اجل ان تذكره بماهيته الحقيقية ، والهدف من وجوده ، ولماذا انوجد في هذه الدنيا . ان في مثل هذا اليوم من كل سنة ، و المصادفة 9 من ذي الحجة ، جعله الله تبارك وتعالى ، محطة المعرفة للانسان ، حيث انه يوحد البشرية اتجاه من تعبد اتجاه التوحيد الواحد لا شريك له. فيوم عرفه هو يوم للمعرفة الذاتية للفرد والمعرفة المجموعية للمجتمع . هنا يمكن ان نسلط الضوء على عدة جوانب اهمها المعرفة بيوم عرفه والتي تخص ممن هم في سلطة الحكم . ان على الذين تسول لهم المناصب والسلطة ، بالظلم وتكبر على عباد الله الضعفاء ، ان يعرفوا في مثل هكذا يوم تقف العباد بلباس واحد بسيط ، و بمكان واحد شاخصة لرحمة ربها فقط ، هناك تتساوى الالوان ، تتساوى الانفاس ، تتساوى الافكار والرؤى ، تتساوى المسميات فلا وجود لسلطتهم و نفوذهم غير سلطة الواحد القهار وهي سلطة الذات الحقيقية وسلطة القدرة الفعلية . في هذا اليوم يعرف اصحاب السلطة واصحاب المناصب ان هناك قوانين ، فوق قوانينهم تفرض عليهم لون لباس وكيفيته ، وتفرض عليهم المكان والزمان والكيفية التي يكونون فيها ، ليدركوا وليعرفوا ان ماهم فيه من نفوذ زائل وليس باقي لهم بكل محطات الحياة . يوم عرفة والذي هو يوم المعرفة لكي يعرفوا و يتفكروا عند رؤيتهم هذا المشهد او يحضروه ، ان ما يملكون من ثراء وجاه وسلطة ، اتجاه احكام الله و فروضه لا تنفع حيث لا للوساطة هنا ولا قوة الا قوة الواحد القهار . اذن عرفه وجبل عرفات مكان وزمان ، التنويه للانسان ، انك ايها الانسان لن تسير الامور بقراراتك مهما امتلكت من سلطة ونفوذ وحكم ، وانما هناك الاوامر الإلهية التي تعلمك و تعرفك انك ليس صاحب القرار مهما كنت وهناك من له القرار، و قراره هو القرار الحقيقي المنبثق من السلطة والملك الحقيقي . اذن فهذا اليوم يوم معرفه كما انه يوم الرحمة والتوبة . محل الشاهد : يا اصحاب المناصب والأموال : ان يوم عرفة فرصة الى العودة الى الله تبارك وتعالى ، لتصحيح المسار بأن تكون بالاتجاه الذي يريده ، والذي يحقق السعادة لشعب ، فسارعوا الى مغفرة من ربكم ورحمة نسال الله ببركة هذا اليوم المبارك كشف هذه الغمة عن هذه الامة ، ونصر العراق وشعبه .