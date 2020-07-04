النخبة من وجهة نظر قرآنية  

د. رعد هادي جبارة☆ ||

حسب فهمي القاصر؛ فإن النخبة المؤمنة هي شريحة أو ثلة من العناصر المؤمنة الواعية ،ذات البصيرة النافذة ،والورع والتقوى، وذات الإيمان الراسخ بكتاب الله تعالى والولاية لأهل البيت ع.

قال تعالى:

بِسمِ اللّهِ الرّحْمَنِ الرّحِيمِ

{قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الّذِينَ هُمْ فى صلاتهِمْ خاَشِعُونَ (2) وَ الّذِينَ هُمْ عَنِ اللّغْوِ مُعْرِضونَ (3) وَ الّذِينَ هُمْ لِلزّكَوةِ فاَعِلُونَ (4) وَ الّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حاَفِظونَ (5) إِلا عَلى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَت أَيْمَانهُمْ فَإِنهُمْ غَيرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِك فَأُولَئك هُمُ الْعَادُونَ (7) وَ الّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ رَاعُونَ (8) وَ الّذِينَ هُمْ عَلى صلَوَاتهِمْ يحَافِظونَ (9) أُولَئك هُمُ الْوَارِثُونَ (10) الّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْس هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (11)

[سورةالمؤمنون]

وفي آيات أخرى يطلب الله تعالى من النخبة المؤمنة أن تبادر وتتحرك وتؤثِّر في المجتمع من أجل التغيير المنشود، قائلا:

{وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}

[آل عمران/104 ]

والقرآن الكريم يثني على النخبةالواعيةمن الشباب قائلاً:

{ ۚ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى (13) }

[الكهف/13]

وقال الامام أبو عبد الله جعفرالصادق (عليه السلام):

⚖️ينبغي للمؤمن أن يكون فيه ثماني خصال:

1⃣[وقوراًعندالهزاهز،

2⃣صبورا عندالبلاء،

3⃣شكورا عندالرخاء،

4⃣قانعا بمارزقه الله،

5⃣لا يظلم الأعداء

6⃣ولايتحامل للأصدقاء

7⃣بدنه منه في تعب

8⃣والناس منه في راحة].

<الكافي/ج 2/ص47>

والإمام الرضا عليه السلام يقول:

◇[العلم خليل المؤمن

◇والحلم وزيره،

◇والعقل أميرجنوده،

◇والرفق أخوه،

◇والبر والده].

<<العقل والجهل في الكتاب السنة/محمد محمدي الريشهري/ص55>>

ويقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام عليه السلام:

[الناس ثلاثة:

□فعالم ربـّاني،

□ومتعلـّم على سبيل نجاة،

□وهمج رعاع: أتباع كلّ ناعق، يميلون مع كلّ ريح، لم يستضيؤوا بنور العلم، ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق].

[عيون الحكم والمواعظ: 64، لعلي بن محمد الليثي الواسطي]

ويفترض ان النخبة هم من الصنف الأول والثاني فقط.

أما النخبةُ المثقفةُ من الناحيةالواقعية حالياً فهي العقلُ المفكّر والباحث عن حلول للمشكلات السياسية و الاقتصادية والاجتماعية و العلمية، وهي تتمتع بالنضج العقلي و العمق الفكري والإيمان الراسخ.

☆الأمين العام للمجمع الدولي للقرآن الكريم.