الصفحة الإسلامية

ففروا إلى الله ..  


حسين فائق آل عبد الرسول||

 

ان الفرار الى الله تعالى هو المصير الحتمي للعباد ، ولايكون الفرار الى شيء الى للواحد الأحد ؛ فكما هو معروف عند ارباب اللغة ان الفرار يعني الابتعاد من الشيء خوفا منه  لا إليه ، ولم يرد هذا السياق الا في القران الكريم ومع الله جل جلاله ، ولو تدبرنا قليلا في تاويل هذه الآية الكريمة بما بعدها بقوله تعالى " إني لكم منه نذير مبين ".

 ولو علمنا ان القرآن الكريم يتجدد بتجدد العصور ويخاطب الازمنة ومجتمعاتها بلغته المعجزة وإسلوبه الإقناعي ، لوجدنا ان كل ما يرسله الباري عز وجل هو نذير لا يقتصر الامر على الرسول الأكرم " صلى الله عليه وآله وسلم " ؛ بل يستمر الانذار على لسان الأئمة الأطهار ان كان النذير مما يراه الناس ؛ او عن طريق الابتلاءات المختلفة .

 فعندما يختفي النذير ليرسل رسالة القدرة الآلهية في ربوع هذا الكون دونما ان يراه البشر بل يخترق أجسادهم وهم في حالة ذهول ؛ فالامر هنا يحتاج إلى تدبر وإلى تفكر في بيان مدى إبتعاد المخلوق عن خالقه فكلما كان الابتلاء كبيرا كان الاختبار صعبا والغضب الالهي شديدا ؛ ويمكن ان نحدد نذير هذه الايام ذلك الفايروس الذي تغمض عيوننا وتسكن أذهننا ونحن نتفكر به ونستيقض على دعوات برفعه عنا .

لتكون دعوة ويكون انذار التهيب من الله تعالى الى البشر للعودة والفرار إليه  ؛ بلاء لبعدنا عن الله وتناسينا ذكره ؛ ولكن هناك من يؤمن ان  في هذا الابتلاء مخرج ووسيلة ينتظر منا ذكره والتماسه للدعاء ليخرجنا من ظلمات الكفر الي نور الايمان والهداية التي يحتاجها من تبصر وتدبر تلك الوسلة وذلك الوجيه هو  إمامنا الحجة المنتظر .عجل الله تعالى فرجه . ليكون وسيلتنا للفرار مسرعين الى الخالق رب العباد وراحمهم .

ـــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ففروا إلى الله ..  
مع كربلاء سنجد الحلول!!
الامام محمد الباقر وتوارث الحقد الأموي على آل البيت
الامام الباقر (ع) .... ومواجهة الاضطرابات السياسية والثقافية 
العلامات والرموز القرآنية  
وضع أسس عاشوراء الحسيني لظهور الإمام المهدي عليه السلام  
من طف كربلاء الى طف المدينة 
الإنسان وفطرته وعقيدته منذ الطفولة  
الحج هو أستعداد لقبول الولاية و ادارتها  
الصيف موعظة الرجوع الى الله 
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الإسلامية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1388.89
الجنيه المصري 74.46
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
صفدر الهیراد : عندما نرجع إلى أصل أفعالنا (أعمالنا) الاختيارية نجد أن لها شرطين في مدى أهميتها و قيمتها : ...
الموضوع :
عندما يُختصر الدين في طقوس رقمية  
ابو معصومة : احسنتم وبارك الله فيكم شكراً لكم ، شكراً لقلمكم ، شكراً لأعماقكم القلبيه النيره التي تتنفس بالمجاهدين ...
الموضوع :
وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ
عبدالحميد الهمشري : لا غرابة في ذلك ربما انه يهودي خريج كلية الشريعة الاسلامية في تل أبيب والتي لا يلتحق ...
الموضوع :
التغريب الفكري السعودي الماسًوني  
جلال قاسم : استاذ رياض البغدادي مصيبة العراق كلها سببها رفضه التطبيع مع الصهاينة .. طبعا مو رفض السياسيين وانما ...
الموضوع :
هل يمكن التطبيع مع الصهاينة ؟  
كاظم نحم : بسم الله الرحمن الرحيم. مقال مجازف،كانه كاتبه يعمل موظف احصائي،فيعطي نسب...لا وبالمليم ايضا...ثلاثة بالمئة من المحتجزين من ...
الموضوع :
آراء سجين سياسي (1)هل يستحق الراتبَ التقاعدي غير الموظف المتقاعد؟
زيد مغير : مصطفى الغريباوي وليس الكاظمي فقد أنكر اصله وهو ليس محل ثقة أن كان فعلا قد جاء من ...
الموضوع :
الكاظمي بين أمريكا وايران، رسالة ووعود...  
زيد مغير : اتمنى ان يعلو صوت كل النواب وليس السيد مختار وحده لان دماء الأبرياء ما زالت طرية ولم ...
الموضوع :
النائب عن الفتح مختار الموسوي يطالب صالح بالإسراع في المصاقة على احكام الإعدام
زيد مغير : المجاري اسم حرفة تطلق على من يرغب الحمير أجلكم الله .ويبدو أن احمد المجاري يتناغم مع الحمير ...
الموضوع :
بعد ان ذهب بها عريضة .... الطائفية والدفاع عن الارهابيين يعودان مرة اخرى على لسان النائب احمد المساري
محمد مهدي : لا اعلم ما المغزى من تنصيب هكذا أشخاص هل فرغ العراق من أشخاص كفوئين. اين هم الذين ...
الموضوع :
بالوثيقة ..... نبذة بسيطة عن المقدم في فضائية دجلة المدعو نبيل جاسم
فيسبوك