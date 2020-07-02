التقنيات القرآنية لتعديل نمط الحياة  

د.مسعود ناجي إدريس ||

إن أحد أهداف القرآن الكريم ، بتعليماته البناءة والمفيدة ، هو تعليمنا قانون الحياة ، قانون يمكننا من خلاله تحقيق ذروة السعادة والفرح ، لأن حياتنا ، مثل الكثير من الأشياء الأخرى ، لها قواعدها وقوانينها الخاصة . وإذا لم يعمل بها الإنسان ولم يتبعها ، فسيضطر يوماً ما إلى وضع ركبتيه المكسورتين على الأرض ويتحسر على السعادة والنجاح مدى الحياة.

إحدى الآيات التي ندرسها اليوم هي الآية 77 من سورة القصص المباركة حيث نتعرف فيها على أربع تقنيات للنجاح ، وبعبارة أخرى ، نتعرف على كيفية تعديل نمط الحياة:

(وَ ابْتَغِ فیما آتاك اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَ لا تَنْسَ نَصیبَك مِنَ الدُّنْیا وَ أَحْسِنْ کما أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَیْك وَ لا تَبْغِ الْفَسادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا یُحِبُّ الْمُفْسِدینَ)

· التقنية الأولى: علينا أن نفكر في المستقبل (وَ ابْتَغِ فیما آتاك اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ)

تنصح الآيات الإلهية جميع البشر بالتفكير في مستقبلهم بالإضافة إلى الاستفادة القصوى من حياتهم ، عن طريق توفير الأمتعة المناسبة للمستقبل.

هذه البصيرة يمكن أن تكون عن رؤيتنا للآخرة التي تم الإشارة إليها في بداية الآية ، ويمكن أن تكون للدنيا التي نعيش فيها ، حتى نتمكن بالفعل من التخطيط السليم لحياتنا وتحديد أهدافنا التي نريد الوصول اليها. وفي الخطوة التالية نبذل قصارى جهدنا لتحقيق تلك الأهداف.

استخدموا دائمًا النعم والتسهيلات التي لديكم بالطريقة الصحيحة ، والتي ستسمح لكم بتحقيق المزيد من الإمكانات في حياتكم.

· التقنية الثانية: لا تفوتوا جمال الدنيا (وَ لا تَنْسَ نَصیبَك مِنَ الدُّنْیا)

يجب علينا الاستمتاع بمتع الدنيا المشروعة ولا نحرم أنفسنا منها ، لأن الله تعالى قال في الآية 32 من سورة الأعراف:(قُلْ مَنْ حَرَّمَ زینَةَ اللَّهِ الَّتي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذینَ آمَنُوا فِي الْحَیاةِ الدُّنْیا خالِصَةً یَوْمَ الْقِیامَةِ کذلِك نُفَصِّلُ الْآیاتِ لِقَوْمٍ یَعْلَمُون)

· التقنية الثالثة: تعال وافعل الخير (وَ أَحْسِنْ کَما أَحْسَنَ اللّه إِلَیْكَ)

تمامًا كما تريد أن يساعدك احد ويمسك بيدك عند الضيق، افعل نفس الشيء مع الآخرين ، وكما تريد أن يعاملك الآخرون جيدًا ، يجب أن تعامل الآخرين بنفس الطريقة.

تنصح الآيات الإلهية جميع البشر بالتفكير في مستقبلهم بالإضافة إلى الاستفادة القصوى من حياتهم ، عن طريق توفير الأمتعة المناسبة للمستقبل.

· التقنية الرابعة : حيث أكلت الملح لا تكسر المملحة(وَ لا تَبْغِ الْفَسادَ فِی الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا یُحِبُّ الْمُفْسِدینَ )

والقاعدة الأخيرة، دائمًا استخدموا النعم والتسهيلات التي لديكم في الطريق الصحيح والتي ستسمح لكم بتحقيق المزيد من الامكانات في حياتكم.

ملخص الكلام ، إن الآيات الإلهية قدمت لنا أفضل أسلوب للحياة ، وهذا الأسلوب ، إذا تم تنفيذه في حياتنا ، سيضمن لنا النجاح في الدنيا والآخرة.