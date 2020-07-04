الصفحة الإسلامية

النخبة من وجهة نظر قرآنية  


د. رعد هادي جبارة☆ ||

 

   حسب فهمي القاصر؛ فإن النخبة المؤمنة هي شريحة أو ثلة من العناصر المؤمنة الواعية ،ذات البصيرة النافذة ،والورع والتقوى، وذات الإيمان الراسخ بكتاب الله تعالى والولاية لأهل البيت ع.

قال تعالى:

بِسمِ اللّهِ الرّحْمَنِ الرّحِيمِ

{قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الّذِينَ هُمْ فى صلاتهِمْ خاَشِعُونَ (2) وَ الّذِينَ هُمْ عَنِ اللّغْوِ مُعْرِضونَ (3) وَ الّذِينَ هُمْ لِلزّكَوةِ فاَعِلُونَ (4) وَ الّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حاَفِظونَ (5) إِلا عَلى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَت أَيْمَانهُمْ فَإِنهُمْ غَيرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِك فَأُولَئك هُمُ الْعَادُونَ (7) وَ الّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ رَاعُونَ (8) وَ الّذِينَ هُمْ عَلى صلَوَاتهِمْ يحَافِظونَ (9) أُولَئك هُمُ الْوَارِثُونَ (10) الّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْس هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (11)

[سورةالمؤمنون]

وفي آيات أخرى يطلب الله تعالى من النخبة المؤمنة أن تبادر وتتحرك وتؤثِّر في المجتمع من أجل التغيير المنشود، قائلا:

{وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}

[آل عمران/104 ]

والقرآن الكريم يثني على النخبةالواعيةمن الشباب قائلاً:

{ ۚ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى (13) }

[الكهف/13]

وقال الامام أبو عبد الله جعفرالصادق (عليه السلام):

⚖️ينبغي للمؤمن أن يكون فيه ثماني خصال:

1⃣[وقوراًعندالهزاهز،

2⃣صبورا عندالبلاء،

3⃣شكورا عندالرخاء،

4⃣قانعا بمارزقه الله،

5⃣لا يظلم الأعداء

6⃣ولايتحامل للأصدقاء

7⃣بدنه منه في تعب

8⃣والناس منه في راحة].

<الكافي/ج 2/ص47>

والإمام الرضا عليه السلام يقول:

◇[العلم خليل المؤمن

◇والحلم وزيره،

◇والعقل أميرجنوده،

◇والرفق أخوه،

◇والبر والده].

<<العقل والجهل في الكتاب السنة/محمد محمدي الريشهري/ص55>>

ويقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام عليه السلام:

[الناس ثلاثة:

□فعالم ربـّاني،

□ومتعلـّم على سبيل نجاة،

□وهمج رعاع: أتباع كلّ ناعق، يميلون مع كلّ ريح، لم يستضيؤوا بنور العلم، ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق].

[عيون الحكم والمواعظ: 64، لعلي بن محمد الليثي الواسطي]

  ويفترض ان النخبة هم من الصنف الأول والثاني فقط.

  أما النخبةُ المثقفةُ من الناحيةالواقعية حالياً فهي العقلُ المفكّر والباحث عن حلول للمشكلات السياسية و الاقتصادية والاجتماعية و العلمية، وهي تتمتع بالنضج العقلي و العمق الفكري والإيمان الراسخ.

☆الأمين العام للمجمع الدولي للقرآن الكريم.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النخبة من وجهة نظر قرآنية  
الشيخ جلال الدين الصغير : امريكا وبقية الظلمة تحت مجهر المكر والاستدراج الالهي! ما هي آليات ذلك؟ وما هي واجباتنا تجاهها؟
ما هي حصيلة الصحابة من الكتاب الكريم وتعليمه؟ وكيف كانت تزكيتهم لانفسهم؟ (منهاج الهدى في القران الكريم ح٣٢)
التقنيات القرآنية لتعديل نمط الحياة  
قُرَّة عينِ المُؤمنين وولاية العهد  
التعلیمات القرآنیة لنیل الحیاة السليمة  
التخطيط الاستراتيجي  في الإسلام..  
الفرق بين إسلام الفقيه ودولة الإسلام!!!
أي إسلام اتبع؟!  
الشيخ جلال الدين الصغير : كم كاذب صدّقنا؟ وكم صادق كذّبنا؟ في زمن السنين الخداعة زمن الرويبضة التوافه!
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الإسلامية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 73.8
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك