الصفحة الإسلامية

الرحمة الاولى في الكون  


🖋️ الشيخ محمد الربيعي ||

 

25 من ذي القعدة يوم (دحو الارض) :

 فقد صرح بأسم هذا اليوم ومعناه الى العالم اجمع ، دستور الاسلام القران الكريم ، باشاراته الصادرة من قبل الله تبارك وتعالى الى البشرية من اجل سعادتهم و نجاتهم ، [ والارض بعد ذلك دحاها ] ، و كذلك ملحقه السنة المطهرة ، حيث بينت عن طريق منظمة الأسوة الحسنة محمد وال محمد (صلوات الله عليهم اجمعين ) ، معنى هذا اليوم  وماهيته وجملة التفاصيل الخاصة به .

وقد بينت ان يوم دحو الارض ، كانت اول رحمة نزلت من السماء الى الارض كما عبر عن ذلك الامام علي ( ع ) .

محل الشاهد :

وهناك اراء عن المعنى الحقيقي من دحو الارض منحصرة برأيين تقريبا لا ثالث لهما :

الرأي الاول /  هو ان المعنى من دحو الارض  بدأ نشأتها ووجودها  .

الرأي الثاني / ان المقصود من دحو الارض مدها وبسطها

واعتقد هذا ليس مهم اجتماعيا ابدا ، نعم قد تكمن اهميته الى من هم مهتمين بعلوم الارض او الجيوعلوم ، والتي هي مجموعة العلوم التي تدرس نشأت الارض و تغيراتها و تشكلها و علاقتها بالكون ، ويختص علماء هذا المجال بدراسة العوامل التي كونت مظاهر سطح الارض ، او انشأت تغيرات على سطح الارض و سطح المحيط الى اخر اختصاصاتهم .

واما الراي الخاص بي و الذي اراه ممكن يكون الثالث : انه من ممكن الجمع بين  الاراءالسابقه ، ولا ارى مانع من ذلك نقلي او علمي بمعنى بنفس اليوم انشأت و مدت وابسطت

وقلت ليس هذا المهم من الناحية الاجتماعية لعامة الناس ، لان ذلك  يخص اهل العلم ، ان  اهمية ذلك اليوم والإشارة له وعرضه بهذه الكيفية المؤكدة على اهميته وفضله ووجوده كانت له لعدة اسباب نبينها بنقاط ثلاث :

1/  بيان لاهل العلم وتخصص حقيقة الارض ، والكيفية التي كونتها .

 2 / البيان العام الاجتماعي و سنتعرض له  لاحقا .

3 /  البيان العقائدي ، معرفة ان الاصل بوجود الكون هو الله وليس كما يدعي اهل الشرك والالحاد

وهذه الامور كانت واضحه بأقوال وإشارات منظمة الأسوة الحسنة ، فمن شاء فاليراجع .

محل الشاهد :

ان الفائده المرجوة من هذا البيان الى العموم :  المعرفة انه هو يوم الانطلاقة الاولى لاول رحمة منحها الله تبارك وتعالى  الى الانسان ، وعليه من خلال ذلك ، يفهم ان هذا اليوم يوم ايجاد الانسان على الارض بعد ان هيئة له من قبل الله تبارك وتعالى التكوين الصالح لوجوده دون عناء .

وهي متوافقة مع القاعدة القرآنية  ( عدم تكليف فوق الطاقة ) ،[  لا يكلف الله نفسا الا وسعها ] ، وفي نفس الوقت تذكير له ان الارض التي تسير عليها لم تكن الا برحمته ، وعليك الاستقامة  بخطاك وفكرك و يجب ان يكون ايجابيا ولا تنغر عليها  ، [ ولا تمش في الارض مرحا إنك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا ] ، وتكون جبارا و عتيد .

ان هذا اليوم اهتمت الشريعة السمحاء به ، من اجل ان يجعل من الايام التي يراجع الانسان به نفسه ويتوجه الى ربه ويتذكر ان ما يستقر عليه ويتمتع بالعيش به هو من ايجاد الواحد الاحد .

وهناك اهداف عديده نتركها لمناسبات اخرى ان شاء الله .

نسال الله حفظ ارض العراق وشعبه ومن يسكن عليها من كل شر وسوء

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