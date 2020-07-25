الحج هو أستعداد لقبول الولاية و ادارتها  

د.مسعود ناجي إدريس ||

الحج ، هو واحد أعظم مفاهيم الإسلام وأعظم طقوس الدين وأغلى الأعمال للتقرب إلى الله ، هو ركيزة صلبة وحبل راسخ أنه ميراث الملائكة والأنبياء الشجرة الطيبة لإبراهيم علیه السلام في سيناء مكة وواقعة ابنه إسماعيل علیه السلام حيث يأتي الجميع إلى هذا المكان في مكان الواقعة، هذا هو الملجأ والملاذ النقي ومركز النور ، من خلال التواصل مع الروح، أي "الولاية" ، وقبول الأعمال ، وتحقيق الكمال ، وسقي النفس العطشى ، والراحة بعد التعب.

الحج ، على الرغم من كونه عبادة واحدة ، فهو شامل لعدة عبادات ، ولا يصل أي عمل أو عبادة إلى درجته العالية ، وعاقبته الرضوان والجنة الأبدية.

ومع ذلك ، إذا قضى الشخص حياته كلها في أدائها ، ولكن لم يكن على دراية بروحها ، فإن حجه ليس له قيمة أو اعتبار.

في الأساس ، أركان وقواعد الدين لها شروط ، مراعاتها تجعلها صحيحة. وكذلك الحج من أجل أن يكون الحج صحيحًا ، يجب على المرء مراعاة شروطه ، ولكن يجب على المرء دائمًا الالتزام بروحه ، أي معرفة الإمام.

لذلك ، الحج بدون "ولاية" ، الطواف بدون "إمامة" ، الحضور في عرفات بدون "العلم" ، التضحية على جبل منى بدون التضحية في طريق "ولي العصر" ، رمي الجمرات دون إزالة الصفات الحقيرة المخالفة لطريق "الإمام المهدي" ، السعي بين الصفا والمروة ، دون محاولة اتباع صراط الصفا والمروة ، عدم المحاولة لمعرفة الإمام بشكل أفضل وعدم طاعة الإمام ، لا فائدة منه ولا فائدة له.

إن أبسط عمل في الحرم الإلهي الآمن هو النظر إلى الكعبة ، في هذا العمل الأجر والثواب ، ولكن استنادًا إلى حقيقة أن كلمة التوحيد ، مشروطة بالولاية ففي ظل الولاية تتكون الملاذ الآمن والقلعة للخلاص ، النظر من خلال الولاية للكعبة أيضًا تغفر الذنوب و وترفع من مقام الإنسان. يقول الإمام الصادق عليه السلام: «من نظر إلى الکعبة بمعرفة فعرف من حقنا وحرمتنا مثل الذي عرف من حقها وحرمتها غفر الله ذنوبه و کفاه هَمّ الدنیا والآخرة».

وبهذه الطريقة ، وضح الحديث الشريف استحباب أرض مكة وكل شيء فيها ، بما في ذلك التربة والحجارة والأشجار والجبال والمياه. ويجب ان نفهم أن حرمة هذه منطقة تكمن باساسها و اساسها "الولاية"وهي أكثر الأشياء استحباباً ، ولا شيء يساوي مقامها.

وبمعنى آخر: الكعبة ومقدساتها ، زمزم وشرفه، الصفا والمروة وطهرهما ، وذبح الكبش وتقوى الضحية ، ورمي الأحجار ، وطرد الشيطان ، العرفات وعبادته الصادقة ، أرض الحرام بكل بركاته تكمن في الولاية إمامة رسول الله وأهل البيت عليه السلام. إذا كانت الكعبة مزينة بكل الأوسمة ، فإن روح ممارستها وطقوسها هي الولاية والإمام ومعرفة الإمام والخضوع له.

لذلك ، عندما ذُكرت فضائل أمير الإمام المؤمن علي (عليه السلام) واعتبر البعض أنفسهم أعلى منه ، عبّر الله عن تفوق ذلك الإمام باعتباره أبرز قدوة للمؤمنين والمجاهدين: «أَجَعَلْتُمْ سِقَایةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کمَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْیوْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِیلِ اللّهِ لاَ یسْتَوُونَ عِندَ اللّهِ». (التوبة - ١٩)

لذلك ، فإن روح الموسيقى ونية البيت الذي تتجه إليه هي "الولاية" ، هناك علاقة عميقة بين الاثنين ، والحاج في جميع أنحاء هذا المزار ، وخاصة الكعبة وجميع لحظات أداء طقوسها يشعر بالرائحة الزكية المتزايدة للإمامة بكل كيانه.

وقد تجلى أوضح مثال لهذا الارتباط في "حجة الوداع". في الحقيقة أن النبي صلى الله عليه واله وسلم شرح طقوس الحج والولاية والإمامة في رحلة الحج الأخيرة ولفت انتباه العالم إليها ، نجد أن (الحج والولاية) لهما صلة غير منقطعة.

إن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ذهب إلى آخر حج له و قال عن الصلاة: «صلوا كما أصلي» في هذا الحج قال ايضا: «خذوا عني مناسککم».

ومع ذلك ، في نقل الرسالة الأكثر أهمية ، يخشى مؤامرة الخصوم والأعداء وعصيانهم ، والتي يقول رسول الوحي عن الله تعالى: «یا أَیهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَیك مِن رَّبِّك وَ إِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ یعْصِمُك مِنَ النَّاسِ». (المائدة - ٦٧)

عند عودته من الحج في أرض غدير خم ، جمع النبي الحجاج وقدم امير المؤمنين كخليفة وولي مباشر وقال: «من کنت مولاه فهذا علي مولاه».

ثم نزل الوحي وقرأ هذه الآية على النبي (ص): «الْیوْمَ أَکمَلْتُ لَکمْ دِینَکمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیکمْ نِعْمَتِي وَ رَضِیتُ لَکمُ الإِسْلاَمَ دِینًا». (المائدة - ٣)

الآن ، السر هو لماذا يجب أن يكون المرء بين البيت والمقام أثناء الطواف؟ ولماذا يجب ان يصلي صلاة الطواف خلف مقام إبراهيم عليه السلام؟ يتضح لنا ان سبب هذا ؛ وسبب هذه الرموز هو لتعليمنا أن للطواف قيمة عالية لوجودها بين التوحيد والإمامة.

ولا ينبغي لنا أن نقف أمام المقام لأنه إذا تجاوزنا الإمام ، فإن هذا الامر سوف يقودنا إلى وادي من الظلام والضلال. كما أُمرنا ، ان لا نقف أمام قبر الإمام المقدس عند اداء الصلاة...