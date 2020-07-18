الصفحة الإسلامية

ظاهر الوجود الطبيعة وباطن الوجود المشيئة


 

 

بقلم ✍🏻 هشام عبد القادر||

 

بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الفاتحة لكل شئ بسم الله الفاطمة بسم الله الشافعة بسم الله النافعة بسم الله الراضية بسم الله المرضية بسم الله الصادقة بسم الله الكافية بسم الله الوسيلة بسم الله العادلة بسم الله القاضية بسم الله الحاكمة بسم الله المشيئة بسم الله السبع المثاني سر الأشياء كلها بسم الله ما فرطنا في الكتاب من شئ فكل شئ من مشيئة الله وما تشائون إلا أن يشاء الله. ظاهر الوجود الطبيعة والإنسان نرى ظاهرا ملموس وحركة دينميكية بدقة كل شئ بمقدار وبعلم الله حركة مستمرة لا إنقطاع في حركة الطبيعة وما الإنسان وما أدراك ما الإنسان إنه الوجود المصغر للوجود الأكبر وهو سر الوجود وأصل الوجود ظاهره الدنيا وباطنه الإخرى وما ادارك ما الأخرى علم وغيب لا يدرك.  فظاهر الوجود طبيعة ملموسه وباطن الوجود مشيئة والحركة الظاهرية والباطنية كلها بمشيئة الله خالق الوجود وما يملك الإنسان الا ادارة نفسه بما هو مفوض ليس كل حركة الإنسان مخيرة وليست مسيرة فهو مخير ومسير ولكن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولكن واجب عليه السعي والتوكل والحركة والعمل. فظاهره الوجودي صورة للوجود وباطنه الوجودي مرئي تعكسها مرائة التصرفات والأفعال وليس ملموسة وله باطن وغيب لا يدركه الا الله ورسوله ومن أئتنهم الله على الوجود من حجج الله.  ولا يملك الوجود الا خالق الوجود وكل ما تستمده النفس الكلية هي من الله. 

نحن ذنوبنا عضمت ولكن لا نيأس من روح الله الذي يعلم الظاهر والباطن.  فجمال الظاهر وغيب الباطن وحركة الوجود ليست بمشيئة الإنسان أن يحسن في الخلق الا بتفويض من الله مدد منه

وهو احسن الخالقين وارحم الراحمين فهناك من يرحم ويصنع ولكن ليس كمثل الله. 

فظاهرنا وباطنا يجعل لنا وسيلة لمعرفة الوجود كله.  ونعرف إن المشيئة للإنسان مراتب قد تسعى وتتحرك ولكن هل لك مشيئة أن تقول للشئ كن فيكون مراتب النفس لها مقامات والمقامات من روح الله يختص برحمته من يشاء.اللهم أجعلنا من اهل المشيئة أن نقول لأنفسنا كوني لله في الله وبالله والى الله وعلى الله والى الله كل حروف الجر منه اليه.  لا تفرق بيينا وبينك أجعلنا منك اليك.  هذا منتهى مشيئتنا الرجعة اليك.  والحمد لله رب العالمين

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