تأثير ثقافة عاشوراء على ثقافة المجتمع  

د.مسعود ناجي إدريس ||

إن انتفاضة الإمام الحسين (ع) هي إحدى الحركات الإصلاحية والمقدسة في تاريخ الإسلام التي لها عواقب بعيدة المدى في المجالات الاجتماعية السياسية والأخلاقية والدينية (الثورة الداخلية) ، والإلهام والتأثير (في اختيار القدوة) في عملية النضال المدرسي.

وبعبارة أخرى ، كانت لهذه الانتفاضة عواقب فورية حدثت في جغرافية الحدث ، أي المنطقة الرئيسية أو المركزية للخلافة الإسلامية (العراق والحجاز والشام) وغيرت الوضع السياسي الحالي، كانت النضالات التالية والتاريخية للشيعة والعلويين فعالة من حيث الإلهام والتأثير في الانتفاضات.

من ناحية أخرى ، كانت لهذه الانتفاضة نتائج روحية نفسية أو روحية أخلاقية مهمة فريدة من نوعها ، لأن انتفاضة كربلاء كانت قادرة على خلق ثورة داخلية (التحول الروحي) وثورة خارجية (الحركات السياسية) في المجتمع الإسلامي.

هذه الانتفاضة استثنائية من حيث خلق ملاحم فريدة من نوعها وعرض الفنون الإنسانية الأبدية وظهور الكمال الروحي والدعاية العملية للرسالة الإلهية.

هذه الثورة لها العديد من المؤثرات الخاصة والعديد من الرسائل النقية وهو تفسير واضح للفكر الواقعي المتسامي ضد التفكير الدنيوي ، هذه الانتفاضة عبارة عن مواجهة دينية مع الحكومة والتسييس والبحث عن السلطة ، أو مواجهة القيادة الدينية مع الملكية القبلية والإمارة العلمانية (العرفية).

· النتائج الروحية والأخلاقية لثورة عاشوراء

تسبب الظلم الحاصل في ثورة الإمام الحسين (ع) ورسالة ووعي الناجين وحملة رسالة عاشوراء في التحول الروحي والإشراك الذاتي الأخلاقي في أرواح المجتمع النائم في ذلك الوقت. ومع ذلك ، عبر التاريخ ، كانت الثورة نموذجًا فعالاً في القرارات الحاسمة.

في البعد الأخلاقي والروحي ، يمكن النظر في النتائج التالية لهذه الانتفاضة. الإثارة الروحية والثورة ضد نفسها، كانت هذه الثورة قادرة على قلب الناس ضد أنفسهم وجعلهم يتحولون ويتغيرون من الداخل.

تم إحياء الضمير الراكد للناس الضعفاء ، وندم أهل الكوفة على خرقهم للعهد. أثارت انتفاضة عاشوراء موجة قوية من الشعور بالذنب في ضمير المسلمين ، والتي أشعلت من ناحية شعلة الانتفاضة وعدم الخوف من الموت ، ومن ناحية أخرى ، عززت الكراهية والعداء مع من ارتكب هذه الفاجعة.

· ظهور الأخلاق السامية في المجتمع

خلقت انتفاضة الإمام الحسين (ع) ، التي كانت تجسيدًا للأخلاق والشرف والفخر ضد أخلاق الإذلال والخضوع ، نوعًا من الأخلاق الحكيمة التي غيرت النظرة الإنسانية للعالم ولحياتهم بشكل عام ، حيث يمكن لمبادئها أصلاح المجتمع من الأساس.

أظهر الإمام الحسين (ع) وأصحابه في كفاحهم المدرسي ضد الأمويين ، الأخلاق الإسلامية العالية بكل نقائها ونضارتها. في كربلاء ظهرت عدة صفات للإمام الحسين عليه السلام التي أظهرت تمجيد روحه وكرامته العالية. سمات مثل: التضحية ، والتسامح والإيثار ، والإيمان القوي والصبر والرضا والخشوع ، والعمل على محور الحقيقة ، والشجاعة الروحية والقوة.

حفز روح النضال ورفض أخلاق الخضوع واليأس بين المسلمين، إن الحالة الأخلاقية للمجتمع الإسلامي كانت أخلاق النفعية والهروب من مواجهة الظلم.

غيرت انتفاضة عاشوراء أخلاق الخضوع إلى أخلاق النضال والمقاومة ضد الظلم. هذه الانتفاضة ، من خلال كسر العقبات الروحية والاجتماعية التي منعت الثورة ، أثارت روح النضال لدى المسلمين وجعلتهم يثورون ضد الأمويين.

في المجتمع ذلك اليوم ، هُزمت صفات الإذلال واليأس في الناس. كان المزاج السلبي والخوف واليأس سائدا بينهم. حاول الإمام الحسين (ع) تحويل هذه الصفات السلبية والانهزامية. أراد أن يحل محل الصفات السلبية أخلاق الجديدة في عيون الأمة وضميرها وأراد أن يتخلصوا من هذه الهزيمة الروحية التي عانوا منها.

لذلك ، جهز الإمام كل قواه وجيشه للنضال ، وضحى ليس فقط بنفسه ، ولكن أيضا بجميع رفاقه وأولاده وأهل بيته وبهذه الطريقة عرقل الطريق امامهم بهزيمته على الصفات السلبية آنذاك. وهكذا ، أعاد الإمام ، بخطة مفاجئة ودقيقة ، إرادة وضمير الأمة المهزومة إليه وطرد أخلاق الفشل من مجاله. نتيجة هذه الانتفاضة ، أطيح بأساس قصر الظلم وتم إحياء الإسلام وازدهر الدين.

ما حدث مع الإمام (ع) قام بإيقاظ وإحياء الشخصية الروحية للمسلمين بأفعاله البطولية ، ومنحهم درسًا في التسامح الشديد ،وإحياء الملحمة التي ماتت فيها إحساس الحرمان والعجز.

أضعف الشعور بالرق والأسر الذي سيطر على روح المجتمع الإسلامي منذ نهاية عثمان إلى عهد معاوية ، الإمام الحسين (ع) بدد الخوف وأعطى الشخصية القوية للمجتمع الإسلامي. لأن الأمويون دمروا الشخصية الإسلامية بين المسلمين. استطاع الإمام الحسين (ع) كمصلح أن يخلق ملحمة وحماسة في الأمة الإسلامية ، ويخلق الدعم والشجاعة والتشدد ، ومع استشهاده في جسد الأمة الإسلامية ، أحدث دمه المغلي دور فعال في عودة الإسلام.

وبأساليبه الدعائية الخاصة خلال النضال والانتفاضة .